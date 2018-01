12 PELÍCULAS FAMOSAS DIRIGIDAS POR MUJERES

Es cierto que a diferencia del número de directores reconocidos, las mujeres detrás de la pantalla grande son pocas. Por ello La fundación Women in film planteó la siguiente pregunta: ¿Cuántas directoras conoces?, ante los resultados decidieron crear el reto #52FilmsByWomen que tiene como base ver una película dirigida por una mujer cada semana durante un año. Con ello se busca disminuir la brecha de género que se puede ver reflejada en la industria cinematográfica.

No olvidemos que mujeres como Yulia Solntseva y Sofia Coppola son pioneras en ganar el premio al Mejor Director en Cannes o Kathryn Bigelow es la primera y la única mujer en ganar la estatuilla a la mejor dirección en el Oscar, una categoría en la que sólo otras tres mujeres han sido nominadas. En 2017 la reconocida directora francesa Agnès Varda recibió un Oscar honorífico por su carrera y la húngara Ildikò Enyedi se convirtió en la quinta mujer en recibir un Oso de Oro en la Berlinale.

La variedad de visiones que se expresan a través del cine se pueden apreciar mejor si tenemos un horizonte más amplio y la única manera de que existan más mujeres dirigiendo cine es viendo sus películas. Darles la oportunidad de presentar su filmografía y seguir creando. A continuación te presentamos el top 15 de las películas que puedes ver para cumplir el reto:

GIRLFIGHT

Estados Unidos, 2000

Directora: Karyn Kusama

Diana Guzmán es una joven de 18 años que vive con su padre y su hermano menor en el Brooklyn. A través de un gimnasio del barrio, se verá introducida en el sórdido mundo del boxeo. Es en el gimnasio de su barrio donde aprende a golpear con buena técnica. Debido a que mantiene su pasión por este deporte en secreto, tiene que convencer al entrenador de su hermano para que la prepare también a ella.

THE MATRIX

Estados Unidos, 1999

Directoras: Lana Wachowski y Lilly Wachowski

Todo gira al rededor de que un programador recibe una misteriosa visita. Una de las películas más famosas a nivel mundial, si todavía no la haz visto, no dejes que te la cuenten. Porque gran parte del éxito mundial de esta película se basa en lo futurista que parecía en su tiempo, o sea que es como el Black Mirror del pasado.

FRIDA

Estados Unidos, 2002

Directora: Julie Taymor

Una película que trata sobre la vida y obra de la pintora mexicana Frida Kahlo, centrada en su tormentosa relación con Diego Rivera; desde su larga y complicada relación con su mentor y marido, hasta su controvertido e ilícito affaire con Leon Trotsky, pasando por sus provocativas aventuras amorosas con mujeres como Chabela Vargas.

LITTLE MISS SUNSHINE

Estados Unidos, 2006

Directora: Valerie Faris

Los Hoover son una familia estadounidense muy particular ya que el abuelo inhala cocaína y dice groserías, mientras el padre es un fracasado, la madre no se da abasto, el tío se está recuperando de su suicidio frustrado luego de ser abandonado por su novio. Olive, es la hija pequeña, una niña llenita que usa gafas y quiere ser una reina de la belleza. Es gracias a un golpe de suerte que participa en el concurso de ‘Pequeña Miss Sunshine’, en California. Por lo que la acompaña toda la familia, al estilo hippie en una furgoneta Volkswagen.

THE KIDS ARE ALL RIGHT

Estados Unidos, 2010

Directora: Lisa Cholodenko

Está película estuvo nominada a 4 premios Óscar incluyendo por mejor película y fue ganadora de 2 Globos de Oro. La película trata sobre Nic y Jules, una pareja de dos madres lesbianas que gracias a la inseminación artificial y un donante de esperma consiguen tener dos hijos. Todo marchaba bien hasta que Laser, el hijo menor, quiere encontrar a su donante de esperma, pero no es mayor de edad así que le pide a su hermana, Joni se ponga en contacto con el banco de esperma y determinan quién es el donante con el que se encuentran a escondidas para conocerse. Más adelante Nic descubre la aventura de su esposa con Paul quién intenta convencer a Jules de crear una nueva familia heterosexual que no se logra.

THIRTEEN

Estados Unidos, 2003

Directora: Catherine Hardwicke

El guión fue escrito por la directora y actriz que protagonizó la cinta Nikki Reed a los 13 años. La cinta resulta con cierto parecido a las del cineasta Larry Clark. La película trata sobre la historia de una amistad auto destructiva. Tracy es una joven de 13 años que se convierte en amiga de Evie, la chica más popular del instituto. Debido al estilo de vida de Evie y a lo influenciable que es Tracy se convierten en mejores amigas y comienzan a rebelarse sin control. Mientras, Mel, la madre de Tracy, trata de comprender la radical transformación que está sufriendo su hija sin éxito.

