RADIOGRAFÍA CICLISTA DE MÉXICO, UNA ENTREVISTA CON GISELA OCHOA

Por Scarlett Lindero / @scarlettlinde

Qué ritmos bailamos. Qué libros leemos. Qué cosas nos hacen reír, recordar, llorar. Alocarnos. Cosas que nos definen a diario. En el proyecto Todo lo que somos, radiografía ciclista de México, la fotógrafa mexicana Gisela Ochoa reúne cientos de historias de los amantes de la bicicleta. Elementos que son parte de su cartografía personal.

Gisela nació en 1987 en la gran urbe chilanga. Es diseñadora, fotógrafa y ciclista. En 2012 comenzó a utilizar la bicicleta como terapia. Después un colectivo de París, que buscaba retratar ciclistas de todo el mundo, le propuso captar a los mexicanos.

Eligió representarlos más allá de la simple idea del ciclista y mostró elementos que permitieron conocerlos a fondo, identificarlos como una comunidad y exponerlos sin importar quiénes son, a qué se dedican y por qué salen a rodar. Cada quien sus pedaleos.

En Yaconic festejaremos con La Bipo, el 6 de abril, los 200 años de la bicicleta con un gran rodada, música y cervezas. Gisela exhibirá ese día Todo lo que somos, radiografía ciclista de México; nuestro colaborador, el periodista y escritor, Rogelio Garza, presentará el libro Las bicicletas y sus dueños (Rueda Libre, 2008) y habrá un buen danceo cortesía de la casa. Entrevistamos a Gisela a propósito del evento.

Gisela, ¿desde cuándo eres ciclista?

Desde niña me gustó andar en bici. Disfruté quitarle las llantitas y sentir por primera vez como mi papá dejó de correr detrás de mí. Lograr el equilibrio en dos ruedas fue uno de mis primeros éxitos de la infancia. Durante mucho tiempo fue solo un vehículo de diversión. A los 13 años la bici que me habían traído los Reyes ya me quedaba chiquita. Y hasta 2012 me volví a subir a una bici: primero como método de auto-terapia, para salir de un mal momento en mi vida, y después se convirtió en uno de mis mejores pasatiempos y pasiones que —sin saberlo en ese momento— cambió el rumbo de mis días.

¿Qué es lo que más te asombró al hacer los retratos de Todo lo que somos, radiografía ciclista de México?

Las historias. Las personas tienen muchas cosas que contar sobre su vida, me siento privilegiada. Todos los que he retratado han abierto su corazón y me han contado algo importante, algo que los marcó y que ahora es parte de su historia y de la mía; es un momento muy bonito y muy íntimo. Llevan objetos que los definen, que han marcado su vida y por eso son importantes. Tengo la sensación de que cada sesión de foto es como abrir un cajón del clóset de cada una de las personas, y con esto me refiero al concepto que planteó Sigmund Freud en sus escritos y lo que pintaba Dalí con respecto a los cajones, es bien interesante.

Has pedido que te cuenten sus historias, tus fotografías son historias por sí solas…

En realidad no le pido a nadie que me cuente sus historias, más bien que sucede como algo natural. Cada que las personas acomodan sus objetos, de pronto solo me dicen qué es, qué significa para ellos o algo que relaciona a ese objeto con su vida y por ello es que lo están poniendo. Es algo lindo porque nada es forzado y todo fluye de una manera natural y armónica.

¿El ciclismo es un estilo de vida?

El ciclismo es diferente para cada persona, para muchos es un estilo de vida, un hobby, un medio de transporte, un negocio, una terapia, un movimiento y para algunos otros la bici es el vehículo que cambió su vida.

Alguna historia en particular que te haya cautivado o alocado…

He escuchado tantas historias asombrosas y bonitas que podría elegir muchas, pero la primera que me viene a la mente ahora es la de Osvaldo y Jimena. Osvaldo es un cicloviajero que hizo una ruta en bici partiendo de México hasta Argentina. Cuando por fin, después de muchos meses, llegó a Argentina se unió a una rodada en la que conoció a Jimena: una abogada con un buen estilo de vida, un buen auto, un lujoso departamento, ropa y zapatos costosos. Una vida cómoda pero estresante.

