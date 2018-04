POPPY, LA BARBIE KAWAII ILLUMINATI

Uno de los enemigos más acérrimos de los teoristas de la conspiración es la casi siempre omnipresente en los hogares muñeca Barbie: abanderadora del capitalismo voraz, consumismo, perpetradora de los absurdos e inalcanzables estereotipos de belleza de la civilización occidental, y, en sus más recientes modelos, espía del gobierno gringo, la NSA y Mattel.

No obstante, este ídolo pop literalmente plástico está perdiendo fuerza con las generaciones más jóvenes, pues seamos honestos: actualmente muy pocos infantes juegan con ellas, y en el caso de que lo lleguen a hacer a la semana ya las desmadraron o cambiaron por algo electrónico. Sólo sus acólitos poseedores de colecciones de ella son quienes mantienen viva su industria.

Para generaciones digitales cómo la nuestra, los todopoderosos illuminati han diseñado un ídolos con mayor poder hipnótico, kawaiidad y randomnizidad: Poppy.

Moriah Rose Pereira inició su carrera en 2014 con el primer vídeo que se subió a su canal: un minuto con 23 segundos de ella comiendo algodón de azúcar. Al otro año lanzó su primer sencillo “Everybody wants to be Poppy“, y su primer disco Poppy Computer hasta 2017. Su música es una mezcla de J-pop y reggae. Y desde entonces se vuelto un hit entre sus paisanos gringos, los japoneses y la nación del Internet. Rara vez rompe personaje.

Los vídeos que semana con semana sube a su canal, dirigidos por su director creativo Corey Michael Mixter AKA Titanic Sinclair, podrán parecer extremadamente bizarros: siempre es ella al centro vistiendo algo pop y extravagante sobre un fondo blanco o pastel mientras habla sobre nimiedades como libertad, lo divertido que es la fama y el frío, aunque también ha leído la Biblia por casi una hora o aparece con sus valedores una maniquí, una planta y un cráneo. Todo esto con una melodía de sintetizador de fondo a veces espeluznante.

No obstante, son una crítica que Moriah hace a través de su personaje sobre la construcción que la industria musical (dominada obviamente por los illuminati) hace de las estrellas pop contemporáneas, la fijación por las personalidades del Internet y la cultura de las redes sociales. Pero si te da hueva ver todos sus vídeos y agarrar el hilo conductor de esta “historia”, basta con que veas el de su sencillo “Lowlife“, en el cual literalmente aparece con el diablo, los altos ejecutivos sectarios y en poses del ídolo templario Baphomet (el cual es de los padrinos de los illuminati) mientras está sentada en un trono frente a una pirámide.

Si quieres ser un sectario más de Poppy puedes ver en Youtube Red el piloto de su serie I’m Poppy, en el cual se enfrenta a cultos, el diablo, fans amputados y su rival la maniquí Charlotte.

That Poppy regresa a México con la gira “Poppy.Computer”

Poppy visita la Ciudad de México el próximo 27 de abril en El Plaza Condesa como parte de su primera gira “Poppy.Computer”, la cual visitará Japón y diferentes ciudades de los Estados Unidos. Los boletos para esta presentación estarán disponibles en en taquillas del inmueble y la red Ticketmaster.

YACONIC TE LLEVA A LA PRESENTACIÓN DE POPPY EN EL PLAZA CONDESA. ¿CÓMO? ES MUY SENCILLO, SIGUE ESTOS PASOS Y GANA UN PASE DOBLE.

1) Lee éste artículo sobre fotos de mujeres trans y cuéntanos cómo se llaman los artistas que desarrollaron este proyecto .

2) Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram y haz un screenshot, donde se vea que nos sigues.

3) Comparte el post en tus redes sociales

4) Sé de los primeros en enviar tu respuesta junto con tu nombre completo y el de tu acompañante. Adjunta los screenshots y envía el correo a: promos@yaconic.com, con el asunto: #QuieroPOPPY y gana uno de nuestros pases dobles.

OJO: Correos enviados sin screenshot o con otro asunto NO serán tomados en cuenta. Los ganadores serán notificados vía correo electrónico.