ESTAMOS A DÍAS DE PODER COMPRAR LOS VANS X VAN GOGH MUSEUM

Estamos a unos días de poder tener los nuevos #VansxVanGoghMuseum que estarán disponibles en tiendas a partir del viernes 3 de agosto. Las ganancias de las piezas de esta colección exclusiva serán destinadas para la preservación del legado y las obras de arte de Van Gogh en el Van Gogh Museum Amsterdam.

Vincent van Gogh es indiscutiblemente uno de los principales exponentes del postimpresionismo y de la historia del arte. Sus creaciones son profundamente emocionales. Por medio de colores brillantes e imaginación, expresó sus sentimientos y reflejó su percepción del entorno que lo rodeaba.

Con más de 2,100 piezas de arte creadas a lo largo de una década de carrera, Vans trabajó estrechamente con el equipo del Museo de Van Gogh para seleccionar las cuatro obras más sobresalientes que reflejan espíritu creativo de Vans y los momentos más significativos del artista.

Cráneo Humano, Almendro en Flor, Los Girasoles y Autorretrato de Van Gogh, son los lienzos con los cuales Vans a través de sus siluetas clásicas de calzado y prendas, rinde tributo a las obras de arte más emblemáticos del pintor.

“Estamos encantados con la colección del Museo Vans x Van Gogh, ya que se relaciona con nuestra misión de hacer que la vida y la obra de Vincent van Gogh sean accesibles a la mayor cantidad de gente posible para enriquecerlos e inspirarlos”, comentó Adriaan Dönszelmann, director general del Museo de Van Gogh. “Al unir las obras de arte representativas de Van Gogh con los estilos icónicos de Vans, logramos llevar el arte de Vincent al estilo “Off The Wall”, a una nueva audiencia fuera del museo”.

Cuando Van Gogh comenzó a estudiar formalmente arte, centró su enfoque en la teoría del color a través de una serie de esqueletos que capturaron la luz y sombra en una expresión irreverente y oscura. Estos estudios cobran vida en el Classic Slip On, en una playera de manga larga y en una hoodie con el Cráneo Humano de Van Gogh colocado con sutiles detalles de la escritura del artista y trazos de pincel acompañados del icónico patrón de cuadros de la Vans.

Las interpretaciones más coloridas provienen de Almendro en Flor y Los Girasoles, dos de las obras más reconocidas. Van Gogh creó cinco grandes lienzos con girasoles en un jarrón utilizando tres tonos de amarillo con el fin de demostrar la capacidad de crear una imagen con distintos grados de color y textura.

Ahora esta obra maestra cubre el canvas del Authentic y se inserta en una playera. Almendro en Flor simboliza una nueva vida y representa la búsqueda de serenidad de Van Gogh. Los diseñadores de Vans pintan el Sk8 – Hi con este cuadro y lo imprimen en satín para confeccionar una chamarra bomber, una gorra y una mochila.

Esta colección muestra la evolución de la carrera de Van Gogh con su autorretrato, en donde se pinta a sí mismo en tonalidades brillantes, utilizando una nueva técnica: combinar colores complementarios para crear profundidad e intensidad. Este obra es plasmada en la silueta del Authentic y en una playera estilo oversized.

Finalmente esta cápsula incluye una oda al dibujo Old Vineyard with Peasant Woman, el cual está delicadamente impreso en Old Skool, junto con un Classic Slip-On muy especial que presenta fragmentos e ilustraciones de las 700 cartas que Vincent escribió a su hermano Theo. Estos dos modelos solo serán vendidos en tiendas selectas de Vans.

En el interior de cada uno de los modelos de Vans x Van Gogh Museum se pueden apreciar como detalle las pinceladas memorables de Vincent, asimismo, todas las piezas de la colección incluirán una etiqueta especial que describe los hechos históricos detrás de cada obra de arte de Vincent van Gogh.

Esta colección estará disponible en México a partir del 3 de agosto en Vans Stores, El Palacio de Hierro, Liverpool y Taf.

SOBRE VAN GOGH MUSEUM ENTERPRISES (VGME)

Bajo la marca ‘Van Gogh Museum Amsterdam’, Van Gogh Museum Enterprises BV (VGME) desarrolla una variedad de productos y servicios basados en la misión del Museo Van Gogh de hacer que la vida y obra de Vincent van Gogh sea accesible para la mayor cantidad de gente posible para enriquecerlos e inspirarlos.

Todos estos productos y servicios están desarrollados, también en colaboración con socios externos, teniendo en cuenta el legado de Vincent van Gogh. Los ingresos generados contribuyen a apoyar las actividades del Museo Van Gogh.

