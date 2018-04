ESTO NO ES PIRATERÍA: APPS PARA VER SERIES Y PELÍCULAS GRATIS

Hasta hace algunos años ver películas (y raramente series) que apenas habían sido estrenadas sólo era posible gracias a la gente que se atrevía a meter una videocámara a las salas de cine, o bien, videograbar de la televisión los programas en cuestión. Esto se comercializa aún, pero con mejor calidad en cualquier tianguis o salida del metro de su preferencia; sin embargo en lo que a este tema respecta, las aplicaciones para celular van a la vanguardia; en ellas no se requiere más que mucha paciencia y una velocidad de Internet. Pues, ¿a quién no le gusta las cosas gratis?

Pero entre toda la gama de posibilidades, me di a la tarea de checar cuáles eran las más seguras, con mejor catálogo y con mejor capacidad técnica para acceder a los contenidos que ofrecen. Cabe aclarar que traté de probar estas aplicaciones en tres versiones distintas: para un smartphone con sistema operativo Android versión 7.0, para un dispositivo que dota a los televisores la capacidad de tener acceso a Internet (Xiomi / Mibox 3, donde sólo está disponible la plataforma en la posición cuatro) y en su versión de página web a través de computadora.

Una ventaja considerable es que todas cuentan con la capacidad de conectarse con dispositivos que tengan el mismo sistema operativo (Chrome Cast, principalmente). Los resultados variarán dependiendo de la velocidad de Internet que se posea: es recomendable tener una conexión de fibra de vidrio antes que de par de cobre, por ejemplo. Por último, hay que estar dispuestos a exponerse a infinidad de publicidad y no se descarta vínculos peligrosos que puedan poner en riesgo los dispositivos.

Si bien no es completamente gratuita, esta plataforma cuenta con un catálogo gratuito de producciones del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE); desde películas y cortometrajes hasta documentales, Filmin Latino tiene un soporte técnico agradable aunque confuso. Es necesario generar una cuenta para acceder y no hay publicidad, aunque verás que hay películas que están a la venta y eso genera desánimo. En los distintos dispositivos pude acceder casi sin ningún problema, los tiempos de carga no generaron mayores retrasos y el contenido es variado, si el cine mexicano del siglo pasado es de tu interés, esta aplicación es para ti.

TV Tubi

Si estás dispuesto a darle una oportunidad a las producciones independientes que se hacen Estados Unidos, esta plataforma es la indicada. No esperes encontrar películas que con el tiempo se han vuelto de culto, sino largometrajes de bajo presupuesto y de tramas que tienen más afinidad con el terror contemporáneo. Aunque pueda parecer algo que no valga la pena, quizá te puedas encontrar con propuestas interesantes. La capacidad técnica en esta plataforma es casi impecable, los tiempos de carga son mínimos y la calidad de transmisión es buena, así como en sus distintas versiones.

No hay que engañarse, si esta plataforma tiene un catálogo tentador es porque utiliza una tecnología que difiere de las demás. Sólo se encuentra disponible para smartphone y la principal desventaja es que se requiere de otra aplicación (VLC para Android) para hacerla funcionar. Los tiempos de carga desaniman al usuario pero si se tiene paciencia y la intención de ver estrenos, esta opción vale la pena.

Lo que coloca a esta plataforma en primer lugar es que no sólo se puede acceder a películas si no también a las series de moda, inclusive producciones de Netflix. La gran desventaja es la publicidad, pero con el uso, el usuario puede acostumbrarse a dar varios clicks de más para cerrar ventanas o esperar cinco segundos para quitar los anuncios. Para los gustos más exquisitos otra desventaja es que muchas producciones sólo se pueden encontrar dobladas al español (afortunadamente al latino) cuando su idioma de origen es en inglés. No se descarta el riesgo de contraer un virus informático, pero el soporte técnico es considerable y nada deleznable.

TE PUEDE INTERESAR:

MUJERES, SERIES Y PISTOLAS

THE FALL, LA SERIE, ME GUSTA PORQUE DUELE

CLÁSICOS DE CINE QUE PUEDES DISFRUTAR EN YOUTUBE