PETE ROCK: EL CHICO CHOCOLATE MARAVILLA DEL HIP HOP

De la columna “Discos Revancha”

Por Manuel “Lagraneme” Carrasco / @graneme_OG

En el hip hop existen varios productores cuyo legado es considerado canónico e influyente para el desarrollo del género y su consiguiente popularización en el mundo.

Dentro de ese selecto grupo podemos mencionar, por ejemplo, a RZA, mente maestra del Wu-Tang Clan, cuyos sampleos de películas de kung-fu le dieron al hip hop ese ambiente cinemático que le faltaba. Por supuesto, otro de los más grandes beatmakers es el difunto J Dilla, quien trabajaba por igual con MC´s de Detroit que Janet Jackson. Los beats ponchados son su marca indeleble. DJ Premier es un productor que siempre aparece en las discusiones sobre los mejores de todos los tiempos. Su trabajo al lado de Guru en el seminal grupo Gang Starr es indispensable para comprender la importancia de los sampleos jazzy en el hip hop.

Por supuesto hay otros productores, como Kanye West, Madlib o Pharrell Williams, que han definido nuevos rumbos y estéticas en este, el género más influyente en el mundo. Oddisee, de Chicago, y el Alchemist, de California, deben empezar a ser considerados como referencias importantes en el universo del beatmaking.

Pero uno de los más grandes nombres que conforman esa exclusiva lista de referencias es el nativo del Bronx, Pete Rock, quién también es conocido como Chocolate Boy Wonder. Pete es uno de los hijos de una numerosa familia de inmigrantes jamaiquinos que se establecieron en el Bronx a finales de los sesenta. Su padre amenizaba fiestas locales y eventos con una selección musical importada en gran parte de su natal Jamaica. Pete Rock ha mencionado que la colección de discos de su padre le sirvió de inspiración para empezar a buscar discos y sampleos.

Cuando Pete era pequeño su familia se mudó a Mount Vernon, al norte del Bronx. Allí conoció a su futuro cómplice: CL Smooth. Años después Pete y CL grabaron sus primeros esfuerzos: el EP All Souled Out (1991), llamó la atención suficiente para que un año después ambos grabaran su icónico Mecca and the Soul Brother. Es en este disco que aparece el track más recordado del dueto: “The Reminisce Over You (T.R.O.Y.)”. La rola es un tributo al difunto Troy Dixon, amigo de Pete y CL. Se trata de uno de los mejores ejemplos de la producción de Pete: un sampleo jazzy y una batería ponchada acompañado por las líricas de CL que hablan de recuerdos familiares de su infancia. La rola es una referencia indiscutible del rap de la primera mitad de los noventa.

Después de un disco más, The Main Ingredient, la dupla se separó. Las razones conforman uno de los misterios más indescifrables dentro de la cosmogonía del hip hop. Y aunque en años posteriores se reunieron e incluso compartieron algunas fechas, su separación no tiene el aspecto de cambiar en un futuro cercano.

Pete Rock continuó su camino como productor haciendo álbumes, como los Soul Survivor I y II, en los que invitó a MC´s y productores. Y fundó una fuerte alianza con MC´s del Wu-Tang, como Raekwon, Inspectah Deck y GZA, para quienes hizo beats en sus discos como solistas. Esto no puede ser subestimado: RZA es el productor oficial de todos los beats asociados al Clan, así que el hecho de que Pete se metiera en ese mundo dice mucho sobre sus habilidades en la consola.

Una de las piezas más emblemáticas del rap es “Juicy”, de Notorious B.I.G., cuyo beat ha causado no poca controversia. A pesar de que los créditos del Ready To Die indican que es de Sean “Puffy” Combs, la realidad es que es de Pete. Hace algunos años, en una entrevista, Pete contó que Puffy y Biggie lo visitaron en su estudio, donde trabajaba en un beat que usaba un sampleo de “Juicy Fruit” de Mtume. Rock dijo que Biggie le pidió el beat inmediatamente. La conversación fue olvidada y Pete volvió a escuchar ese beat ya en el disco de Biggie. El viejo Puffy había hecho de las suyas.

Pete Rock se mantiene activo y es uno de los más respetados en el juego. Y aunque su obra no es tan prolífica como la de otros maestros, sus beats, llenos de sampleos jazz y funk, son inconfundibles. Han influido a muchos productores de recientes generaciones. Su trabajo con CL Smooth y el Petestrumentals, editado por el sello inglés BBE, representan una entrada accesible a la obra de Choc Boy Wonder.

En Revancha contamos con varios títulos de Pete Rock que pueden escuchar en nuestra tienda en línea. También recuerden revisar nuestra sección de hip hop. Checa los detalles en nuestro Facebook e Instagram.