El día de la rodada ella se animó a ir un rato para relajarse, ahí conoció a Osvaldo (que en esos momentos buscaba hospedaje). Jimena le ofreció su casa y lo que siguió es que Jimena dejó todo: su trabajo de abogada, vendió su auto, su ropa y sus zapatos. Y sin nunca haber recorrido más de 10 km. en bici, se aventuró al viaje con Osvaldo. Regresaron juntos de Argentina a México, llegaron a Tepoztlán e hicieron una fundación llamada 2 Ruedas por mi gente, que tiene como objetivo ofrecer a los niños de escasos recursos la oportunidad de tener estudios, hermanar diferentes culturas y promover el uso de la bicicleta como medio de transporte ecológico.

¿Qué piensan sobre tu proyecto las personas que retratas?

Todos tienen un concepto muy bonito de este proyecto. Muchos creen que es súper creativa la manera en que pude representar con una foto a las personas, es gratificante escuchar lo que piensan acerca del proyecto. He recibido comentarios increíbles y conmovedores.

Los ciclistas, en su mayoría, comparten el sentimiento de ser minorizados o hasta violentados por la sociedad, pues a todos nos ha tocado vivir un altercado con autos o peatones, resultado de la falta de infraestructura y la poca cultura vial que existe en el país.

¿Después de estos años de retratarlos, qué sigue, qué buscas mostrar ahora. ¿Hay una evolución en el proyecto?

El proyecto ha tenido una evolución importante. La idea comenzó como una simple propuesta para representar a los ciclistas que circulan en México, luego pude darle una identidad propia; crear un concepto y posteriormente un movimiento que tiene como principal objetivo respetar a los ciclistas y que cada día seamos más rodando por la ciudad. También ha tenido una evolución muy significativa con respecto al concepto y la perspectiva que ahora tengo acerca de la dinámica que realizo para cada foto.

Hace poco descubrí el concepto de deconstrucción y me identifiqué mucho con la dinámica que hago. Cada foto es una deconstrucción, es como desarmar cuidadosa y analíticamente a cada persona y poder ver las partes mas importantes que la constituyen, es algo que me permite conocer esos objetos e historias que han marcado su vida.

Lo que sigue es buscar editoriales interesadas en publicar la serie completa. Un libro que será la compilación de 5 años documentados en fotografías de ciclistas que circulan en la Ciudad de México.

¿Cuáles son tus fotógrafos referentes ?

Jan Saudek, Joel-Peter Witkin, Diane Arbus y Sára Saudková son fotógrafos que me han volado la cabeza. Aunque para este proyecto la estética está muy lejos de ser un referente visual. Para otros proyectos fotográficos sí han sido una gran inspiración y referentes para mí.

¿Quién es Gisela? Cuéntame un poco de ti.

Soy diseñadora y comunicóloga, me titulé con una tesis de cine que habla sobre Teratología (estudio del malformaciones genéticas). Mi bici y mi cámara son objetos clave en mi vida. Como dulces todo el tiempo. Colecciono tuercas y tornillos. La bici me ha regalado mucho amor y grandes amigos; gracias a ella he llegado a lugares que jamás imaginé. La música es uno de mis grandes motores para crear. Tim Burton me fotografió en un festival de cine.

La literatura, el cine y la pintura son cosas en las que nunca pude incursionar de manera profesional, pero me gusta disfrutar a mi manera cada una de estas ramas artísticas. Pienso que las personas son más auténticas cuando más se parecen a lo que soñaron de sí mismas. Quiero conocer Islandia e irme a vivir a una casa en el bosque. Creo fielmente en lo que dice Saramago: siempre acabamos llegando a donde nos esperan.

¿Cuál sería la esencia de un ciclista? Si bien hay personalidades distintas, qué es lo que los identifica…

Hay un sentimiento que, creo, todos los ciclistas compartimos, algo que sin saberlo nos une: la sensación de libertad. No importa que tan diferentes seamos unos de otros, pienso que rodando todos nos sentimos libres.