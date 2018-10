ESTÚPIDO Y SENSUAL YVES TUMOR EN GALERA

MUTEK MX arrancó su décimo quinta edición con el divo de Tennessee, Yves Tumor. No se esperaba menos para dar arranque a los festejos de MUTEK MX que un artista de alto vuelos como Yves. Previo a la semana de actividades de MUTEK MX se presenta NANO Mutek, una serie de actos previos al festival donde se presentan artistas relacionados con el diseño audiovisual.

Para arrancar con todo se eligió Galera para que Sean Bowie, conocido en los bajos mundos como Yves Tumor, nos dejara asombrados con rolas de su nueva placa Safe in the Hands of Love (Warp Records, 2018), material que ha dado mucho de qué hablar con los críticos musicales.

Bajo luces púrpuras Yves Tumor, interpretó “Licking An Ochid”, “Noid” y “Lifetime” para excitar a todos los asistentes al el nuevo sitio preferido de la banda en el meritito corazón de “La Doctores”, o sea la Galera de Dr. Carmona.

Yves Tumor, sudó de lo lindo con su ya característica explosión y mezcla de sonidos que hacen volar los sesos. Sus texturas sonoras atraparon a todos en Galera, creando una atmósfera sexual y oscura a través de su energía andrógina llena de experimentación musical entre dubstep, ambient, shoegaze entremezclado con un R&B melancólico e hipnotizador.

Yves Tumor demostró porqué fue el acto estelar de NANO Mutek con una propuesta a la altura de los grandes shows de MUTEK MX. Una noche especial llena de sudor melancólico y una excitación que sólo él nos puede transmitir con su estilizado cuerpo glam gore.

Gracias a NANO Mutek por presentar artistas como Yves Tumor y su performance sonoro donde nos deja ver el soul del futuro lleno de cajas de ritmos, loops, noise implementados a través de la tecnología que se mezcla con una voz profunda. Simplemente un artista que rompe esquemas.