Los documentales biográficos nos muestran una versión sobre la vida y obra de artistas famosos como Amy de Asif Kapadia en 2015, documental que rompió récords de taquilla en el Reino Unido obteniendo 3 millones de libras ó 75 millones 645 mil 900 pesos en su primer fin de semana y se convirtió en el más exitoso estreno de un documental británico.

Definitivamente hay documentales que reflejan la esencia del artista y hasta los retratan de forma objetiva pero también existen los que están hechos para manipular el pensamiento del espectador y manipular a las audiencias, esto se confirma cuando a los artistas no se les incluye participar en la realización de los mismos, tal es el caso de la película Lords Of Chaos en la que no se contó con el co protagonista y fundador de la banda Mayhem para relatar la cinta, cosa que el artista manifestó en distintas redes.

Varg Vikernes (Mayhem), compartió un video en su canal de Youtube para hablar de la película, que finalmente parece que sí vio. En ella, Varg es interpretado por Emory Cohen, de cuyo papel comentó:

‘Lords of Chaos’, la película donde me interpreta un actor judío gordo… por cierto, soy escandinavo. Así que, tienes a un actor gordo judío diciendo cosas que nunca dije en la vida real; recibiendo cosas que en realidad nunca recibí. Haciendo cosas que nunca hice. Alentado por razones que nunca tuve y conociendo a personas de las que yo, en realidad, nunca he oído hablar. Y, bueno, en general, toda la película es eso. Si realmente investigaron esta historia y la escena del black metal, deben haber ignorado todo lo que encontraron, porque han inventado una historia en su lugar. Porque todo en esta película es simplemente erróneo. Toda la película es mi asesinato como personaje, ignoran completamente los hechos. Si quieres saber algo sobre los hechos en este contexto, sugiero que se revisen mis listas de reproducción, especialmente la de Burzum, o los hechos, que se pueden verificar fácilmente hablando con las personas que realmente estuvieron allí. O leyendo mi condena de 1993, disponible gratuitamente en el juzgado de Oslo para todo el que la quiera ver. Soy el único en la historia que ha estado expuesto a su asesinato como personaje. El asesinato del personaje es un arma común que usan las personas a las que no les gustan los europeos. Soy un tipo de familia tradicional, que escribe libros sobre el politeísmo europeo y la tradición. También soy diseñador de juegos de rol PNP y YouTuber, pero ellos me asesinan y me calumnian porque yo, después de 26 años de persecución, amenazas, encarcelamiento y hostigamiento, todavía hablo en contra de sus mentiras”.

Y bueno son muchos los escándalos que rodean la vida o la profesión de estas personas así que a nosotros, el público sólo nos queda informarnos y reflexionar sobre estás historias. Si quieres saber más sobre la vida de algunos famosos, el British Film Institute ha elaborado una lista de notables documentales que arrojan luz sobre la agitación, la pasión, la creatividad y las vidas turbulentas de destacados músicos.

Thelonious Monk: Straight, No Chaser

Dir. Charlotte Zwerin, 1988.

Charlotte Zwerin comenzó su carrera como editora trabajando con los pioneros documentalistas Albert y David Maysles, incluyendo la famosa película de conciertos de Rolling Stones, Gimme Shelter (1970). Los perfiles de los músicos más tarde se convirtieron en su fuerte como directora, destacando su trabajo sobre el legendario pianista bebop Thelonious Monk. A su disposición Zwerin contaba con un tesoro del material de Monk que fue rodado para un documental de la televisión alemana a finales de 1960, pero nunca había sido visto desde entonces. Esto lo retomó la directora, pero incluyó nuevas entrevistas con miembros del círculo íntimo de Monk, incluyendo a su manager Harry Colomby y su hijo Thelonious Monk Jr.

Thirty Two Short Films about Glenn Gould

Dir. François Girard, 1993.

En el vertiginoso retrato de François Girard del pianista clásico canadiense, el director emplea una forma inquietantemente experimental para reflejar poéticamente las características de su problemático y complejo tema: el famoso y excéntrico Gould falleció a los 50 años, en 1982, tras las complicaciones de un accidente cerebrovascular.

En este sentido, el filme es una investigación en treinta y dos partes sobre la mente y el alma del internacionalmente reconocido virtuoso del piano Glenn Gould (1932-1982), para revelar su complejo y enigmático carácter al tomar la estructura de las Variaciones Goldberg de J.S. Bach. Glenn Gould, canadiense, fue un niño prodigio que componía a los 5 años y a los 15 daba conciertos.

The Devil and Daniel Johnston

Dir. Jeff Feuerzeig, 2005.

La industria de la música no es ajena a los artistas con problemas de salud mental, pero es difícil pensar en alguien cuya enfermedad -en este caso el trastorno bipolar grave- está tan entrelazada con su producción creativa como la de Daniel Johnston. En primer lugar, en la escena de Austin de los años ochenta, su música es emocionalmente cruda, infantil y temblorosamnte melódica (y aún más temblorosa grabada), sin embargo muchos –desde Karen O hasta Tom Waits– han hecho covers de sus canciones.

El documental de Jeff Feuerzeig entrevista a un Johnston visiblemente gris, a su familia ya sus amigos, e incluye una gran cantidad de grabaciones propias de video y audio del artista, que le dan a la película una fascinante perspectiva contemporánea en primera persona.

