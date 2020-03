10 LIBROS SOBRE FOTÓGRAFAS QUE NO TE PUEDES PERDER

Te dejamos un conteo de 10 libros sobre fotógrafas y/o escritos por algunas de las artistas para que amplíes tu biblioteca. Algunos de los tomos puedes encontrarlos en físico en cualquier librería o en su defecto vía on line.

Isabel Muñoz

Isabel Muñoz es una reconocida fotógrafa española, mejor conocida como una fotógrafa que gusta de retratar el cuerpo humano. En 2016 ganó el Premio Nacional de Fotografía de España, y galardonada con la Medalla al Mérito de las Bellas Artes, además de tener ganadas dos ediciones de World Press Photo. Algunas de sus series más populares son: Metamorfosis, Agua y 9 Gods son una parte de su trabajo. Este libro muestra grandes fotografías sobre el tango, el flamenco, de la danza oriental, el ballet Khmer, a los grandes maestros de las artes marciales de China y a los luchadores de Turquía.

Margaret Bourke – White

Margaret Bourke-White, también reconocida como la madre del fotoperiodismo. Fue una fotógrafa y documentalista norteamericana convirtiéndose gracias a su trabajo en una figura del compromiso social y político del periodismo gráfico americano.

De los trabajos más populares con los que cuenta son una serie de las primeras imágenes de los campos de concentración nazis en 1945 y el fotoreportaje de Mahatma Gandhi horas antes de ser asesinado. En el libro se muestra gran parte de su obras.

Graciela Iturbide – Imágenes del espíritu

María Graciela del Carmen Iturbide Guerra es una fotógrafa mexicana que ha sido acreedora de varios premios tanto nacionales como internacionales.​​

Comenzó su incursión en la fotografía a principios de la década de los setenta y durante su paso por el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, fue alumna y asistente de Manuel Álvarez Bravo. Perteneció al Salón de la Plástica Mexicana, al Foro de Arte Contemporáneo y al Consejo Mexicano de Fotografía; fue becaria de la Fundación Guggenheim y del Sistema Nacional de Creadores de Arte (Fonca, 2011).

Es una de las figuras más importantes y prolíficas de la escena fotográfica mexicana.

Lola Álvarez Bravo

Reconocida como la primera fotógrafa mexicana, Lola Álvarez desarrolló una importante obra en la que destacó su interés por documentar la vida cotidiana. También experimentó con el fotomontaje y retrató a algunos de sus amigos como Frida Kahlo, Diego Rivera y María Izquierdo, quienes, junto con ella, fueron parte importante de la escena cultural del país.

En este libro se presentan datos biográficos con los que podrás conocer más sobre su labor como fotógrafa, como maestra en la Academia de San Carlos y como galerista. Ella fundó la Galería de Arte Contemporáneo, esa donde organizó la exposición de Frida Kahlo (por cierto, la única en México). En cuanto a imágenes, aquí te encontrarás con algunas muy importantes de su carrera que van desde fotografías comerciales y retratos, hasta los registros que hizo de la obra de famosos pintores.

Photobolsillo – Christina de Middel

Cristina de Middel es una fotógrafa documental y artista española que vive y trabaja entre Brasil, México y España. Ha trabajado como fotoperiodista para diferentes periódicos españoles y ONG antes de decidir dedicarse a un trabajo más artístico y personal.

Esta edición de photobolsillo es dedicado al trabajo de la artista alicantina donde se reúnen más de 60 fotografías de series como The Afronauts, Party y Poly-Spam, así como de su trabajo más reciente: This is What Hatred.

El Proyecto Fotográfico Personal – Rosa Isabel Vázquez

Rosa Isabel Vázquez es considerada como una fotógrafa especialista en paisajismo efímero. A partir de imágenes de campos, bosques y desiertos logra narrar historias trascendentales y muy humanas.

Su libro trata de una guía muy completa para todos aquellos que quieran comenzar a desarrollar un proyecto fotográfico paso a paso.

Brava – Erea Azurmendi y Pilar Franco

Eera Azurmendi une texto e imagen para entender y comprender su mensaje. A veces monólogos, otras reflexiones, a veces cuentos y otras microcuentos. De lo cómico a lo existencial, de la intimidad a lo festivo, pero con grandes dotes de fotografía y texto existencial. Un buen libro, para entender cómo cada experiencia puede representarse con una sola fotografía.

Fotografía como elección de vida – Letizia Battalglia

Es posible que muchos no conozocan a esta italiana. Nacida en Palermo, fue considerada la fotógrafa de la mafia por documentar los años más duros en su ciudad.

Parte de sus increíbles fotografías se muestran en este libro-catálogo de una exposición monográfica que realizó.

On Abortion – Laia Abril

Laia Abril es una de las fotógrafas del panorama fotográfico nacional más reconocidas del momento. En 2016 fue galardonada con el Premio Revelación Photo España. Su trabajo gira en torno a la conceptualización de genealogías, trabajando con fotografías, videos e instalaciones.

“On Abortion” documenta y resalta las repercusiones de la falta de acceso legal, seguro y gratuito de las mujeres al aborto. Todo ello basándose en testimonios de muchas mujeres que han pasado por situaciones traumáticas -algunas incluso encarceladas- al igual que de personas relacionadas con los propios abortos.

Flor Garduño – Flor

Flor Garduño es una fotógrafa y artista mexicana, estudió Artes Visuales en la Antigua Academia de San Carlos. Tuvo como maestra a Kati Hornade quien se vio influenciada por la expresiva de su fotografía, para el desarrollo del trabajo de Flor. Profundizó en procesos de impresión como paladio platino e imprimiendo sus carteras fotográficas en plata sobre gelatina, y trabajó como asistente de Manuel Álvarez Bravo.

Este libro contiene sus obras realizadas a lo largo de una década. En él nos presenta su experiencia particular de madre-artista, vivida dentro de los límites de una exploración interior mostrándonos su originalidad y fuerza creativa. Flor ha sido capaz de penetrar en las culturas del país donde nació y de explorar con sus fotografías su mundo interior en un advenimiento único hecho de sensibilidad, poesía y amor.