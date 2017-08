‘TACO BELL DESTRUYÓ MI ANO’, Y OTROS LIBROS PARA NIÑOS

Por Miguel J. Crespo / @migueljcrespo

Para definir kitsch con una imagen hay que mirar las portadas de Sweet Valley Twins; serie novelística publicada en los ochenta, en la que aparecen niños y adolescentes con cara de maniquí. Entre escenarios falsos de colores pastel y sin trama.

Un artista anónimo utilizó Photoshop para intervenir las tapas y darles títulos irónicos y divertidos que aprovechan las situaciones aburridas de cada imagen. Encabezados como: “Bitch I see you”, “Grandpa voted for Trump”, “Illegal list of porno websites”, “Download another dad”, convierten portadas para niños en humor negro y ácido.

Jessica Wakefield y Elizabeth Wakefield son unas gemelas populares. Tienen el cabello largo y color oro, ojos verdiazules y un hoyuelo en la mejilla izquierda. Son las protagonistas de Sweet Valley Twins: episodios aburridos de los clásicos white american.

Un joven toma el rostro de una chica e intenta besarla. La fémina se niega y gira la cabeza sutilmente. La imagen nos prepara para una historia de amor adolescente. “He just ate a whole bag of cool ranch doritos”, el título convierte la portada en una situación realista y llena de mordacidad.