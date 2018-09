NO TE PIERDAS A WHO MADE WHO EN WAREHOUSE

El próximo 29 de septiembre, la Ciudad de México vivirá una noche energizante presentada por b:oost en alianza con Dorado Music, juntos vamos a celebrar a la música a través del original estilo de Who Made Who, trío experimental de psy-disco que ofrecerá un increíble híbrido de DJ Set y Live Show en Warehouse.

La banda danesa llega a la CDMX después de cuatro años a presentar su último LP Through the Wall y de un increíble performance en Burning Man, para transformar la fiesta en un viaje que estará acompañado de temas que despertarán todos los sentidos.

Por una noche, la capital del país será invadida por los sonidos de André VII del dúo musical Los Wookies quién le abrirá a Jeppe Kjellberg (guitarrista), Tomas Barfod (baterista) y Tomas Høffding (vocalista/bajista), de Who Made Who, quienes compartirán con los invitados una selección cargada de beats.

Who Made Who surgió en 2003 en Copenhague, Dinamarca, fusionando indie, rock, pop y dance con tintes punk. Cuenta con seis producciones discográficas de estudio, siendo la más reciente Through The Walls. La agrupación ha tocado junto a los artistas contemporáneos del género como Daft Punk, Soulwax, Hot Chip, Justice y LCD Soundsystem.

No te pierdas esta fiesta energizante en Warehouse, un nuevo hotspot que abre sus puertas para celebrar en compañía de b:oost y Who Made Who.

Si no sales como ganador de uno de nuestro pases dobles o te da flojera hacer la dinámica también puedes adquirir tus boletos aquí. Recuerda que el evento es sólo para mayores de edad que cuenten con una identificación oficial.

Preventa: $400

General: $500

YACONIC TE LLEVA AL CONCIERTO DE WHO MADE WHO EN WAREHOUSE. ¿CÓMO? ES MUY SENCILLO, SIGUE ESTOS PASOS Y GANA TU ENTRADA.

1) Dale click aquí, lee la nota y dinos el nombre de una galería en la San Rafael

2) Síguenos en Twitter, Facebook o Instagram y haz un screenshot, donde se vea que nos sigues.

3) Sé de los primeros en enviar tu respuesta junto con tu nombre completo y el de tu acompañante, adjunta los screenshots y envía el correo a: promos@yaconic.com, con el asunto: #QuieroWhoMadeWho y gana.

OJO: Correos enviados sin screenshot o con otro asunto NO serán tomados en cuenta.

¡SUERTE!

TE PUEDE INTERESAR

DIEZ LIBROS SOBRE MÚSICA QUE TIENES QUE LEER ÉSTE AÑO

MIERDA DE MÚSICA O CÓMO SER TOLERANTE CON LA BASURA QUE ESCUCHAN LOS DEMÁS

DAVID BOWIE, O CÓMO LA MÚSICA SE ENCUENTRA EN EL FONDO DEL SER

ROBIN VELGHE TE ENSEÑA CÓMO DISEÑAR E ILUSTRAR MÚSICA

5 GALERÍAS DE ARTE, UN PRETEXTO PARA RECORRER LA SAN RAFAEL