Scott Walker: 30 Century Man

Dir. Stephen Kijak, 2006.

Documental sobre el influyente músico Scott Walker, con declaraciones de artistas como David Bowie o Brian Eno. El filme captura el viaje musical inigualable de Scott a lo largo de cuatro décadas, viajando desde el ídolo pop hasta el cantante vanguardista obsesionado con el cine hasta el experimentalista intenso y propositivo. Lo mejor de todo es la pantalla dividida que muestra a Bowie y Radiohead escuchando ‘The Old Man’s Back Again’. Sus reacciones contrastantes -dando una visión de sí mismos y de hecho de Scott Walker– iluminan la pantalla en esta biografía.

The Punk Singer

Dir. Sini Anderson, 2013.

La cantante de Bikini Kill, Le Tigre y The Julie Ruin, Kathleen Hanna, fue la figura central en los disturbios del riot grrrl, un movimiento punk feminista nacido en los Estados Unidos a principios de los 90. También es conocida por inspirar a Kurt Cobain a escribir una de las canciones más famosas de Nirvana después de pintar en aerosol “Kurt smells like teen spirit” en la pared de su apartamento.

Viajando a través de la vida de Hanna hasta la época actual, The Punk Singer muestra a una mujer luchando con su diagnóstico de la enfermedad de Lyme tardía y el tratamiento que tiene que soportar. Mientras que la película fue hecha con teniendo en mente la trayectoria musical de Hanna, hay una honestidad emocional en el retrato de su vida que termina interesándolo a cualquier espectador, sea o no seguidor de su música.

Finding Fela!

Dir. Alex Gibney, 2014.

La historia de Fela Anikulapo Kuti, su vida, su música, su importancia social y política. Creó un nuevo movimiento musical, el Afrobeat, a través del cual expresó sus opiniones políticas revolucionarias contra el Gobierno dictatorial de Nigeria en las décadas de 1970 y 1980. Su influencia trajo el cambio hacia la democracia en Nigeria y promovió la política panafricanista en todo el mundo. El poder y fuerza del mensaje de Fela sigue vigente hoy y se expresa a través de los movimientos políticos de los pueblos oprimidos, que abrazan la música y el mensaje de Fela en su lucha por la libertad.

Time Is Illmatic

Dir. One9, 2014.

Esta mirada iluminadora del rapero Nas profundiza en el “por qué” de su éxito tanto como el “cómo”. En lugar de concentrarse en los detalles de la producción de estudio, la película de One9 utiliza el álbum vital de Nas, Illmatic (de 1994), sólo como un punto de partida para trazar una mirada profunda e incisiva sobre la trayectoria del nativo de Queens.

Amy

Dir. Asif Kapadia, 2015.

Amy es un estudio reflexivo de la vida pública y la muerte de la cantante británica Amy Winehouse. Dirigida por Asif Kapadia, cuyo anterior documental deportivo Senna (2010) fue igualmente aclamado e inmersivo, la película entrelaza grabaciones de Winehouse y sus amigos, familiares y colegas, así como conversaciones telefónicas e imágenes capturadas con videocámaras y programas de televisión. Winehouse vendió 12 millones de copias de su disco de 2006, Back to Black, pero su vida y las relaciones con su padre, esposo y gerente se convirtieron cada vez más tensas afectando sus problemas ampliamente reportados con drogas y alcohol que comenzaron a eclipsar su talento y personalidad vibrante.

Voice of the Eagle: The Enigma of Robbie Basho

Dir. Liam Barker, 2015.

Al igual que su contemporáneo John Fahey, Robbie Basho fue golpeado de lado cuando se encontró con la música de Ravi Shankar. Esto fue a principios de los sensta -y varios años antes de que George Harrison hiciera el descubrimiento. A partir de entonces, comenzó a adoptar estructuras hipnóticas como raga en su música de guitarra acústica, inspirándose en las posturas cósmicas de la cultura nativa americana y Asia para una sucesión de registros de corazón abierto que convocan a los grandes bosques y cañones del oeste americano. El valioso retrato de Liam Barker capta mucho sobre lo que hace a Basho tan inspirador.

What Happened, Miss Simone?

Dir. Liz Garbus, 2015.

Ella es un icono de la música: Nina Simone, el torbellino de jazz de inspiración clásica con una voz de emoción desgarradora. El documental sobre la vida de la legendaria cantante y activista de los derechos civiles incluye extractos de más de 100 horas de entrevistas de audio con la artista nunca escuchados hasta este documental, así como imágenes inéditas de conciertos suyos, cartas y una conmovedora entrevista con la hija de Simone, Lisa Simone Kelly.

TE PUEDE INTERESAR

TODO SOBRE LA SALA DE CINE GRATUITA DENTRO DEL METRO DE LA CDMX

SOLO CONTRA TODOS: EL CINE DE GASPAR NOÉ

INSCRÍBETE A EL CURSO DE CINE EN LÍNEA DE DAVID LYNCH

¡LUCES, CÁMARA Y PATINETAS! CONOCE EL CONCURSO DE CINE SOBRE SKATE

LOS DEMONIOS DEL EDÉN DE LYDIA CACHO EN EL CINE POR DEL TORO Y CUARON