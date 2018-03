5 APORTACIONES CIENTÍFICAS DE STEPHEN HAWKING PARA EL MUNDO

El físico inglés Stephen Hawking, graduado en Cambridge y miembro de la Royal Society, experto en Matemática aplicada, Física teórica, Física cuántica y conocido por sus estudios de Agujeros negros, Teorías cosmológicas y Breve historia del tiempo falleció a los 76 años de edad en su casa de Cambridge, informó el portavoz de su familia. Stephen Hawking padecía de Esclorosis Lateral Amiotrófica, ELA (por sus siglas en inglés) desde los 21 años, la cual al ser degenerativa le impidió continuar al mismo ritmo con su alta actividad científica y tuvo que atravesar varios obstáculos para que la enfermedad no detuviera sus estudios y curiosidad por descubrir más sobre el Universo.

APORTACIONES:

1.- La tesis doctoral que realizó a los 24 años titulada: “Las propiedades de un Universo en expansión”, es el documento más solicitado en el sistema de la Universidad de Cambridge. El maestro Hawking nos dio una lección sobre compartir información relevante con los demás libremente al señalar que permitió la publicación de la tesis para “inspirar a la gente”. “Cualquier persona, en cualquier parte del mundo, debe tener acceso libre y sin límites no solo a mi investigación sino a todos los trabajo sobresalientes que se han dado a través del entendimiento humano”, añadió. Y hasta humilde fue al comentar sobre ella: “Es maravilloso escuchar cuantas personas han mostrado algún interés y han descargado mi tesis. Espero que no se decepcionen ahora que finalmente pueden leerla”.

2.- La “Teoría del Todo”. Para Stephen Hawking, existe una teoría unificada completa, que descubriremos el día en que la humanidad llegue a la cúspide de su inteligencia. Para Hawking: “No existe ninguna teoría última del Universo, sino solo una secuencia infinita de teorías que describen el Universo cada vez con mayor precisión”. Para el físico y cosmólogo, los sucesos no pueden predecirse más allá de cierta medida, sino que ocurren de manera aleatoria y arbitraria. Para Stephen Hawking “el Universo no ha necesitado ninguna ayuda divina para estallar y comenzar su existencia”, llegando a afirmar varias veces que la teoría de la Creación “no se sostiene”

3.- Teoría sobre la creación del Universo teoremas, como el de irregularidades en espacios temporales en el marco de la relatividad general que habla sobre una zona del espacio-tiempo donde no se puede definir alguna magnitud física relacionada con los campos gravitatorios. Este primer teorema fue desarrollado por el británico utilizando el marco de la relatividad general de Einstein.

4.- La predicción teórica sobre los agujeros negros. Esta se desarrolla en el campo gravitatorio del mismo científico, Albert Einstein, La intervención de Hawking data que, con base en la ideología de Einstein, el espacio tiempo ha de tener un principio en el Big Bang y un final dentro de agujeros negros. Recientemente, el científico británico divulgó un informe en profundidad sobre los agujeros negros, el tema que más investigó a lo largo de su vida. Fue en una entrevista con Neil deGrasse Tyson para el programa de televisión Star Talk en National Geographic Channel, donde subrayó que antes del Big Bang no se produjo nada.

5.- Durante décadas se creyó que los hoyos negros eran oscuros vórtices que desaparecían para siempre lo que caía en su interior pero en 1974 Hawking descubrió que estos sumideros cósmicos no eran en realidad tan negros ya que, si se tienen en cuenta los efectos de la física cuántica, emiten una radiación por la cual comienzan a evaporarse hasta desaparecer en una gran explosión final con todo lo que se han tragado. Esta teoría planteó otro conflicto, denominado “paradoja de la información” consistente en que nada puede desaparecer sin más. Pero según el físico la radiación que ha emitido el vórtice en realidad contiene la información de lo que un día se tragó, igual que el humo encierra el contenido de un papel que se ha quemado.

OBRA STEPHEN HAWKING

1969 – Singularities in Collapsing Stars and Expanding Universes with Dennis William Sciama

1973 – The Large Scale Structure of Spacetime con George Ellis

1988 – Historia del tiempo: del big bang a los agujeros negros, o Breve Historia del Tiempo – (A Brief History of Time, Bantam Press

1993 – Agujeros negros y pequeños universos y otros ensayos – (Black Holes and Baby Universes and Other Essays, Bantam Books

1996 – La naturaleza del espacio y el tiempo -(The Nature of Space and Time con Roger Penrose, Michael Atiyah, Nueva Jersey: Princeton University Press,

1997 – The Large, the Small, and the Human Mind, (with Abner Shimony, Nancy Cartwright, and Roger Penrose), Cambridge University Press,

2001 – El universo en una cáscara de nuez – (The Universe in a Nutshell, (Bantam Press 2001)

2002 – A hombros de gigantes, los grandes textos de la física y la astronomía – (On The Shoulders of Giants. The Great Works of Physics and Astronomy, (Running Press)

2003 – El futuro del espacio tiempo

2005 – Information Loss in Black Holes, Cambridge University Press.

2005 – Brevísima historia del tiempo – (A Briefer History of Time, Bantam Books)

2005 – Dios creó los números: los descubrimientos matemáticos que cambiaron la historia – (God Created the Integers: The Mathematical Breakthroughs That Changed History, Running Press)

2007 – La teoría del todo: el origen y el destino del universo

2008 – La gran ilusión: las grandes obras de Albert Einstein, Editorial Crítica

2009 – El tesoro cósmico

2010 – El gran diseño (The Grand Design con Leonard Mlodinow)