THE DECLINE OF WESTERN CIVILIZATION

Estados Unidos, 1981

Directora: Penelope Spheeris

Fue filmado entre 1979 y 1980, un documental sobre la escena punk en la ciudad de Los Ángeles, California. En 1981, el comandante de policía Daryl Gates escribió una carta solicitando que el documental no se transmitiera más en Los Ángeles, debido a la crudeza de algunas de sus imágenes. La película es la primera entrega de una trilogía dirigida por Spheeris en la que muestra la realidad de algunos adolescentes en Los Ángeles desde varios puntos de vista. El segundo documental, titulado The Decline of Western Civilization Part II: The Metal Years y lanzado en 1988, se centra en la escena heavy metal en la misma ciudad entre 1986 y 1988. La tercera película, The Decline of Western Civilization III, estrenada en 1998, retrata el estilo de vida de los adolescentes sin hogar a finales de los años noventa.

PERSÉPOLIS

Francia, 2007

Directora: Marjane Satrapi

Paralelo a la historia de Marjane una niña iraní que migra al Reino Unido debido a la guerra, se cuenta también la de la revolución islámica hasta nuestros días. Cuando los fundamentalistas toman el poder, forzando a las mujeres a llevar velo y encarcelando a miles de personas. Mientras se lleva a cabo la guerra entre Irak e Irán, Marjane descubre el punk, ABBA y Iron Maiden. Cuando llega a la adolescencia sus padres la envían a Europa, donde conoce otra cultura que nada tiene que ver con la de su país. La protagonista se adapta bien a su nueva vida, pero no soporta la soledad y vuelve con su familia, aunque eso signifique ponerse el velo y someterse a una sociedad tiránica.

WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN

Reino Unido, Estados Unidos, 2011

Directora: Lynne Ramsay

Está película es una adaptación a la novela de la autora estadounidense Lionel Shriver. El filme trata sobre Kevin, quien está en la cárcel después de cometer un crimen. Su madre, Eva, vive sola en una casa en decadencia y trabaja en una agencia de viajes en un pueblo cerca de la prisión donde visita a su hijo. la vida de Eva parece ser una catástrofe cuando nace Kevin quien traza una ejecución múltiple que incluye a su padre, a su hermana menor y a sus maestros y compañeros de escuela.

THE BABADOOK

Australia, 2014

Directora: Jennifer Kent

Desde que su esposo Oskar falleció, Amelia ha criado a su hijo Samuel sola. A Samuel le interesan los trucos de magia, los cuentos y está obsesionado por fabricar armas caseras para combatir a su monstruo imaginario quien se le aparece en sueños y amenaza con matarlos. Cuando un inquietante libro de cuentos llamado “The Babadook” aparece en su casa, Samuel llega al convencimiento de que el Babadook es la criatura con la que ha estado soñando. Entonces sus alucinaciones se hacen incontrolables y su conducta, impredecible y violenta. Amelia, está cada vez más asustada, y tiene que medicarlo. Hasta que comienza a sentir una presencia siniestra en la casa que la lleva a pensar que los temores de su hijo podrían ser reales.

THE VIRGIN SUICIDES

Estados Unidos, 1999

Directora: Sofia Coppola

A mediados de los años 70, en un barrio residencial de una ciudad americana vive la familia Lisbon. Una pareja con cinco hermosas hijas Cecilia, Lux, Bonnie, Mary y Therese, que son el objeto de deseo secreto de los chicos, que suspiran por ellas cada vez que las ven. Todo cambia cuando Cecilia, intenta suicidarse por lo que el psiquiatra le recomienda a los padres que las muchachas socialicen con jóvenes del sexo opuesto.

Los padres planean una pequeña fiesta con los chicos del vecindario, en la cual las hermanas mayores empiezan a establecer amistad con sus invitados. Los Lisbon captaron la atención de los medios cuando Cecilia se suicidó, y que las otras cuatro hermanas también lo hicieran llamó nuevamente la atención de toda la comunidad hacia ellos, declarando que a sus hijas nunca les faltó amor. Finalmente, los señores Lisbon venden todo y se van de la ciudad. Lo único que queda es el recuerdo que conservaban los chicos del vecindario, quienes conservan en su memoria a las hermanas.

LOST IN TRANSLATION

Estados Unidos, 2003

Directora: Sofia Coppola

Bob Harris, un actor norteamericano en decadencia que acepta una oferta para hacer un anuncio de whisky japonés en Tokio. Está atravesando una aguda crisis y pasa gran parte del tiempo libre en el bar del hotel. Es ahí, donde conoce a Charlotte, una joven casada con la que sostiene un romance. Bob y Charlotte comparten también el vacío de sus vidas. Poco a poco se hacen amigos y, a medida que exploran la ciudad juntos, empiezan a preguntarse si su amistad podría transformarse en algo más.