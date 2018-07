SNEAKERS DEPORTIVOS Y FUTBOLEROS DE CULTO

Ya en los cincuenta y sesenta artistas como James Dean y Elvis calzaban de vez en cuando unos Converse. En los setenta comenzó la banda a usar ropa deportiva como algo casual, PUMA, Nike y Adidas tomaron la delantera. Artistas influyentes en esa década como Bob Marley, Jim Morrison o David Gilmour y Rick Wright de Pink Floyd no se quitaban sus Adidas por nada del mundo, eso sí los Ramones preferían los Converse de bota. Ya en los ochentas esto se descontroló. Freddie Mercury puso de moda unos Samba blancos. Adidas no tardó en entender de qué iba el “bisne”, así que firmó un contrato con RUN DMC para lanzar su marca con raperos y el público más joven. Los Beastie Boys campechaneaban sus garras entre marcas como FILA, Adidas y PUMA. Converse no quiso quedarse atrás y fabricó un modelo exclusivo para el cantante de Guns N’ Roses, el buen Axl Rose.

En los noventa usar ropa deportiva para ir a la escuela, trabajo o una fiesta ya era algo muy normal. La moda ya se hacia pensando en los consumidores de sudaderas, tenis, playeras o chamarras deportivas y se incorporaron cada vez más como accesorios de moda para acompañar actividades cotidianas modernas. Movimientos musicales mainstream encabezados por el grunge, rock alternativo y el britpop en plena efervescencia mercadológica fue el empujón que necesitaba la moda deportiva para llegar a todos los niveles socioculturales. Los jóvenes por fin tenían al alcance lucir como sus ídolos, el glam rock quedó atrás. Lo estrafalario. el maquillaje y las zapatillas de plataforma pasaron a mejor vida.

Los sneakers tomaron por asalto el mercado. Más de un adolescente quería sentirse como Kurt Cobain, así que corrió por unos Converse negros. Otros cuantos se inspiraron en una onda más entre gringa e inglesa con blur, sobre todo con Graham Coxon por los Vans que uso en el vídeo de Song 2 y unos entonces extraños Etnies blancos con rojo. Damon Albarn usaba algunas chamarras Kappa, Pony, FILA o la marca italiana para tenistas Sergio Tacchini. Los Gallagher y Oasis eran más básicos, Adidas y una que otra sudadera Umbro. Para las morras estaba Mal C o la “Sporty Spice”, casi siempre se dejaba ver con un pants de tres franjas y unos Nike de cápsula. En “Gringolandia” bandas como Green Day, Red Hot Chili Peppers, Blink 182, Mudhoney, 311, No Doubt, Weezer o The Offspring son algunas de los artistas que usaban sneakers frecuentemente en sus conciertos, entrevistas y presentaciones en televisión, logrando posicionar este accesorio como uno de los favoritos dentro de los outfits juveniles,

Toda esta campaña mediática surtió efecto. Lo que había comenzado hace cuarenta años en Inglaterra con los aficionados al futbol llegaba a los aparadores y diseñadores más importantes del mundo. La moda deportiva ya no sólo era cosa de pamboleros. Las marcas comenzaron a fabricar calzado casual para que se pudieran combinar con ropa del diario, o sea que en gran medida se le debe a la música y al futbol contar con la cultura de la moda deportiva.

La industria de moda deportiva y marcas tradicionalmente asociadas al futbol han evolucionado para sobrevivir. Su mercado ya no sólo es deportivo, han explotado la moda casual construyendo líneas específicas para cada usuario, submarcas y accesorios como bolsas, sujetadores, tops, hasta pantalones. Hay marcas deportivas que diseñan y fabrican sneakers realmente legendarios pero no son tan conocidos como Adidas, Reebok, PUMAS o Nike. Así que ahí les van unas buenas opciones para ampliar su colección de sneakers.

Diadora

Diadora es una marca “italianísima”. Vistió por una década (1984-1994) a la Azzurra en los Mundiales de México 86, Italia 90 y USA 94. Fue fundada a finales de los cuarenta por Marcello Danielli y ha patrocinado a Roberto Baggio y Francesco Totti, dos de los jugadores italianos más importantes de todos los tiempos. En su plantilla también figuran el liberiano del AC Milan, George Weah, el crack holandés Marco Van Basten, el tres veces capocannoniere con la Lazio, Giuseppe Signori, el irlandés y leyenda del Manchester United, Roy Keane y el delantero barése Antonio Cassano. También ha patrocinado selecciones nacionales como Escocia y clubes de abolengo, por muchos años al AS Roma, además del Napoli y Udinese en Italia. En otras partes del mundo clubes como el Aston Villa, San Lorenzo de Almagro, Vasco da Gama, Twente o los mismísimos Diablos Rojos del Toluca formaron parte de esta firma.

