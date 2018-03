Una edición más se avecina del festival más importante de Latinoamérica e Iberoamérica, Vive Latino, que este 2018 realizará su decimonovena edición, y que contará con un gran line up, que va desde Gorillaz, Morrissey, Queens of the Stone Age, pasando por Molotov, Fito Páez, Residente, Panteón Rococó y un sin numero de propuestas que ahondan en el rock, ska, experimental, fusión, indie, metal y más.