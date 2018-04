WES CRAVEN ESCRITOR, PORNO, NIÑO DISNEY Y BUEN PAPÁ

Wesley Earl Craven falleció este domingo 30 de agosto a los 76 años debido a un tumor cerebral. Es conocido como uno de los maestros del cine de terror del siglo XX. Escribió y dirigió clásicos como Nightmare on Elm Street, y dirigió Scream. Craven logró que nos diera miedo ir a dormir por temor a no despertar jamás si nos encontrábamos a Freddy Krueger, o que un psicópata de túnica negra y máscara blanca nos clavara un cuchillo de taquero en el estómago.

Pero Wes hizo muchas cosas antes de crear a los horribles personajes que marcaron la historia del cine de terror. Van algunos datos como un homenaje a su genio creativo.

FAMILIA DOGMÁTICA Y DISNEY

La familia de Wes era muy religiosa. De religión bautista, era la mar de estricta. De ahí que decidieran prohibirle ver películas; bueno, con excepción de algunas cintas, como las de Disney. Quién iba a pensar que al crecer con aquellas rosadas historias, el niño Wes terminaría creando a algunos de los personajes más malvados de la historia del cine. La cinta de Disney favorita de Wes era Fantasía (1940).

WES Y EL PORNO

Wes comenzó en la industria cinematográfica con el porno. Dirigía, escribía y editaba, pero bajo seudónimos. Una de las cintas de esta etapa es Angela, The Fireworks Woman (1975), que hizo bajo el seudónimo de Abe Snake. La cinta cuenta la historia de dos hermanos, Angela y Peter, que se enamoran y terminan dándose lo suyo. Pero Peter no lo soporta y decide volverse sacerdote, por lo que Angela se vuelve una fiera sexual. Al final terminan juntos en una orgía.

ESCRITOR Y PROFESOR DE INGLÉS

En la universidad, Craven era el Dj de la estación de radio; colaboró en una de las revistas de su campus y fue editor. Cuando terminó sus estudios trabajó como profesor de inglés y luego de filosofía en la Universidad Johns Hopkins en Baltimore. Ahí dirigió, por primera vez, una parodia de Misión Imposible junto a sus alumnos. El ejercicio tuvo tanto éxito que dejó la enseñanza y se fue a Nueva York a hacer cine.

Años después de haber filmado Nightmare on Elm Street y Scream escribió la novela El Noveno Clon, que narra la historia de unos científicos dedicados a hacer armamento militar para el gobierno de Estados Unidos. El personaje principal tiene una enfermedad terminal, pero también está construyendo un arma única en la historia, por lo que es clonado y antes de que muera se busca transplantar su cerebro al del clon.

JESSICA CRAVEN

Además de ser la hija de Wes, Jessica Craven es una actriz estadunidense. Jessica hizo algunas sugerencias a su papá a lo largo de su carrera. Una de ellas fue elegir a Johnny Depp para interpretar a Glen en Nightmare on Elm Street, uno de los primeros papeles en la carrera del actor. Otra se dio cuando Jessica se quejó porque la protagonista de The Swamp Thing (1982) se cae cuando la persigue el monstruo. “Las chicas no siempre se caen”, dijo. Desde entonces Craven procuró personajes femeninos fuertes.

LAS PESADILLAS MORTALES Y ELM STREET

Para crear la historia de Nightmare on Elm Street, Wes se inspiró en un artículo periodístico sobre un niño que tenía miedo a dormir por temor a la muerte. Curiosamente, cuando se quedó dormido no despertó. Y no es la única historia. En 1981, The New York Times publicó una nota sobre 18 laosianos que misteriosamente murieron mientras dormían en el lapso de cuatro años. A esto se le llama síndrome de muerte súbita inesperada, y consiste en morir por ritmos cardiacos irregulares y fibrilación irregular durante el sueño. En Laos existe una creencia de que dicho síndrome sucede por culpa de un espíritu maligno llamado Dab Tsuam.

FREDDY KRUEGER

En 2014, Nightmare on Elm Street cumplió 30 años. Wes compartió varios datos curiosos sobre la película. Por ejemplo: el guante de Krueger fue inspirado en las garras de animales salvajes, y el color del vestuario del personaje surgió de un artículo científico sobre la dificultad del ojo humano para reconocer figuras en las que el rojo y el verde están juntos. Además, en internet se cuenta que el nombre de Freddy viene de un niño que bulleaba a Wes cuando era pequeño, y que el sombrero del personaje está inspirado en el que usaba uno de sus vecinos que siempre estaba alcohólico y le daba miedo.

MÁS ALLÁ DEL TERROR Y EL PORNO

Aunque la mayoría de sus películas conocidas son de terror, Wes decidió meterse en otros géneros con la película Music of the Heart (1999), con la que Meryl Streep consiguió una de sus muchas nominaciones al Oscar como mejor actriz. En la cinta Meryl interpreta a una maestra que enseña a tocar violín a unos niños de Harlem. Wes también colaboró en la película Paris, Je t’aime (2006), con el cortometraje Père-Lachaise, cuyo guión escribió en dos horas.

En una entrevista le preguntaron qué diría su epitafio, Wes contestó que definitivamente sería “Cineasta”, aunado a la frase “Hagas lo que hagas, no te quedes dormido”. Te recordaremos siempre Wes.