Al igual que Adidas Originals y Reebok Classics, la marca con sede en Caerano di San Marco cuenta con su propia línea de ropa casual deportiva apoyada en el gran legado con el que cuenta. Bajo el sello de Heritage Diadora podemos encontrar modelos icónicos como Equipe SW, B Elite, N900, Camaro, Game, Equipe Stone Wash, Equipe Evo II o el famoso Football 80’s Core 3. Además de la línea Heritage, Diadora fabrica bolsas, calcetines, bufandas, playeras, tops, pantalones, sudaderas, polos, shorts, bermudas, chamarras y muchos accesorios deportivos más.

En México puedes adquirir los mejores sneakers Diadora en STAX.

Hummel

Una de las marcas deportivas verdaderamente entrañable es Hummel. No sólo por la calidad de sus productos, sino por el nivel de compromiso que tiene con cada uno de sus equipos y jugadores patrocinados. La empresa se fundó a principios de los años veinte en Hamburgo, Alemania, pero su base de operaciones está en Dinamarca. Fabrica principalmente ropa, calzado y accesorios de futbol. En 1979 patrocina por primara vez a la selección danesa de futbol. Lo curioso es que el patrocinio ha durado hasta nuestros días, lo cual ha ayudado a asociar a Hummel con este país. La empresa fue muy exitosa en los ochenta, llegando a vestir al Aston Villa, Tottenham Hotspur y Real Madrid durante la Quinta del Buitre, una de las etapas más gloriosas del club. También ha patrocinado equipos muy queridos como el St. Pauli alemán, el Beşiktaş turco y Banfield de Argentina.

Actualmente Hummel cuenta con una importante línea de ropa deportiva: sudaderas, chamarras, pants, rompevientos, bermudas, shorts y accesorios como bolsas, mochilas, calcetines, bufandas, guantes o toallas. Pero donde más ha trabajado esta marca danesa es en sus sneakers, creando verdaderas joyitas. Algunos de sus modelos mejor trabajados son Marathona II, Standil High, Victory Leather, Slimmer Stadil Mono, Deuce Court Summer, 3-S Sport, Winston High Top, Diamant Highrise Suede, Hb Team Suede, Aarhus Classic High, Stockholm Suede Mid o Eldorado Trainer Nylon.

Le Coq Sportif

La marca del gallo deportivo no deja de sorprendernos. A lo largo de sus 136 años de existencia ha logrado no sólo sobrevivir, sino reinventase. Le Coq Sportif es una compañía francesa que en sus inicios enfocó su trabajo en deporte como el ciclismo y el rugby. Con el paso del tiempo la producción de ropa deportiva aumentó y poco a poco fueron captando nuevos deportes como el futbol. Esta legendaria marca ha patrocinado cientos de clubes en los cinco continentes. Muchos en Inglaterra, entre los que destacan Chelsea (1981 – 1986), Everton (1983 – 1986) (2009 – 2012) y Manchester City (1999 – 2003) (2007 – 2009). En Escocia vistió muchos años al equipo de Mark Renton, el Hibernian, en Italia a la Fiorentina y por algún tiempo en los ochenta al Guadalajara. El momento de mayor gloria para la organización francesa llegó justo en al inicio de esa década. En 82 vistió a la selección española y al equipo italiano para el Mundial de España, colocándose en el ojo mundial gracias a que los “azzurri” levantaron el trofeo de campeón. Pero sin duda su patrocinio más importante y recordado fue cuando vistió a la selección Argentina para el Mundial de México 86. A la postre el equipo comandado por Maradona, Valdano, Ruggeri y compañía saldría campeón del mundo.

En la última década, Le Coq Sportif ha incrementado sus esfuerzos para incorporar sus diseños a la moda urbana. Sus prendas son usadas cada vez más por grandes diseñadores, artistas y celebridades. Las prendas que distinguen a Le Coq son faldas, chamarras, polos, cazadoras y sus sneakers más celebrados como los modelos Flash X 24 Kilates, LCS R800 MIF Nubuck, Omega Premium, Solas Craft, Omega X LEA Suede, Solas Sport Gum, Dynacomf Modern Craft, Alpha Jersey, Onyx Nylon, Eclant Nylon Gum, Quartz Premium, Omega X W Metallic, Blazon y Agate LO CVS Metallic.

