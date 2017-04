“TRUTH”, DE KAMASI WASHINGTON, ES JAZZ CÓSMICO PARA VER

Por Daniel Herrera / @puratolvanera

Kamasi Washington, el saxofonista de jazz avant-garde al estilo California, regresa este año con un EP que aparecerá en invierno. Nos ha adelantado “Truth”, el sexto y último track de su nuevo disco. Una pieza de 14 minutos que viene acompañada de un video dirigido por AG Rojas.

El EP, Harmony of Difference, dura 37 minutos y tiene como mensaje ideológico la reunión pacífica de las diferencias humanas. En cuanto a su mensaje musical, el saxofonista y compositor buscó alejarse del caos mientras incluía una serie de armonías distintas que deberán congregarse de forma natural.

El video no es narrativo, pero muestra a distintas personas del este de Los Ángeles conviviendo, bailando, luchando, riendo, pensando, leyendo, caminando, corriendo y más. Un mosaico multicultural que demuestra las posibilidades de la coexistencia pacífica entre los individuos.

Algo tiene la música de Kamasi: cuando uno se acerca a su obra casi siempre es de forma cautelosa. Ya sea por la duración, por ejemplo, los 174 minutos que dura The Epic (2015), su álbum anterior; o tal vez porque es jazz de vanguardia lejano a New York. Pero, una vez que comienza, es difícil alejarse. Sucede con el adelanto del nuevo álbum. Lo primero que pensé fue: “anda, 14 minutos, a ver si no me aburro”, cuando me di cuenta habían pasado diez y estaba hipnotizado por el video.

La música parece una continuación de The Epic, aunque suena mucho más contenido, más ordenado. Ataca tanto a la mente como a las emociones. Kamasi se rodeó de los mismos músicos que en su producción pasada y nos entregó una pieza dividida en dos, modal y perfecta.

“Truth” es una producción profesional, en la que cada instrumento es identificable y tiene su momento de brillo. Se supone que es un resumen de los otros cinco tracks, si esto es verdad, el EP de Kamasi debe convertirse en uno de los discos del año. Lo veremos hacia finales del 2017, por mientras, aquí el video.