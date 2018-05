PERREO PESADO: DE PORROS, PERREO Y REGGAETÓN CRISTIANO

Perreo Pesado lleva apenas un año de carrera como crew y ya lograron armar un sencillo que, en corto, se coló a los cincuenta más virales de Spotify. El trabajo de la trinidad del perreo (Dj Rosa Pistola, Dj Krizis y Dj Sueño) está revolucionando el reggaetón en la Ciudad de México.

La vida es chingona así que, tuvimos la oportunidad de echarnos unos porros en casa de Rosa Pistola y platicar del asenso de Perreo Pesado. Krizis, Sueño y Rosa tienen ya su historia en la escena del reggaetón. Pero la neta, nadie nos imaginábamos que un día iban a armar un crew; parecía que estaban en círculos distintos.

¿Ustedes alguna vez lo imaginaron?

PP: La neta no y nuestros fans menos. Pero algo muy chingón es que, justamente, a todos les ha gustado mucho el team Cada uno de nosotros tiene mucho apoyo, pero cuando nuestros fans se juntan en el streaming en FB o en el club, se siente bien loco. Tal vez no pensamos que sucediera pero está jalando chingón.

¿Cómo se desenvolvía el reggaetón en el Estado de México, cuando ustedes empezaron?

PP: Dj Sueño y Dj Krizis que tienen una trayectoria de más de 10 años mezclando reggaetón han visto la escena desarrollarse de muy muy cerca.

Dj sueño: Yo soy de Tlalnepantla, la neta es que Aragón fue la cuna del género, al menos en la ciudad y el área Metropolitana, fue de los primeros lugares a los que llegaron discos originales, artistas que nadie conocía, etc. fue el punto de donde se empezó a conocer. En el caso de Tlalne no era tan así, nada que ver, mi municipio es de bares, muy relax, apegado a la onda fresa y la banda, entonces ahí no creció tanto el pedo como en Aragón, Coacalco o Neza.

Dj Krizis: Y algo muy importante es que cada zona tuviera su disco. El Stratus en Neza; En Los Reyes, El Castillo del Abuelo; en Coacalco, Galerías Discoteque, en Aragón, el Bounce, el OG Players. Yo soy de Aragón pero era residente del Kaos, un monstruo de antro que, junto con el Durga, eran las discos chingonas de Ecatepec, muchísima gente iba ahí. Era un lugar importante por los artistas que se presentaban. Los domingos llegaban morritos que se iban a las seis, pero a las ocho ya estaban llegando los más grandes que se iban hasta las dos de la mañana.

En la regulación de acceso a menores, no sé bien cómo estaba la onda, yo siempre vi como universitarios o morros de prepa, pero pues seguro que por ahí andaba la pandilla menor.

Al final te das cuenta que el reggaetón también tiene que ver mucho con la onda cluber, no como el house o el techno pero sí desde su esfera, o sea, el desarrollo del reggaetón no se puede separar de los clubs que existieron, que existen, y que lo mantienen vivo.

¿En dónde la gente perrea más duro y rico, EdoMex o CDMX?

PP: Totalmente EdoMex.

Dj Sueño: es que ahí se vive de forma muy diferente el reggaetón. Para mí en la ciudad, el género es una moda muy chida y sí entra el aspecto cultural pero en el EdoMex se vive. O sea, el reggaetón es una forma de vida, no es sólo la música que escuchas, sino qué comes, cómo te vistes, el transporte que usas, la gente con la que te juntas, qué lugares frecuentas. Es muy distinto, es el guetto puro.

El porro seguía rolando, Rosa nos preparó unos deliciosos tés y su perro Zarco y su gatx nos rondaban pidiendo un poco de caricias.

La amabilidad de los tres es un tanto sorprendente. Este tipo de ritmos están hypeadisimos a nivel global y es muy fácil que cualquiera se sienta diva a los 100 mil plays en cualquier plataforma de streaming.

El año pasado Rosa Pistola estuvo toureando en Europa, California y logró un Boiler Room perrísimo. Hemos sido testigos de su crecimiento.

¿Cómo te sientes al respecto? ¿Qué quieres hacer ahora?

Rosa Pistola: Creo que a Perreo Pesado le falta crecer mucho más, falta que el mundo esté un poco más relax con el género, siento mucha motivación saber que uno puede vivir de la música. Y obviamente queremos lograr colaboraciones muy cabronas, o sea, codearnos con los verdaderamente grandes, eso es lo siguiente que queremos lograr y compartir tarima con ellos, como Tego Calderón, Daddy Yankee e Ivy Queen, jajaja.

El crew está dejando el underground para volverse más “comerciales” por así decirlo y considerando que estos vatos vienen del barrio…

¿No les parece difícil tocar en ciertos clubes o venues que sólo quieren acá lo mainstream y que no están acostumbrados como La gata de la agrícola oriental?

Rosa Pistola: Eso es bien difícil, a veces yo siento que preparo sets super comerciales, pero en la fiesta no me va tan chido, entonces pinchar para esa pandilla, es un poco difícil para sacar el old school.

Dj Sueño: yo no estoy tan a favor de dejar el under, porque el under me hizo. Yo tengo la propuesto de llevar el under al mainstream, no sólo dar al público lo que quieren oír, sino mostrar lo que yo estoy proponiendo y creando, que es lo que realmente me llena. Y aquí entra otra cosa, a mí me gusta mezclar géneros, pasar del reggaetón al trap, a la cumbia, por el moombah, el funk, el disco, el asunto es hacer bailar a la gente.

Dj Krizis: yo soy fan del old school, actualizar mi librería significa buscar qué de lo viejo me hace falta y no conozco. El asunto es mezclar el mainstream y el under y trabajar al público.

Ya habíamos platicado más de una hora y entrados en confianza, decidí sacar el tema de la violencia en el país. Digo, el estigma está siempre ahí: el reggaeton es violento, sexista. Ataca a la mujer y la escucha gente que sí y sólo sí trae las manos sucias.

¿De qué forma creen que el género esté relacionado con el entorno social donde se desarrollo?

PP: el reggaetón es una expresión de lo que está pasando, la música no embaraza a nadie, no hace delinquir a nadie, no hace que la gente se drogue, la música muestra la vida de la gente de los artistas.

Dj Sueño: También tiene que ver la educación que se da en casa, con los abuelos, padres, tíos, primos, etc. El género no provoca el vicio, y el vicio no es exclusivo del reggaetón. Ahora, hay que recordar que el reggaetón no fue hecho para la disco, el reggaetón surgió para contar historias, sobre un beat pegajoso. Sobre cómo le pegabas al otro, o de cómo tenías que salir a buscar alimento y armado para cuidarte. Es del barrio y el barrio se identifica en él. Pero depende de las personas, yo, por ejemplo, consumo reggaetón cristiano y soy fan de Vico-C, de Funky, Gran Manuel, Iván y AB, etc. mi nombre de Dj (sueño), viene de una canción cristiana de rap, no todo es sexo y violencia.

Dj Krizis: Sí, sí, el reggaetón no es la causa de la violencia en el país, hay reggaetón que habla de violencia pero también hay reggaetón que está hecho para bailar, que cuenta otra cosa, por ejemplo, hay reggaetón cristiano.

Probablemente sigas creyendo en los principios básicos de la industria noventera, pero, acá en el 2018, Perreo Pesado tiene todo el futuro del mundo. La semana pasada, en el Festival Ceremonia presentaron su primera -sí, primera- canción y ya tiene varias reproducciones en Spotify. y cientos de descargas. El perreo se está alejando del estigma y bueno pues, no nos queda de otra más que aceptarlo.

