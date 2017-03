WE´RE LOUD FEST, GARAGE Y PUNK TODAVÍA

Por Mariana Mata / @mariaaannnaaa

La realidad apunta siempre a la diversidad. La diferencia radica en asomarse a otros mundos. Hablo de música, pero el principio aplica más allá. Organizado por Slovenly Records —uno de los sellos referentes contemporáneos del garage rock y el punk—, We´re Loud Fest llegó a México por primera vez estos 9 y 10 de marzo.

We´re Loud Fest se tornó en congreso de humanos sedientos de riffs, sin complicaciones pero llenos de una actitud cabrona. Predominó el negro. Las chicas bailamos sin pudor, y el slam fue moneda corriente. Puños al aire, no hubo espacio para falsas pretensiones. Cerveza, merchandising y convivencia a nivel de piso.

Algo se movía allí, en la ceremonia de las bandas, mezcla de España, México, Estados Unidos, Chile, Canadá: Biznaga, Sex Sex Sex, Scraper, Personal and the Pizzas, Control Freaks, King Khan & BBQ Show, Telekrimen, Olvido, Magaly Fields, Electric Shit, Ugly Miss Piggy, Andy California, DJ Peter Slovenly y No Se Dice! Los espacios sede, el Gato Calavera, Bajo Circuito, La Capilla de los Muertos y el Centro Cultural España, detonaron un aire underground en el que la cercanía fue palpable.

Mientras la escena musical alterna esperaba las vibras del NRMAL, We´re Loud Fest trajo golpes sonoros. Un buen número de veces he escuchado decir que no hay más para el rock, que en Latinoamérica no se hace nada como en los noventa. Pero no. Las bandas de Hispanoamérica presentes (Telekrimen, Olvido, Sex Sex Sex, Electric Shit, Ugly Miss Piggy , Magaly Fields y Biznaga) son un reflejo de ello.

Acá la revisión en imágenes de una escena que se esconde en la ciudad.