LAS PRIMERAS OBRAS DE BASQUIAT CREADAS CUANDO ERA ADOLESCENTE

Los siguientes dibujos son parte de la más reciente exposición sobre la obra del artista plástico Jean-Michel Basquiat en donde se muestran dibujos que se cree, son algunos de los primeros que realizó el artista. Los años entre 1979 y 1981 fueron un período dinámico en la vida del joven artista. Fue la época en que ayudó a formar la banda Gray, conoció a sus colegas artistas Keith Haring y Kenny Scharf, y apareció como invitado en el show de Glenn O’Brien, TV Party.

Basquiat tenía los ojos puestos en la fama: acababa de terminar el proyecto colaborativo de graffiti SAMO y su carrera en solitario estaba comenzando a ganar una inmensa tracción. También fue un momento en que Basquiat era amigo íntimo de Lonny Lichtenberg, un traficante de drogas al que el joven artista llamaría Neptuno, rey de la “C”.

Se cree que durante estos años, Lichtenberg vendría a adquirir una serie de bocetos del adolescente Basquiat, 16 de los cuales acaban de exponerse en Art Basel en Suiza. Perteneciendo a un grupo más grande de alrededor de 42 dibujos y pinturas, conocidos como la colección Neptune, estas piezas son ahora propiedad de coleccionistas anónimos. A pesar de que todavía no han sido autenticados por la finca Basquiat, las obras individuales estaban a la venta en Basilea a precios que oscilaban entre $ 45,000 y $ 120,000.

Los bocetos, a menudo dibujos superficiales escritos sobre pequeños trozos de papel, cuentan los artefactos de los años nómadas de la adolescencia del artista, en los que ensamblaba rápidamente obras de arte con los fragmentos de materiales que tenía a mano. La mayoría de ellos son retratos, y en muchos sentidos prefiguran las “cabezas” icónicas que el artista pintaría unos años más tarde como su alter ego, Aaron. En estos primeros dibujos, apresuradamente arrojados como moneda para comida o refugio, como licitación ilegal para las drogas, ya vemos muchos de los motivos que Basquiat luego reproduciría en sus inmensos lienzos que hoy se venden por grandes sumas de dinero.

Estos primeros dibujos fueron Basquiat tratando de refinar esa cabeza que se hizo conocida como la “Cabeza de Aaron”, y fusionando elementos que serían motivos recurrentes en su trabajo: pequeños autos, huesos, etc. Todavía no pintaba realmente, todavía estaba usando materiales baratos, lo que sea que pueda tener en sus manos. Así que no se pretendía que fueran bocetos para ningún tipo de pintura, solo eran bocetos para él trabajando en su “cabeza”, que es una de las primeras cosas que instintivamente quería dibujar.

Al Díaz, amigo de Basquiat, asegura que el artista probablemente intercambió drogas por sus obras ya que en ese momento era muy famoso y si a los dealers les gustaban sus obras podrían intercambiar. La gente quería pasar el rato con él. Ea una persona en demanda. La gente podría haber intercambiado cosas con él. Las obras expuestas en Basilea aún no han sido autenticadas por la finca Basquiat.

