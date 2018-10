QUEERCORE: HOW TO PUNK A REVOLUTION EN CINETECA NACIONAL

Bestiario Films y la Agencia de Cooperación Global para el Intercambio Cultural A.C. (ACGIC AC), comunican que estrenarán la película Queercore: How To Punk A Revolution, el 19 de octubre del presente año en la Cineteca Nacional y el Instituto Francés de América Latina (IFAL), en la Ciudad de México.

El documental es escrito y dirigido por el estadounidense Yony Leyser en el 2017 en Alemania y producido por Totho Productions y Desire Productions, en co producción con ZDF/Arte y con el apoyo de Medienboard Berlin-Brandenburg. El idioma es inglés y tiene una duración de 83 minutos.

Retrata el movimiento social y cultural que comenzó en 1980 con una rama del punk y que destacó por su descontento con la oposición de la sociedad hacia la comunidad gay, bisexual, lésbica y transgénero.

Abrazó la actitud de DIY del punk: hacer fanzines, distribuir sus propios discos, inventar y expresar su propia estética, y abordar la política gay revolucionaria en revistas caseras y películas experimentales. Iniciado por Bruce LaBruce y G. B. Jones en Toronto, el movimiento se extendió a San Francisco, donde siguiendo el modelo de la revista J.D.s, se lanzó la revista Homocore.

El documental está compuesto por el contenido parcialmente animado de estas revistas, películas experimentales de los años 1980 y 1990, entrevistas con las personas involucradas y material de archivo de bandas como Pansy Division, A.S.F. y Tribe 8.

En el filme se puede ver a los iniciadores y principales actores del movimiento, como Bruce LaBruce, Lynn Breedlove, Kim Gordon, Kathñeen Hanna, Silas Howard, G. B. Jones, Genesis P-Orridge, Peaches, John Waters, entre otros.

El filme debutó en Sheffield DOC/Fest en junio del 2017 y los derechos para su distribución en Europa le pertenecen a Edition Salzgeber. También fue adquirido para televisión por Arte en Francia y por ZDF en Alemania; en Estados Unidos los derechos fueron adquiridos por el distribuidor Altered Innocence, con un lanzamiento planeado para finales del 2018. En México su distribución está a cargo de Bestiario Films.

Queercore: How To Punk A Revolution ha tenido un año intenso de proyección en festivales como Hot Docs (Toronto, Canada); London Lesbian Film Festival (Canada); DOC NYC (USA); Cinema Queer International Film Festival ((Stockholm, Sweden); Chéries-Chéris – festival de film gay et lesbien de Paris (France); IN-EDIT Music Documentary Film Festival (Barcelona, Spain); IDFA (Amsterdam, The Netherlands); entre otros, y recientemente fue proyectado como parte de MICGénero, Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género, en su Tour 2018 en cinco estados de México.

Ha ganado Best Filme en el Athenas Outview Filme Festival; Outstanding Documentary Featrure del Filmfest homochrom; Best Documentary Film en Rio de Janeiro International Film Festival, entre otras nominaciones.

