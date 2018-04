NO TE PIERDAS EL RECORD STORE DAY

El Record Store Day es una celebración internacional de las tiendas de discos con más de 10 años de existencia que esta ves se celebrará el sábado 21 de abril para apoyar al comercio local de discos y vinil en el mundo.

Para el Record Store Day se determina un número específico de discos que serán lanzados en exclusiva en el marco del evento. Esta iniciativa comenzó en Estados Unidos, lugar donde se encuentra la oficina principal, la cual es dirigida por el departamento de tiendas de discos en asociación con la Alianza de tiendas independientes (AIMS) y (CIMS) la Coalición de Tiendas de Música Independientes. Record Store Day tiene organizadores internacionales en países como Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Japón, España, Australia y por supuesto México.

En el marco de esta celebración, anualmente de publican títulos exclusivos alrededor del mundo para conmemorar el Record Store Day y este año no será la excepción. En México tendremos los siguientes lanzamientos:

Aterciopelados: Reluciente, Rechinante y Aterciopelado

Aterciopelados regresa con el tema “Luz Azul”, sencillo del álbum en vivo de Reluciente, Rechinante y Aterciopelado a la que suman los éxitos de la banda, algunos de ellos con la participación de grandes invitados como: “Florecita Rockera”- Catalina García vocalista de Monsieur Periné & Goyo, vocalista de Chocquibtown. “Maligno”-León Larregui vocalista de Zoé y “Luz Azuk” – Macaco.

Tijuana No!: No

Álbum debut de Tijuana No!, titulado No, pero que rompió con a barrera del tiempo y las adversidades para merecidamete llegar a tiendas en este formato. Este álbum vale mucho la pena con sus 180 gramos a cuestas, aparte de ser los discos más solicitados y esperados por los fans de la banda y los seguidores del rock en español. Entre las personas que colaboran en el disco están: Roco y Sax de Maldita Vecindad, Denis Parker (Haragán y Compañía) y Manu Chao (Mano Negra).

JUMBO: Teleparque

Jumbo es abanderado de la llamada Avanzada Regia y sigue nutriendo el catálogo de #LatinoAméricaEnVinil, un esfuerzo de SONY Music México por traer de vuelta álbumes emblemáticos del rock en español.

David Bowie , Bowie Now, vinyl blanco de 12’’

Este es el primer lanzamiento comercial de un raro compilado editado como promocional únicamente para Estados Unidos de Norte Américaa en el año 1977. Las pistas se extraen de los álbumes LOW y Héroes (todo el audio remasterizado del boxet “A New Career in a New Town”). El empaque fue completamente rediseñado para incluir imágenes en blanco y negro tomadas en Berlín en 1977 por Corrine Schwab.

Record Store Day es el día en el que podemos sentir más cerca que nunca la necesidad de conservar entre nosotros las tiendas independientes que muchos consideramos una segunda casa. Estos son sólo algunos ejemplos de los lanzamientos de vinil que estarán en el Record Store Day, una celebración a la que no puedes faltar si eres un fan de los vinilos.