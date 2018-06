SERIES QUE BUSCAS EN NETFLIX, PERO NUNCA ENCUENTRAS

Muchos ya estamos hasta la madre de pasar más tiempo buscando qué ver en Netflix que viendo algo realmente. Y es que entre telenovelas-biopic como la de Luis Miguel, los morritos de Stranger Things y Breaking Bad, parece que ya se nos agotaron las opciones de algo verdaderamente chingón.

Pero nadie debe alarmarse. En Netflix hay calidad, solo que hay que rascarle para encontrar series chingonas que casi nadie te recomienda. Tampoco es que Netflix las promocione mucho, pero créenos, valen muchísimo la pena verlas desde el capítulo uno hasta el final.

Atlanta

Todos conocemos a Donald Glover por su baile ancestral en la rolita de “This is America”, pero el rapero que lidera Childish Gambino también es un astro del guionismo y la dirección televisiva. Para que disfrutes de una tarde sabrosa y tranquila tienes que ver la primera temporada de Atlanta, una serie que se llevó buenos Emmys en el 2017 y que regresa para una segunda temporada llena de drogas, hiphop, vida afroamericana y comedia.

¿De qué va Atlanta? Bueno, todo le pasa a un trío de morros que viven en esta ciudad gringa. En medio de una comunidad negra bastante grande, tienen que sobrevivir a ellos mismos, su comunidad y la inevitable white people. Paper Boy es el rapero estrella de la zona y su primo (Donald Glover) es su representante, junto con su mejor amigo tienen que ir conquistando la ciudad para ganar dinero.

Atlanta es un ejemplo perfecto de cómo hacer una serie sobre música sin hablar de lo musical. Generalmente los capítulos rotan de personaje y pueden hablar de marihuana, fama, raíces negras, violencia y fiesta. Una serie ideal para stoners y para personas que aman lo tranquilo e inteligente, como Louie o Reno 911.

Godless

Lejos de Club de Cuervos y la serie de El Chapo, hay series llenas de valor e importancia. Si te encantó Breaking Bad y sientes que Game of Thrones está llena de asesinatos es porque no has visto Godless. Esta serie western tiene los mejores elementos para que te encierres un fin de semana a ver cómo el desierto es ideal para la puntería, las amenazas de muerte y el feminismo.

¿De qué va Godless? Pues en principio te avisamos que estás ante uno de los mejores villanos de este siglo. Después, te contamos que alguien le robó todo el motín de un asalto. Y lo peor es que le robó un joven al que considera su hijo. Con esto empieza una búsqueda para encontrar al mocoso y matarlo por ratero. En medio del conflicto vamos a conocer a personajes inolvidables y a un pueblo lleno de mujeres que pasarán a la historia de la resistencia. Si te gustan los discursos increíbles, los balazos directo al cráneo y las amenazas de muerte, Godless es la serie ideal.

Aggretsuko

Todo godín está hasta la madre de su jefe y en Japón lo saben. Por eso Sanrio, la empresa que creó a Hello Kitty, se inventó a una godínez llena de rencor e ira por sus superiores. Aggretsuko es una serie perfecta para ver mientras te haces pendejo en la oficina o justo cuando tu jefe se va temprano y tu no puedes salirte hasta las seis.

¿De qué va Aggretsuko? Netflix te presenta las aventuras de Retsuko, una chica de 25 años, soltera y cuyo único objetivo es sobrevivir a los problemas que día a día se le presentan en la oficina, la mayoría propiciados por su jefe y compañeros de trabajo. Pero detrás de la trabajadora sumisa está un demonio del karaoke que disfrute del gore metal para sacar sus frustraciones laborales. Si estás pensando en renunciar, Aggretsuko te dará el impulso que necesitas para incendiar el auto de tu jefe.

Happy!

Ya hacía falta un protagonista adicto a la droga, el alcohol y la violencia. No es que no tengamos catálogo, pero siempre se intenta ver el lado humano que llevó al antihéroe hasta donde está. En Happy! esto no pasa. Aquí todo es drogas, alucinaciones, violencia desmedida y un guión lleno de errores grandiosos.

¿De qué va Happy!? Un hombre que era investigador de la policía tiene un tremendo problema con las armas, las drogas y un peluche imaginario que no deja de pedirle que salve a una niña. Todo esto sucede entre crímenes por encargo, balas de grueso calibre y un santa claus que secuestra a menores de edad. Con la llegada de esta serie, Netflix quiere que los fans de Tarantino y Guy Ritchie se emocionen. También tiene su toque fantástico, muy a lo Danny Boyle. Por eso mismo ve ahora mismo los primero capítulos para que la adrenalina llegue de nuevo a tu vida.

