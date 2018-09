TALISTO: UN TROTAMUNDOS CON MAGNETISMO CADENCIOSO

Lo cadencioso le llegó a principios de los dos mil con el axé brasileiro y la cumbia sound; esos fueron los primeros sonidos que le provocaron sacudidas en la cadera. Luego, a mitad de la decada, por el 2004-2005, conoció una ola que a la postre se convertiría en tsunami: reggaetón. Y no le disgustó.

Él, que ya experimentaba con sonidos electronicos, encontró en el reggaetón elementos y procesos que podía adoptar en sus producciones. Entonces se clavó en esta manifestación ritmica y en el camino fue conociendo talentos con los que coincidia en el gusto musical. E hicieron canciones.

Pero antes acuñó el mote con el que actualmente se proyecta ante el mundo: Talisto.

Tras algunas colaboraciones que resultarón un gran impulso mediatico – Tomasa del Real, Ms Nina -, Talisto o Gonzalo, nombre que consta en sus credenciales, está por lanzar su primera placa de corta duración: Sístesis Morena.

El estreno de este material es otra aspecto que resalta: tendrá lugar en México durante la visita que este productor chileno realizara a mediados de septiembre.

El tortamundos con magnetismo cadencioso

”Tuve una infancia sin miedos, en un barrio modesto y con la radio de la cocina siempre prendida. Mis viejos llegaban tarde del trabajo así que tuve harta libertad para descubrir y perderme”, así recuerda Gonzalo Vargas, mejor conocido como Talisto, su infancia.

Talisto es un joven productor y gestor musical que nació y paso los primeros años de vida en una casa a lado de un río en la ciudad de Osorno, Chile, ”donde empieza la Patagonia”. Actualmente reside en Estocolmo, Suecia.

Su persona resulta de interes pues está en la busca de volverse un referente dentro de la música urbana con producciones que comienzan a tener eco mediatico.

Pero este reconocimiento no ha sido un suceso espontaneo: su labor se remonta al año 2005 cuando Gonzalo se mudó a Santiago (capital chilena) y empezó a tocar con el grupo Adrianigual. ”Santiago era una olla hirviendo de creatividad, había una buena generación de artistas jóvenes y todos querían conocerse.

Pero el disco que grabamos no salía y mi pareja de entonces, que nació en Suecia, quería volverse allá, así que la seguí para conocer otro país. Tomé un curso rápido de idioma y a los meses estaba trabajando en un centro cultural y una biblioteca pública. Terminé quedándome”.

Una vez establecido en Europa, Gonzalo, que adoptó el mote de Talisto debido a que en su nicho familiar le dicen Talo, retomó el afan musical que le nació desde niño gracias al canal MTV, especificamente por VJ Ruth Infarinato, conductora que para el entonces puber chileno ”era como de otro planeta: me imaginaba a todos los argentinos al otro lado de la cordillera tan estrafalarios como ella”.

En Suecia el también escucha de NIN, Hocico y Popcaan continuó explorando ese ritmo que involuntariamente conoció en las calles, en los medios y en las fiestas chilenas: reggaetón. ”Si te gusta bailar es fácil de asimilar e irresistible de no dejarse llevar. Fue en esa época que el reggaetón empezaba a manifestarse más con sonidos electrónicos y presets de sintes virtuales pirateados que yo también usaba en mis experimentos con la computadora, así que sónicamente ya había un denominador común”.

Debido que en la nación escandinava ”es más fácil hacer amigos entre inmigrantes”, Talisto generó lazos con residentes extranjeros. También fue anfitrión de aquellos que iban de visita, como Tomasa del Real: ”A la Tomasa la conocí en Santiago en 2015. Yo andaba de visita, ella también y nos conocimos en una fiesta a través de amigos en común.

Quedamos en que yo la trataría de llevar a Suecia ese verano ya que ella iba a andar por Europa tatuando y tocando esporádicamente con otra amiga, la Flavia Paravisi. Entonces se quedaron en mi casa, tatuaron en el club donde trabajaba y la Tomasa tocó ahí. En esos días hicimos Tu Señora. Ahora no tenemos contacto pero quiero que le vaya bien. En la industria musical si eres mujer y morena es más difícil que te abran las puertas. Ella lo está logrando, a su manera, y de paso está cambiando las reglas del juego”.