Lotto

Los italianos han dejado claro que son los amos de la moda. Lotto es parte de esa tradición por el diseño e innovación textil. Lotto Sport Italia o simplemente Lotto vio la luz en los setenta gracias a la familia Caberlotto, quién surtía a equipo de su localidad, el Treviso FC. Como muchas compañías deportivas, los ochenta fueron una época dorada. Su expansión mediática consistía en patrocinar a grandes figuras del futbol internacional e italiano. Por un lado el zapato Black Star, quien usó el guardameta italiano Dino Zoff, leyenda de la Juventus de Turín y campeón del mundo con Italia en España 82. Del lado internacional, el crack neerlandés del AC Milan, Ruud Gullit, que junto con su carisma y gran visión de juego fue todo un fenómeno social en Europa. Otra acción muy mediática fue la creación del sneaker de básquetbol Pressing de Dino Meneghin, primer italiano fichado por la NBA. La gran campaña mercadológica no terminó ahí, Lotto decidió fichar al mejor equipo italiano de la década de los ochenta y principios de los noventa, el Milan de Arrigo Sacchi, que en ese entonces era patrocinado por Kappa. El equipo apodado como Gli Immortali (“Los Inmortales”) contaba en sus líneas con Tassotti, Alessandro Costacurta, Franco Baresi, Paolo Maldini, Frank Rijkaard, Carlo Ancelotti, Roberto Donadoni, Ruud Gullit y Marco van Basten. Lotto también vistió a la Croacia de Davor Šuker, la Holanda de Dennis Bergkamp y al Parma de Hernán Crespo, la “Brujita” Verón, Gianfranco Zola, Dino Baggio, Faustino Asprilla, Tomas Brolin, Antonio Benarrivo, Lilian Thuran, Fernando Couto, Fabio Cannavaro, además del todavía legendario portero Gianluigi Buffon. Otro jugador italiano muy importante en la historia de Lotto es el espigado delantero Luca Toni, campeón con Italia en Alemania 2006.

Hoy, Lotto distribuye sus productos en más de setenta países a través de tiendas de deportes independientes; la marca utilizada en los relojes de pulsera es Lotto Time. La compañía está impulsando el desarrollo de tiendas de esquina y emblemáticas, que ahora están muy extendidas en Italia y otros países. Creó submarcas para las necesidades de cada usuario, Performance, Lifes, Lotto Works y Lotto Leggenda, el equivalente a Adidas Originals, Heritage Diadora y Reebok Classics. Los modelos más premiados de esa gama son Tokyo Shibuya, Impressions W, Japan, Slice Denim W, T-Icon, Tokyo, Rhazhe, Signature SD o Autograph. Esta colección Leggenda se inspira los fantásticos modelos setenteros y ochenteros que componen la historia de Lotto. Sólo que esta vez más pulidos y con toque moderno de estilo italiano.

Umbro

Los 94 años que tiene Umbro en el negocio de la indumentaria deportiva están bien ganados. Esta compañía inglesa originaria de Cheadle, Gran Manchester, se distribuye en más de noventa países. Es la marca deportiva británica por excelencia y viste a ochenta y seis clubes profesionales de ligas de Europa, América y Asia. Su historia no sólo queda en el deporte, para ayudar al esfuerzo de la guerra, las fábricas de Umbro se utilizan para hacer los uniformes de las fuerzas británicas, e incluso hacer accesorios para el interior de bombarderos Lancaster y en 1967 el Celtic Glasgow se convierte en el primer club británico en ganar la Copa de Campeones de Europa , utilizando kits de Umbro y en 1977 el Liverpool FC gana una liga y las dos Copas de Europa de clubes, el inicio de su década de éxito en el balompié. Gran parte de este período con la marca de los rombos. Ya en la década de los noventa, el Ajax de Ámsterdam, gana la Liga de Campeones de la UEFA y la Copa Intercontinental en 1995 vistiendo la marca. Manchester United se convierte en la fuerza dominante en el futbol Inglés, coronado por su triple éxito en 1999 igual firmado con Umbro. Además se logra un acuerdo para vestir a Brasil para ayudar a cimentar su lugar en la cumbre del futbol mundial y ganar su cuarta Copa del Mundo en USA 94. Colombia y México también vivieron grandes momentos con la marca inglesa.

