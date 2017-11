THE SHIVAS AL ACECHO DEL RUIDO Y LA TORTA AHOGADA

Formada en 2006 en Portland, Oregón (la ciudad de Maude Kerns y Gus Van Sant), The Shivas es una banda de rock bailable que en casi doce años de carrera musical ha puesto a bailar a todo Estados Unidos —y a más de veinte países alrededor del globo terrestre—. The Shivas cuenta con cinco álbumes de estudio y tres EPs con disqueras independientes y bizarras como Burger Récords (quien firmó a Miki Guadamur).

The Shivas ha rockeado en festivales como el Austin Psych Fest, el Levitation Vancouver y han compartido escenarios con bandas de renombre como La Luz, Chain and the Gang y The Dandy Warhols. En mayo de 2017 lanzaron su último material discográfico titulado Turn Me On, con el que han emprendido giras por todo Norteamérica y Europa.

Como parte de esta gira, The Shivas llega a Guadalajara el próximo 14 de diciembre para presentarse en el Foro Independencia al lado de Par Ásito y otras bandas locales.

No te pierdas la oportunidad de ver en vivo y a todo color a esta banda fresca e independiente, y de escuchar en todo su esplendor temas como “Turn Me On”, “Better Off Dead” y “You Make Me Wanna Die”.

Puedes comprar ya tus boletos a través de Boletia; ¡No te quedes afuera!, como cantan The Shivas: YOU KNOW WHAT TO

La fiesta es este 14 de diciembre a las 21:00 hrs en el Anexo del Foro Independencia, Epigmenio González #66, Guadalajara, Jalisco.

YACONIC