NO LE PIERDAS LA HUELLA A LA TEMPORADA NFL 2018

NFL: Duelo de Titanes en la CDMX

La NFL National Footbal League como bien lo saben los fanáticos se divide en 2 Conferencias: la NFC National Football Conference y la AFC American Football Conference. Cada una tiene 4 divisiones la Norte, Sur, Este y Oeste que a su vez se subdividen en 4 equipos.

El pasado 6 de septiembre 2018 comenzó la temporada de 17 semanas se enfrentan todos los equipos teniendo solo una bye week o semana de descanso por equipo. Cada semana empieza con el Thursday Night Football, cada domingo juegan casi todos los equipos y termina cada semana con el Monday Night Football.

En la temporada 2018 algunos partidos son en el extranjero, de la Semana 6 a la 8 podemos disfrutar los NFL London Games, celebrados en Wembley. El partido que viene en la semana 8 este 28 de octubre es el de los Eagles – ganadores en 2017 del Super Bowl LII- contra Jacksonville y podemos anticipar que ganen los Eagles.

Y para la fortuna de los que vivimos en México, este evento llegará en la Semana 11 en la CDMX, al Estadio Azteca el lunes 19 de noviembre 2018 a las 8:15 pm. Ese día podremos ver en vivo un Monday Night Football con dos grandes equipos de la temporada los Rams contra los Chiefs, un duelo que muchos consideran será el próximo Super Bowl. No pueden perderse al equipo invicto hasta el momento contra el QB maravilla Patrick Mahomes si saben de fútbol saben lo que este partido significa.

Los equipos que sobresalen y los no tan afortunados

De la AFC

División Este: sobresalen New England Patriots desde la semana 5 han mejorado con cada partido con su Mariscal de Campo Tom Brady de 41 años aún demuestra porqué tiene 5 anillos de Super Bowl quien hace excelente mancuerna con su receptor Rob Gronkowski, quien falto para el juego contra los Chicago Bears en la semana 7 por sus problemas de espalda sin embargo no es un problema de salud grave que lo deje fuera de la temporada, se espera contar con esta pieza clave en el equipo para el próximo partido en Monday Night en contra los Buffalo Bills y aunque llegará a faltar Gronk , cuentan con otro excelente receptor Julian Edelman.

División Norte: ésta división parece que tiene una maldición, los Pittsburgh Steelers al empezar la temporada llamaron la atención porque su corredor estrella Le’Veon Bell decidió no presentarse a los partidos sé cree que no quiere el desgaste que implica jugar la temporada. Hubo preocupación por su ausencia en un inicio pero el equipo se ha encargado de demostrar que nadie es indispensable así están sacando los partidos adelante su QB Ben Roethlisberger de 36 años “Big Ben”, su running back James Conner y su receptor Antonio Brown parece que los Steelers pueden demostrar porque son el único equipo en la NFL con 6 trofeos Vince Lombardi en su historia.

En esta división también están los Cleveland Browns acostumbrados a perder juego tras juego por fin en esta temporada pudieron darle gusto a sus fans le ganaron a los Ravens y a los Jets, pero nuevamente empezaron a perder y los tres partidos que les vienen contra Steelers, Chiefs y Falcons difícilmente los van a ganar.

Los Cincinnati Bengals sufrieron una terrible derrota en la semana 7 en su partido contra los Chiefs un marcador 10-45 de los más humillantes de la temporada.

Los Baltimore Ravens, también perdieron 24-23 contra los Saints porque su pateador o kicker Justin Tucker increíblemente fallo el punto decisivo, algo tiene toda esta división.

División Sur: destacan aquí los Houston Texas traen una racha de 4 partidos consecutivos ganados y son líderes de su división. Su QB Deshaun Watson regreso al juego después de recuperarse de problemas de salud en sus costillas y en un pulmón es una prioridad para sus compañeros protegerlo en cada juego. También otro de sus jugadores Andre Hal está de regreso después de superar el cáncer.

