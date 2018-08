PETER MURPHY Y DAVID J SE REÚNEN PARA EL 40 ANIVERSARIO DE LA GIRA BAUHAUS

La gira abarcará el Reino Unido, Europa y Oceanía por lo que no podremos disfrutar de la banda en México. Durante estos conciertos la agrupación tocará su álbum debut, In The Flat Field. Peter Murphy ha pasado la mayor parte de esta década honrando al icónico acto gótico Bauhaus, que cofundó hace cuatro décadas con David J. Ahora, después de reunirse con J para shows recientes, Murphy ha anunciado que ambos emprenderán una gira.

La gira pasará por Reino Unido, Europa y Oceanía en honor al 40 aniversario de la banda. “The Ruby Celebration Tour” – llamado así por la piedra preciosa que simboliza el 40 aniversario de un matrimonio – encontrará a la pareja tocando su álbum debut, In The Flat Field, en su totalidad antes de lanzarse a un bis repetido de los clásicos de Bauhaus. La gira comienza el 18 de octubre, justo a tiempo para Halloween, en Nueva Zelanda y terminará en Grecia el 15 de diciembre.

En un comunicado de prensa, Murphy también señaló que la banda actualmente está preparando una serie de reediciones de vinilo coloridas para su lanzamiento a finales de este año.

Vea el itinerario completo de la gira a continuación.

Ruby Celebration Tour Dates:

10/18 – Wellington, NZ@ San Fran

10/19 – Christchurch, @ NZ@ Foundry

10/20 – Auckland, AU @ Powerstation

10/22 – Adelaide, AU @ Governor Hindmarsh

10/25 – Brisbane, AU @ The Zoo

10/26 – Melbourne, AU @ Max Watts

10/27 – Sydney, AU @ The Factory

10/28 – Perth, AU @ The Capitol Theatre

11/06 – St Petersburg, RS @ Aurora Hall

11/07 – Moscow, RS @ Glavclub

11/09 – Belgrade, RS @ Dom Omladine Beograda

11/10 – Frankfurt, DE @ Das Bett

11/12 – Zurich, CH @ Mascotte

11/14 – Paris, FR @ Bataclan

11/18 – Madrid, ES @ La Riviera

11/19 – Barcelona, ES @ Razzmataz

11/21 – Rome, IT @ Orion Live Club

11/22 – Milan, IT @ Fabrique

11/23 – Munich, DE @ Ampere

11/24 – Bochum, DE @ Christuskirche

11/26 – Wroclaw, PL @ A2

11/27 – Berlin, DE @ Columbia Theater

11/28 – Hamburg, DE @ Knust

12/04 – Manchester, UK @ O2 Ritz

12/05 – Glasgow, UK @ SWG3

12/06 – Northampton, UK @ Roadmender

12/08 – Leeds, UK @ Leeds Beckett SU

12/09 – London, UK @ O2 Forum Kentish Town

12/11 – Copenhagen, DK @ Store Vega

12/12 – Stockholm, SW @ Nalen

12/14 – Athens, GR @ Gazi Music Hall

12/15 – Thessaloniki, GR @ Principal Club Theater

