WILD O’ FEST 2018 O CÓMO REIVINDICAR EL GARAGE ROCK

Por si no topabas, el próximo 16 junio la Carpa Astros recibirá nuevamente al Wild O’ Fest, el guateque de garage y surf más rifado de México y quizás del hemisferio occidental. ¿Por qué? Con sólo dos ediciones han traído a nuestro país actos memorables como los debuts en esta tierra de The Fleshtones y The Neptunas, o bien, el regreso de otros grandes como Wau y Los Arrrghs, Man or Astroman? y de los legendarios The Sonics.

Para la edición 2018 los Wild O’ se lucieron con la vuelta no sólo a tierras mexas sino a los escenarios de The Bomboras (con alineación original) directo desde California. Aunque llevan más de diez años que no se presentan en vivo, esta banda, que heredó todo lo posible de nombres como The Ventures, The Sonics, The Ramones y de Iggy Pop, seguro nos hará buscar cerveza después de hacernos bailar (bueno, tal vez mucho antes).

El debut en México del sonido primitivo de The Neanderthals (quienes emergieron de lo más profundo de las cavernas de Nashville, Tennessee), la vuelta del surf bonaerense de Los Tormentos y del mejor garage nipón a cargo de The 5.6.7 8’s (sí, las de Kill Bill) prometen un ambiente de condición playera (por el inevitable sudor del baile). A la Carpa también llegará Wild Evel & The Trashbones y los canadienses The Gruesomes, pero mejor que ellos los inviten:

La escena local será representada por Dr. Tritón, The Froys y los pioneros del género Lost Acapulco, quienes celebrarán los 20 años de su álbum 4, el primero de su carrera, así que esperamos escuchar rolas como “Master Blaster Dragster Disaster in A Ganster Hotel”, “¡A huevo!” o el clásico “El Garage de Gina Monster”.

THE GRUESOMES // WILD O´FEST CDMX 2018 Y como dijera nuestro gran amigo Juan Arlandis Guerra (Juanito Wau) SI, SI, SI, EL GARAJE YA ESTA AQUI! Directos desde Montreal Canada, las leyendas del Garage Punk The Gruesomes por primera vez en mexico y que mejor que en el #WildOFestCDMX Aun no compraras tus boletos? #Superbookers #2Hands #CDMX Posted by WILD O' FEST 2018 on Tuesday, April 10, 2018

Más ambicioso que en ediciones sus pasadas, con un cartel de este vuelo el Wild O’ Fest muestra que la escena del surf – garage para nada está muerta y que no se trata de un sonido pinche, mugroso, sino de una cultura que ya va para más de 50 años.

Así que reserva tu sombrilla (porque ya voló el 70%), pásale y no olvides el bronceador ni las gafas oscuras.

