RIMAS FRESCAS Y BAILE ESPONTÁNEO, ESE ES NATTY SPEAKS

Charlamos con Natty Speaks sobre sus proyecto y la segunda edición de Phono

Por: Laura Aguilar @laluflow

Afortunadamente vivimos en una época en la que la variedad de propuestas musicales es tan extensa, que a veces no se sabe por dónde comenzar, pero encontrar proyectos que logren conectar hasta el punto de querer intentar bailar, aunque no se cuente con el talento para ejecutar los mejores pasos, resulta un verdadero deleite.

Tal es el caso de Natty Speaks, artista originario de Londres, embajador del hip hop y amante del freestyle, quien ha llegado con las rimas más frescas al ritmo de contagiosos beats.

La historia nos ha demostrado que Reino Unido es semillero de grandes talentos musicales, algunos proyectos más trascendentes que otros, y definitivamente, la gran mayoría de las propuestas provenientes de aquél país tienen extrema relación con el rock, el rock alternativo, y evidentemente, con el afamado britpop.

Pero proyectos como el de Natty Speaks, rompen con todo paradigma. Letras improvisadas, pero llenas de sentido social y con ritmos cadenciosos, resultan un oasis en medio de la vorágine musical en la que vivimos.

Hablamos con Natty Speaks previo a su presentación en la Ciudad de México para la segunda edición del festival Phono, donde Grandmaster Flash fue protagonista. Nos compartío su opinión sobre la escena del hip hop en Latinoamérica y detalles de sus próximos planes.

¿Por qué decidiste elegir el hip hop como tu forma de expresión y qué encontraste en el género que no hallaste en algún otro?

Natty: Creo que más bien el hip hop me escogió a mí, en el sentido de que era el estilo de música que se podía relacionar con una época en mi vida, ya sea un baile de breakdance, el playlist de un DJ o el estilo libre de beatbox, que eso llegaría más tarde en mis años de adolescencia.

Creo que el hip hop es multifacético, así que te permite expresarte de muchas formas diferentes; existe otro tipo de música que puede trascender las barreras idiomáticas,el reggae es uno de los más populares, pero ya no creo que tenga la misma trascendencia.

No creo que haya otro estilo de música que le hable tan de cerca a las personas, tal vez pueda estar equivocado, pero esa es mi visión personal.

¿Es la primera vez que visitas México, qué tal te ha parecido?

Natty: Sí, a penas llevo 10 horas aquí y todo me parece genial, como huele, la gente. Estoy buscando conocer nuevas personas, nuevas cosas y también nueva música.

¿Has escuchado algunas propuestas de hip hop mexicano?

Natty: Por supuesto, desde mi colaboración con Mexican Dubwiser he conocido diferentes propuestas y estilos. Además en Inglaterra soy conductor de un evento llamado Rum Shack en el que participan muchos artistas mexicanos, no todos son de hip hop, pero tienen gran influencia del género.

No tengo un artista mexicano favorito de hip hop, estoy ansioso por el festival Phono para conocer más artistas, he escuchado que con algunos tengo similitudes, quiero conocer gente con la que pueda trabajar, crear una comunidad y generar un impacto social.

¿Cómo es tu proceso para componer y en qué te inspiras para hacerlo?

Natty: Puede ser a partir de cualquier idea, cuando llego a mi casa comienzo a grabarlo en un pequeño estudio que tengo, uso un teclado para crear el sonido de un tambor, y voy construyendo por capas, combino sonidos diferentes.

Procuro mantener mi mente ocupada siempre, escribo todo lo que pienso y eso me ayuda a componer, además creo que al escribir y expresar lo que siento, puedo transformar la vida de otras personas. Me gusta utilizar la música como base para literalmente cambiar la mentalidad de las personas y poder mejorar en algo sus vidas, así que eso es lo que me inspira y creo que ese es el tipo de fuerza que está detrás del hip hop.

¿Crees que la música puede servir como un puente para transformar la vida de alguien?

Natty: La música transmite emociones, y una sola canción puede tener muchos significados, para mí una vieja canción, puede representar a mi padre, a mi abuela, una canción de hip hop me puede recordar a Londres cuando era niño y vivía sin estrés. Cada quien le da la emoción que quiera, no importa el idioma o el estilo, así que creo que sí, la música puede ser un puente para mejorar la vida de todos.

¿Qué opinas sobre la escena del hip hop en Latinoamérica?

Natty: Muchos de mis conocidos me han dicho que es una cultura bastante rica, la escena ha estado siempre vigente y han mantenido su estilo a pesar de estar a lado o más cerca de Estados Unidos y su influencia, me agrada que a pesar de esa cercanía, conservan un estilo y una energía completamente distinta, pero después de Phono y un par de festivales más, te podría dar una opinión más amplia a cerca de la escena latina.

¿Cuáles son tus próximos planes, harás nuevas colaboraciones o algún tour?

Natty: Por el momento regresaré a Inglaterra para continuar con mi carrera de conducción del campeonato de beatboxing, además pretendo regresar a México el año que viene y traer una extensión del campeonato, para motivar a más participantes mexicanos y extenderlo a Latinoamérica.

He realizado un trabajo importante con artista jóvenes, me gusta impulsar que se desarrollen en la música y me encantaría poder ayudar aquí en México.

YACONIC