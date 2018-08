SWING THE BALKANS & CUMBIA PAPÁ!

Con un arte que evoca la filmografía de Emir Kusturica, Disko Balkan anuncia su Décimo Aniversario en lo que será un festejo no oficial que invitará al baile al ritmo del electro swing, la cumbia y balkan beats junto al dúo Malalata, Aztek 732, Dj Blacky y su Disko Balkan este 7 de septiembre en el multiforo Bajo Circuito.

Bajo la producción de Los Magníficos Impostores ya se cocina una noche de desenfreno que consistirá en un festín musical en tres tiempos:

AZTEK 732

Para abrir boca, el creador de la freestyle mexicano, Aztek 732, ya prepara sus mejores beats. Conocido por saber a qué hora empieza la fiesta, pero no a qué hora se va a terminar, este dj ha construido una reputación basada en samplers, beat-juggles, scratches con tornamesas, al puro estilo de la “Old School”. Una vez encendida la pista la horda de fanáticos no se cansan de bailar. Sus mezclas de hip-hop, cumbia, funk, disco, latin breaks, old school y otros géneros dispares, son garantía de que incluso el más rígido presumirá aquellos pasos de baile que, hasta entonces, creía inexistentes. Construye sus actuaciones en vivo, según la cadencia y actitud del público, y entiende que cada escenario es especial. Cada fiesta es hecha a mano, con canciones y estilos diferentes. Aztek no sabe qué tocará hasta que está detrás de las tornamesas, una vez ahí, los tracks se le revelan uno tras otro, porque en su ejecución no hay nada predefinido. Ha colaborado con artistas como Los Ángeles Azules, La Sonora Dinamita, Maldita Vecindad, Delinquent Habits, Toy Selectah, Pato Machete y la Vieja Guardia, colectivo de rap mexicano del cual también forma parte.

DISKO BALKAN

Como segundo tiempo se presentará Disko Balkan, uno de los precursores indiscutibles del movimiento Balkan en México. Conocido como Dj Blacky, se especializa en los sonidos procedentes del Este de Europa. Co-fundador del colectivo “Los Magníficos Impostores” y BalkanBeats México, presentará un Dj Set definido por los ritmos asimétricos, la energía y la interesante mezcla de Folk del Este de Europa fusionado con música electrónica. Dj Blacky fue nominado en el Global Rockstar 2014 y suma presentaciones en el New York Gypsy Festival 2010, Oktober Fest New York 2010, Vive Latino 2010-2011-2013-2015, Festival Cervantino 2011, BalkanBeats Berlin, Bosnia & Budapest 2011, Feria de San Marcos 2011 y Plaza Condesa 2012-2013-2014. Es oficialmente el primer mexicano en representar a nuestro país artísticamente en la región de los Balcanes y ha compartido escenario con grandes talentos nacionales e internacionales, tales como Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, Panteón Rococó, Goran Bregović, Tijuana No!, Shantel, Víctimas del Doctor Cerebro, Fanfare Ciocarlia, Nortec Collective Presents: Bostich+Fussible, entre otros.

MALALATA

Finalmente, como plato fuerte se presentará el dúo de DJ’s Malalata, integrado por Roman Lalík y Jakub Kmošena. Esta dupla, originaria de la República Checa y Eslovaquia, regresa a la Ciudad de México, luego de su exitosa primera visita durante el 2013, con un espectáculo exuberante lleno de fusiones electro swing, balkan, música gitana, cumbia y reggae. Malalata ha compartido escenario con grandes artistas de la talla de Parov Stelar, Goran Bregović, Dubioza Kolektiv, Dunkelbunt, Fanfare Ciocarlia y Shantel, sólo por mencionar algunos, y ha pisado los escenarios de festivales internacionales como Pohoda, Grape o Uprising.

Este festejo no será lo mismo sin ti, únete al baile