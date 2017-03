EL RAP ES MI PIEDRA ANGULAR: UNA CHARLA CON RANDEE MARSH

Por Eduardo H.G. / @eduardoachege

Fotos: Mr. Adriian

Rand(y)ee Marsh, además de ser el papá de Stan en South Park, es el nombre de uno de los grupos de rap mexicano más vibrantes y mejor guardados. Y con solo un EP publicado: su debut, Crónicas jazzianas, lanzado en febrero de 2014. Randee Marsh está formado por Yak-Mag en las letras y Maiky Navajas en la producción musical.

Ya antes, por acá, hemos contado que Yak-Mag tiene un historial dilatado en la historia del género en la Ciudad de México. Pertenece a los primeros crews que le entraron al juego durante la última década del siglo pasado, el DFK. Yak se ha construido algunos personajes: Magu, su primer alias como MC, Yak-Mag en solo y con el grupo Microphonk, y Dr. Young, bajo el que lanzó el artefacto llamado Muthahupa). Maiky es uno de los productores contemporáneos más relevantes, y desde Bulbo Studio ha estado detrás de la música de Tino El Pingüino y Dualidad Juglar, entre otros.

En principio, Crónicas jazzianas iba ser la despedida de Yak del rap. Su harakiri en el sentido más ético: morir con honor. Pero eso no ocurrió: la dupla depuró un sonido que inyectó vitalidad y el proyecto continuó. Randee casi no toca en vivo, debido a una serie de circunstancias y posiciones que se aclaran abajo. Así que una presentación merece la atención. (Randee tocará este viernes 3 de marzo en Caradura, en un evento llamado Ink Party. Por acá los detalles). Ahora sí, la charla en pleno:

¿Por qué casi no tocan, tienen una especie de “manda” al respecto?

Yak-Mag: Se debe, principalmente, a la falta de tiempo. Las ocupaciones laborales de ambos, más allá de Randee, no nos permiten andar tocando. También porque tocar no es una necesidad prioritaria, aunque claro, siempre que haya una invitación que nos convenza ahí estaremos.

Hace unos días se cumplieron tres años de su debut, Crónicas jazzianas. ¿Cómo escuchan el disco a la distancia?

Yak-Mag: Lo dejo de escuchar por temporadas y cuando lo retomo me vuelve a emocionar y sorprender. Es un disco que cumplió en buena medida con todas mis expectativas. Soy el peor crítico de mi rap, pero Crónicas jazzianas me deja satisfecho, al menos en un 90 por ciento.

Maiky Navajas: Es un disco que en lo particular marca tiempos y lugares. Escucharlo ahora, genera, además de emoción y expectativa, una especie de nostalgia que anticipa lo venidero.

Háblenme de sus playlist, ¿qué escuchan en estos días?

Yak-Mag: La respuesta tiene que ver, totalmente, con el estado de ánimo en en que me despierto. Revisando un poco mi historial en Youtube me encontré a Mos Def, Chicano Batman, Atmosphere, Rise of the Northstar, Kid Cudi, Sade, Currensy, MF Doom, Jamiroquai, Prayers, Joe Crepúsculo, Los Punsetes, P.O.S, Son Fino, Alton Ellis…

Maiky Navajas: No tengo muy claro cómo podría ser un playlist “coherente”, pero últimamente he escuchado a P.O.S, Blu & Exile, J. Cole, Brother Ali (con él como que ya quiero que saque su nuevo disco), Thundercat, Steve Lacy, Mayer Hawthorne y The Avalanches.

¿Los raperos mexicanos se toman su papel muy en serio? ¿Hay humor en el rap mexa?

Yak-Mak: No sé los demás, yo sí. Creo que el único “papel” del rapper sería conocer, querer y respetar el género, el rap, pero también todo lo que significa Hip Hop. Y hasta cultivarse un poco para hablar de cosas más interesantes.

Sí existe el humor en el rap nacional, pero, ya sabes, como en todo, hay buenos y malos chistes. Por eso me gustaba De Lo Simple: hacían un rap con mucho humor, a veces negro. Manos y Maxo lo manejaban muy bien.

Maiky Navajas: Quizá, pero un papel equivocado. En contenido, claro que lo hay. Me vienen a la cabeza Sabino y Little. En actitud hay mucho humor involuntario, ja, ja.

A juzgar por Crónicas jazzianas, por los sencillos que han lanzado y por el trabajo que le meten en el estudio a su pedo, me da la impresión de que son unos clavados del detalle.

Yak-Mag: Sí, sobre todo Navajas. De hecho, Crónicas… era mi despedida del rap y quise que fuera inolvidable. No se cumplió y Maiky es el culpable. Además, no tenemos prisa por sacar canciones mediocres, que estén dirigidas a un público al que debas alimentar con basura.

Maiky Navajas: Creo que es la única manera de poder explotar las ideas que se tienen y transformarlas en procesos que al final dan forma y luz a los sonidos y las intenciones.

Digamos que desde el debut de Randee, ustedes y el entorno del Hip Hop en México ha cambiado, naturalmente. ¿Cómo ven “la escena”? ¿Hay una “escena”? ¿Se identifican con alguna “tradición” de MC´s o productores en México o fuera del país?

Yak-Mag: Escuchamos hablar de la escena actual, pero en realidad no estamos dentro. O al menos no nos sentimos representados ahí. Yo y dos tres batos siempre hemos creado nuestra propia escena, así que no me preocupa. Y sí, me siento identificado con muchos MC´s y productores, sobre todo de la east coast gringa.

Maiky Navajas: No considero que formemos parte de una escena. Quizá porque nunca nos hemos asumido como tal. Creo que lo único identitario real, es la música y el conocimiento del entorno. Es cierto que la influencia e imitación forman parte del proceso, pero al menos yo no considero seguir una línea actualmente.

¿Por qué decidieron ponerle Randee Marsh al proyecto?

Yak-Mag: Porque es mi personaje favorito de South Park y no queríamos un nombre típico. No imagino este pedo con otro nombre, Randee Marsh le quedó como anillo al dedo.

Maiky Navajas: Ja, ja… queríamos un nombre con el que conectáramos y Magú lo propuso. Al principio me brincó un poco, por la clara referencia al papá de Stan de South Park, pero ahora no podría relacionar lo que Magú y yo hacemos sin ese nombre.

Denme su definición del fenómeno rap, ¿cómo lo ve cada uno, cómo lo siente y vive?

Yak-Mag: El rap es mi piedra angular. De ella parto y en ella vierto mis pensamientos más sinceros. El rap es y seguirá siendo un fenómeno, y no me refiero al mainstream, porque hay mucho ahí, sino en el under, en el que se mantiene e innova. Créeme: en todo este tiempo de escucharlo, siempre encuentro algo fresco y novedoso ahí.

Maiky Navajas: Para mí es una forma, un método y, sobre todo, una manera de sublimar mi contexto.

¿Qué es esto de Ink Party?

Yak-Mag: Un buen pretexto para ver buenos amigos. Una fiesta que promete, para pasar el mejor rato en Caradura.

Maiky Navajas: Es una fiesta en la que pasaremos un rato chévere con buena música y mujeres chidasss…

Finalmente, ¿qué viene?, ¿qué están trabajando en el estudio?, ¿cuándo el nuevo EP o LP o lo que sea?

Yak-Mag: Viene un compilado de rolas con colabos de gente que reconocemos como buenos emeces y de los que admiramos su trabajo. Después otro LP de Randee, si es que no se atraviesa otra cosa.

¡Piz out¡