Tu Señora (2016) fue el tema que proyectó a Talisto en el mapa del reggaetón alternativo. Actualmente la canción tiene más de medio millón de reproducciones en Youtube y entre los comentarios se pueden leer cosas como: ”La parte de Talisto tiene algo que dan ganas de escuchar la canción mil veces” y ”No cacho mucho pero, ¿Talisto tiene temas solo? Me quedó pegada esta canción”.

Tal parece que el joven de espiritu viajero mantiene un magnetismo con las actuales figuras del perreo hispanoparlante, pues luego conoció a Ms Nina y lo mismo: ”A la Nina también la conocí gracias al club donde trabajaba, que me permitió llevarla a Estocolmo a tocar en 2016.

La Flavia andaba de nuevo tatuando por Europa y, como también son amigas, las dos vinieron juntas. Entonces yo vivía en una isla bonita, con una playita. Tengo muy lindos recuerdos de ese verano: nos tatuábamos con la Flavia, andábamos en lancha, la Nina rompió la discoteca y alcanzamos a hacer dos canciones: Noche de Verano y Te Llamé”.

En los comentarios de este par de canciones también se exalta la labor del productor: ”Las canciones de Talisto son para perrear con rosas en el pelo y espinas clavadas en la cabeza” y ”Oye, llamadme loca pero la voz de Talisto me recuerda mucho a la de One Path (canción: guinda). Digo, vaya que es fantasía y estupenda ella”, entre muchos otros.

Pero Talisto quiere sustentar su carrera no solo con temas sueltos, por eso está por lanzar Síntesis Morena, su primer disco de corta duración. Este titulo se inspiró en la suma de conceptos que tienen que ver con ”mi identidad, mis orígenes, mi búsqueda artística, mi amor por el baile y la música electrónica. Es un un grito de liberación personal desde la diáspora. También es un homenaje a lxs morenxs del mundo, un manifiesto desvergonzado con el volumen bien alto, las caderas en el suelo y el corazón al aire”.

La presentación del material tendrá lugar en México gracias a la gestión de las productoras Perreo Millenial, 01-800 y Marginal, que traerán al musico chileno a mediados de septiembre.

”Poder cumplir con las expectativas de la gente que va a ir a verme, para eso estoy trabajando. Nunca he estado en México y para mí es el verdadero sueño americano por todo lo que me viene de ahí y que me ha inspirado. Son muchas las influencias que vienen de ese país: su música, cine, literatura, su historia en general”, cuenta sobre su inminente visita.

Aunque Talisto ve más allá, pues ya piensa en el cierre del año y el inicio del 2019: más videos; nuevas canciones, trabajar con amigos, producir para otra gente y presentar su propuesta por el mundo son los planes del joven que cree que ”sería lindo poder viajar a distintos lados compartiendo mi música”.

Mientras las colaboraciones, viajes y shows suceden, él está contento pues el punto cumbre que enfrente su carrera musical lo mantiene con la energía a tope. Energía que de vez en cuando libera e incita a liberar a través del baile, especificamente del perreo al que considera que ”algo de revolucionario tiene todavía.

Perrear o incluso mover la cintura es en muchos países un fenómeno nuevo e incluso ajeno, sobretodo en sociedades consideradas ’desarrolladas’ donde se acostumbra a bailar sólo de la cadera hacia arriba. Entonces no es sólo el reaggaetón; es el dembow, el dancehall, el afrobeat, la kizomba y así.

Todos estos estilos tienen un denominador común y es un tipo de ritmo que se tomó el mundo. También hay mucho de moda pasajera, de vacío comercial y de basura, pero son sólo agregados”.

Pero la palabreria está de más con el reggaetón, pues lo que hay que hacer es ”procesarlo de la manera más genuina y directa: moviendo el culo hasta abajo, sin miedo y mojando la pista de sudor”.

Redes sociales:

Facebook- www.facebook.com/talistotalisto/

Soundcloud – https://soundcloud.com/talistotalisto

Vídeo Tu Señora, con Tomasa del Real – https://www.youtube.com/watch?v=FjNutfto9fk

