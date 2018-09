VISION WALK, LA PLATAFORMA DE VANS QUE RECONOCE EL ARTE DE LA FOTO

Vans, la marca original inspirada en deportes de acción e ícono de la expresión creativa, presenta “Vision Walk”, el último capítulo de la campaña global, This Is Off The Wall, la cual a través de una serie de narrativas digitales y eventos globales celebran la esencia del espíritu “Off The Wall” de las diversas formas de arte que Vans ha apoyado desde su creación. Vision Walk reconoce el arte de la fotografía e inspira a todos a encontrar su propia perspectiva.

“Vans impulsa la expresión creativa y motiva a las personas que viven de sus habilidades y pasiones. En cada historia queremos celebrar las comunidades que brotan de la colaboración creativa, ya sea arte, skateboard, música, moda o fotografía,” afirmó Jamie Reilly, Vice Presidente de Creativo de Vans Global. “Todos tienen una visión única del mundo y eso es lo que hace que la fotografía sea tan poderosa y accesible. En su núcleo, la gran fotografía es la capacidad de capturar una forma diferente de ver el mundo.”

Intrigados por la belleza de la vida cotidiana y los recuerdos, Vision Walk sigue a un fotógrafo, mientras lidera un grupo de personas a través de una zona especial de la ciudad para capturar momentos y recuerdos utilizando fotografía digital y análoga, con el fin de brindar una oportunidad única para percibir al entorno de otra manera y desarrollar un punto de vista artístico. Ya que lo que uno ve, no es lo que todos los demás pueden ver.

VisionWalk realizará cinco caminatas experimentales en la Ciudad de México que contarán con fotógrafos expertos de la industria entre los que se encuentran: Ana Hop, Im Just a Fox, Topo Terán, Mente De Rufus y Santiago Arau. Los interesados pueden ingresar a visionwalk.vans.com.mx para más información y hacer el RSVP de su ruta. Los espacios están sujetos a disponibilidad.

Días de registro:

Vision Walk con Ana Hop – 3 y 4 de septiembre.

Vision Walk con Im Just A Fox – 5 y 6 de septiembre.

Vision Walk con Topo Teran – 18 y 19 de septiembre.

Vision Walk con Mente de Rufus – 24 y 25 de sptiembre.

Vision Walk con Santiago Arau – 26 y 27 de septiembre.

