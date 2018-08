PEARL JAM RECAUDÓ Y DONÓ MILLONES A GENTE EN SITUACIÓN DE CALLE

Además de rendir tributo a diferentes artistas como The White Stripes, Chris Cornell, The Who, The Beatles y Pink Floyd, entre muchos otros, y de entregar un par de veladas a puro rock en su ciudad natal por primera vez en cinco años, Pearl Jam la banda de Eddie Vedder también cumplió una misión extra musical: recaudar fondos para la gente de Seattle en situación de calle.

Según afirma el medio local KomoNews.com, el quinteto logró juntar una suma cercana a los 11 millones de dólares con sus dos shows en la casa de los Seattle Mariners de la Major League Baseball, monto del cual el 90% va a ser destinado a entre 30 y 40 diferentes organizaciones del Condado de King

“Y esto es lo que pueden hacer esos Home Shows”, dijo Marty Hartman, directora de Mary’s Place, una organización sin fines de lucro que ofrece alojamiento temporal a mujeres, niños y familias sin hogar.

“Literalmente, trae a más personas a casa, las saca de esos autos, de esas tiendas, las levanta de la calle y les da un espacio seguro donde estar, y las lleva a su hogar para siempre”.

Por otra parte, más de 80 restaurantes del área de Seattle se sumaron a la iniciativa de Pearl Jam y decidieron donar una porción de sus ganancias de la noche del miércoles pasado (8 de agosto) a la fundación Home Away de la banda.

“Las empresas en Seattle quieren hacer lo correcto y creo que esto brinda la oportunidad de hacerlo, de marcar la diferencia”, le dijo Sara Nelson, co-fundadora de Fremont Brewing, a KomoNews.com.

Nelson también dijo que el momento de esta campaña es perfecto para Seattle después del debate del Concejo Municipal que tuvo lugar en mayo y que trató la posibilidad de recaudar impuestos de algunos de los negocios más grandes de la ciudad a fin de proporcionar más viviendas asequibles.

“Muchas empresas se unieron porque queremos ser parte de la solución”, aseguró Nelson. “Y creo que es grandioso que esto llegue después de esa gran batalla para mostrar que podemos volver a unirnos como una comunidad.”

