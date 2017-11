PHONO PRESENTA 2: GRANDMASTER FLASH – NATTY SPEAKS – SERKO FU – DJ AZTEK 732 #PhonoSupra

El sábado 28 de octubre fue una noche inolvidable, histórica para la escena del hip hop en México. El legendario artista del Bronx de Nueva York, Grandmaster Flash, una de las figuras más influyentes dentro del popular género, deleitó con sus breaks, scratching y energía a todo el público del Foro Normandie, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Todo comenzó con el MC británico Natty Speaks y su acto característico “The Loopstation“, el cual es un freestyle generado por Natty con palabras propuestas por la audiencia. La popular figura de la escena de hip hop londinense, continuó su show con un track compuesto exclusivamente para la ocasión. Se despidió conmovido por toda la audiencia entonando su tema al unísono: ¡Mexico City City, Mexico City! La química entre Natty y la gente durante este primer acto fue el combustible perfecto para arrancar con una noche llena de buena onda, baile y mucho Hip hop.

La fiesta siguió con el Maestro de Ceremonias oriundo de Gomez Palacio, Durango: Serko Fu, interpretando éxitos como “Margarito no cometió delito”, “No entiendes”y “Asador”. Serko demostró una vez más de qué está hecha la escena mexa, el MC interactuó con el público mientras T-Killa tiraba barras y Aztek732 echaba breaks. El host de numerosas batallas y eventos hiphoperos en México, demostró su facilidad para conectar con la audiencia de un foro ya casi repleto, marcando la pauta energética de lo que estaba por venir: el inventor del backspin y scratching, como bien indica su nombre, el gran maestro Flash.

Con una audiencia ya eufórica y un notablemente emocionado Grandmaster Flash, que gritaba y bailaba al compás de sus clásicos beats. Pinchando con la calidad de una leyenda, como lo es él, su set comenzó haciendo un recorrido histórico dentro del hip hop. Toda su música apoyada por visuales que ilustraban los sonidos que poco a poco fueron cambiando el tono hasta tocar “The Message”, su canción clásica compuesta junto a su legendaria banda Grandmaster Flash and The Furious Five, para darle paso a temas más poperos como Billie Jean, Let’s Dance y That’s the Way I Like It. Flash, conmovido por la respuesta de la gente, firmó autógrafos y abrazó a los guerreros de la primera fila que se abalanzaron sobre él.

Para terminarla fiesta, Aztek732 tomó las tornamesas y puso a bailar a los asistentes que siguieron de pie. Control Machete, Cartel de Santa y demás éxitos del rap old school mexicano retumbaron en las paredes de un foro que lentamente se vaciaba.

Así concluyó una noche en la que, además de haber recibido un concierto sin precedentes, Phono Música, Distrito Global y Supra nos recordaron que en México existen audiencias y espacios que pueden hacer vibrar a comunidades y escenas enteras, ahora fue la del Hip Hop.