En nuestra época, Umbro a puesto especial atención en la moda y sneakers. Ha construido muchas colecciones y han hecho colaboraciones con artistas y diseñadores en busca de ofrecer una amplia gama de productos que satisfagan a sus fanáticos. Highsnobiety Intercontinental, Umbro Projects Summer, Christopher Ræburn, Unforgotten Collection, Umbro Projects Mens, Retro Collection, Umbro Projects Womens, Elite Pro Training, Crepe City, ASOS X Umbro, Womens Training, Off The Pitch, House of Holland y Vintage Shirts.

Mizuno

Mizuno es una firma japonesa que refleja a conciencia la cultura nipona por el alto grado de tecnología que implementa en sus productor textiles y de cazado. El visionario Richard Mizuno formó esta gran empresa en Osaka. Con ciento doce años de existencia Mizuno ha contribuido a la investigación de nuevos materiales y avances en el equipamiento deportivo. Su historia comienza como muchas otras, siendo una importadora o tienda de ropa deportiva gringa, en el caso de Mizuno para gol y básquetbol. Al ver que no la calidad de estos productos no era convencía al japonés, llegó a un acuerdo con productores locales para fabricar ropa deportiva de alta calidad. Es una marca relacionada comunalmente con el béisbol (de gran demanda en Japón), pero Mizuno ha patrocinado a futbolistas como Keisuke Honda, a las estrellas del Barcelona, Rivaldo y Patrick Kluivert. Al goleador ucraniano del AC Milan, Andriy Shevchenko, al mediocampista argentino “Pablito” Aimar, Hulk (no el superhéroe, sino el delantero brasileño), Lazar Marković del Liverpool y a Thiago Motta, muchos años jugador insignia del Paris Saint-Germain.

La marca deportiva japonesa ha hecho una introducción a la moda al lanzar una línea de sneakers, una colección llamada Mizuno 1906, la cual fue desarrollada por su sucursal italiana. Cuenta con tres modelos unisex (Sirius Wave, Naos y Etamin) con aproximadamente cuarenta versiones. Esta colección se suma a Mizuno Sports Style, la división vintage como Lotto Leggenda, Adidas Originals, Heritage Diadora y Reebok Classics. Mizuno mezcla su patrimonio consagrado con su ya clásica innovación en ropa deportiva. Modelos como MOLE y MR1 tienen el logo antiguo de Mizuno, una M que cubre la mayor parte del sneaker, o sea la línea M-LINE. Otros grandes modelos son los GV87, ML87 y SD84, son parte de RB-LINE, estos ya cuenta con el nuevo logo implementado en los ochenta, un runbird que se dio a conocer durante los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 con los medallistas de oro Carl Lewis y Florence Griffith, equipados con Mizuno. Las ganas de Mizuno por incorporar su marca a la moda son tantas, que la llevó a colaborar con el sitio especializado en streetwear con base en Londres, Highsnobiety. El sneaker lleva por nombre Highsnobiety x Mizuno y es un modelo Mizuno Wave Rider Phoenix, originalmente lanzado en 1998, el Wave Rider 1 celebra veinte años y está de regreso en su forma original como Wave Rider 1 OG, Wave Rider 1 No Borders y ahora en colaboración con Highsnobiety como el Mizuno Wave Rider Phoenix.

Champion

Champion es la marca deportiva gringa por excelencia por más que le pese a NIKE. Esta compañía inventó el sostén deportivo y a menudo la relacionan con el básquetbol y por ende al hip hop con la moda urbana desde comienzos de los años 90. La sudadera conocida como “Champion Super Hood”, fue fuertemente popularizado en los noventa por los primeros raperos de Nueva York y Los Ángeles, incluyendo a A Tribe Called Quest, Ill Al Skratch, B-Real y Mobb Deep. Todos estos raperos fueron vistos a menudo vistiendo los icónicos “Champion hoodies”, en sus vídeos y durante conciertos. Hasta hoy, 50 Cent, The Game, Ghostface Killah y Fat Joe, raperos contemporáneos continúan esta “tradición”. Champion ligada a la NBA también ha patrocinado equipos de futbol como Parma, Wigan Athletic y la selección nacional de Gales.

Con el regreso de la moda de los años noventa, Champion re lanzó su ropa deportiva, chamarras, sudaderas, pants, gorros y sneakers son usados cada día más por celebridades. La compañía originaria de Carolina del Norte ha lanzado una nueva imagen para su última línea de calzado de temporada. Tomando lo tradicional del basquet e introduciendo texturas, colores y diseños inesperados, la marca presenta Zone 93′, sneakers retro pero muy modernos. Esta colección se combina con las clásicas sudaderas de gorro y chamarras de entrenador muy a la Champion.

TE PUEDE INTERESAR