Y mal y de malas está Jacksonville no ha sido su mejor temporada cuatro partidos perdidos a pesar de tener buena defensiva, su QB Blake Bortles lo sentaron en la banca en el tercer cuarto en su último partido eso es muestra lo mal que se ha desempeñado. Los Colts han perdido 5 partidos de 7 y están últimos en la división ahora que está de regreso después de superar algunos problemas de salud su QB Andrew Luck podrían empezar a remontar.

División Este: Los imparables Kansas City Chiefs como ya mencionamos venían invictos hasta su juego con los Patriots , increíblemente perdieron por tan solo 3 puntos en un juego muy cerrado; pero este domingo de la semana 7 nos deleitaron una vez más su QB estrella Patrick Mahomes con la precisión en sus pases, la rapidez de sus corredores, la inteligencia en cada jugada fue un partido increíble contra Cincinnati los superaron por mucho y eso se vio en la cara de frustración de los Bengals , de su QB Andy Dalton y el entrenador que vio minuto tras minuto como se colapso su defensiva.

De la NFC

División Este: destacan los Washington Redskins como líderes de división con muy buena defensiva y no podemos dejar de mencionar aquí a los ganadores del Super Bowl LII los Philadelphia Eagles, en la semana 7 se confiaron, en el último cuarto en su partido contra los Panthers para sorpresa de muchos perdieron 21-17.

Los no tan buenos de aquí son los New York Giants su QB Eli Manning –hermano de la leyenda Payton Manning- tienen buenos receptores como Odell Beckham Jr. y corredores pero algo no funciona en el equipo 6 partidos perdidos demuestran que no. Dallas Cowboys son el equipo más caro pero no han sido consistentes en esta temporada, tal vez tengan que cambiar a su entrenador.

División Norte: Minnesota Vikings líderes de su división, tuvieron buena pretemporada pero empezaron un poco flojos sin embargo van a la alza los últimos tres partidos los han ganado y destaca su excelente defensa; otro gran equipo de esta división son los Green Bay Packers tienen un as bajo la manga y a la estrella mejor pagada de la NFL el QB Aaron Rodgers sin embargo su problema de rodilla no deja de preocupar y por último los Detroit Lions no han decepcionado tienen buenas líneas ofensivas, corredores y un coach novato pero con amplia experiencia Matt Patricia ex coordinador defensivo de 2012 a 2017 de los Patriots, ¿será por eso que derrotaron 26-10 a los Patriots?

División Sur: New Orleans Saints indiscutiblemente de los mejores equipos con su QB Drew Brees que se unió apenas al selecto equipo de QB que llegaron a los 500 pases para TD touchdown sin duda de los mejores QB en la historia de la NFL por la exactitud de sus pases, solo perdieron el primer partido son líderes de división no hay que perderse por nada sus siguientes partidos contra Minnesota y los Rams. En este grupo también están los famosos Atlanta Falcons con su QB Matt Ryan, están últimos en la división pero con posibilidades de remontar.

División Oeste: Los Rams con el coach más joven de la NFL Sean McVay de 32 años van invictos al momento con 7 partidos ganados un récord que no se veía desde 1985, no podemos perdernos un solo partido de este equipo. Aquí también están los Seahawks cuyo dueño Paul Allen apenas hace unas semanas falleció no van mal pero no son de los equipos más fuertes y también en esta división al fondo está San Francisco que sin duda no ha sido su mejor temporada.

Los peores equipos de la temporada son de la NFC los Arizona Cardinals y de la AFC los Bufallo Bills.

Los mejores equipos de la temporada y para seguir la huella sin duda los Rams, Chiefs, Saints, Patriots, Steelers, Eagles, Vikings , Green Bay ,Falcons.

Todavía tenemos fútbol americano para rato el Super Bowl LIII será hasta el domingo 3 de febrero 2019, en el Mercedes-Benz Stadium uno de los estadios más impresionantes con su techo corredizo, en la ciudad de Atlanta, Georgia, Estados Unidos.

No queda más que disfrutar de cada partido y tener una idea clara de las favoritos y los no tanto para ganar en esta temporada.

