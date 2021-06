Muchas veces en México nos perdemos de cosas que se ganan el adjetivo de joya y más cuando se trata de cine mexicano, pues entre los Derbez, Higareda y Chaparro, así como las comedias de estereotipo, se estigmatiza que toda la industria fílmica en el país va por la misma corriente y esto es lo más alejado de la realidad que se puede pensar.

Claro que existen cintas de alta calidad y que lamentablemente no tienen la oportunidad de durar más de una semana en las salas de los grandes complejos pues debido en parte al malinchismo y a la mala distribución por parte de los corporativos, debemos andar cazando en la ilegalidad o terminan en streaming si tienen suerte.

Pero basta de tirar veneno, mejor entremos a las películas contemporáneas del cine mexicano que debes ver, tanto por la historia como por la ejecución y claro, por las actuaciones y temas que se abordan.

Cabe aclarar que en esta lista no se incluyen filmes como Amores Perros, De la Calle o La Ley de Herodes, y no porque sean malas, al contrario, la calidad que tienen es genial, sin embargo, muchas de ellas ya superan los 20 años y la contemporaneidad que manejamos es de los últimos 10 años (2011-2021). Spoiler alert: no está Roma.

Tiempo compartido (2018)

Dos familias, un vendedor y una casa de tiempo compartido, todo alineado como si fueran los planetas para darnos una mirada sombría de los tiempos compartidos. Sebastián Hoffman nos da una visión bastante oscura sobre la venta de esas propiedades que según podrás visitar cuando quieras, siempre y cuando el otro dueño no la vaya a ocupar. Podría parecer una comedia burda, sin embargo, el humor es negro, además que uno de los personajes principales acabará perdiendo la razón cuando él solamente quería pasar un rato de vacaciones con su familia.

Los días más oscuros de nosotras (2017)

Ópera prima de Astrid Rondero que cuenta la historia de Ana, una mujer que tras muchos años regresa a su ciudad natal, Tijuana, para enfrentarse a dos situaciones complicadas, liderar una construcción importante y al equipo que está compuesto por puros hombres, quienes obviamente, no se dejarán mandar fácilmente por una fémina. El otro tema que pondrá a la protagonista en tensión y estrés es lidiar con el pasado, al toparse con Silvia, quien quiere comprar la casa donde Ana vivió toda clase de situaciones, buenas y malas.

Güeros (2014)

La visita de Tomás a su hermano que vive en la Ciudad de México es un mero pretexto para este homenaje a las movilizaciones sociales en el país, especialmente donde la juventud es participe y a su vez, es una crítica a la otra cara de la moneda, aquellos que entre la indecisión y la inmovilidad se quedan estancados entre fuerzas y un mundo que no comprenden del todo bien. Alonso Ruizpalacios también aborda la hermandad y cómo una búsqueda que parece intrascendente puede dar una gran road movie fascinante del cine mexicano.

El sueño de Lu (2012)

Esperanzadora cinta sobre la pérdida de un hijo y cómo sobrepasar ese dolor tan abrumador que puede llevar al suicidio. Lucía se encuentra a la deriva tras la muerte de su hijo y lo único que la mantiene en vida es encontrar esa pequeña luz en el camino para salir del túnel depresivo. Hari Sama nos da un poco de su vida personal al reflejar y desglosar el sufrimiento por el qué pasó, al igual que la actriz Úrsula Pruneda. Con escenas tan cotidianas pero que vistas desde otra perspectiva son casi imposibles de sobrellevar cuando internamente sientes que no tienes más cabida en el mundo.

Chicuarotes (2019)

Por fin dejamos de romantizar la pobreza, el vicio que tiene muy arraigado el cine mexicano, con esta cinta de Gael García Bernal. Dos jóvenes que buscan desesperadamente salir de su marginal realidad, al principio como payasitos de crucero y después escalando en situaciones delictivas para obtener dinero y así comprar una plaza en el sindicato de electricistas. Una reflexión honesta sobre lo que se vive en la ciudad de México y su periferia. Además, es un homenaje moderno a Los Olvidados de Buñuel, con el toque personal de Gael donde cada secuencia conduce a la desesperación del personaje.

Insólitos peces gato (2013)

Una madre enferma, una mujer con apendicitis y la salud deteriorada de la primera son parte de la premisa donde la posmodernidad es retratada en cada cada una de sus caras. La desesperanza, el ensimismamiento, la rutina y monotonía nos harían pensar que esta cinta es un drama, sin embargo, es todo lo contrario y a la vez no, porque la historia se va desarrollando tan espontáneamente que parece la realidad de cualquier habitante en este México surrealista y con historias que van de lo enigmático a lo anodino. La ficción está presente y a la vez puede que nunca lo estuviera. Joya de Claudia Sainte-Luce.

Tempestad (2016)

La violencia y la corrupción que tanto imperan en México son retratadas en este documental de Tatiana Huezo y que narra la historia de dos mujeres que están sometidas al sufrimiento y esperanza. Miriam está encarcelada por un crimen que no cometió y Adela busca incesantemente a su hija desaparecida. Un viaje de norte a sur de un país que se encuentra sumergido en la violencia y la cual controla sueños y esperanzas. Un documental muy necesario para la época que se vive actualmente.

Museo (2018)

Basada en la historia real del robo al Museo de Antropología e Historia en 1985, donde la máscara mortuoria de jade fue sustraída junto a 150 reliquias mayas. Alonso Ruizpalacios nos entrega una cinta muy alejada de lo común cuando de historias reales se trata. El ritmo de la película es pausado, para que vayas inmiscuyéndote en el plan maestro para el delito. Sin duda alguna, una cinta que debes ver para conocer esta historia del robo, que aunque tiene sus pasajes ficticios, no deja de ser llamativa.

Heli (2013)

Un retrato a la situación en México en la guerra contra el narco, aunque es más un pretexto esto ya que el protagonista se vio inmiscuido de forma accidental pero como normalmente sucede, alguien debe de pagar. Desde la primera escena verás que se trata de un filme con alto grado de violencia gráfica y crudeza en la recreación. Amat Escalante mencionó en una entrevista que Heli es una película que la gente no olvidará, y tiene razón, la crítica social y ver cómo los niños maduran ante las situaciones de inseguridad generan pánico en los espectadores.

Bellas de noche (2016)

Este documental aborda la vida de 5 vedettes que tuvieron todo y por su forma de vida lo fueron perdiendo. María José Cuevas realiza un excelente trabajo al entrevistar a estas artistas de la vida nocturna, sus retos, su fama y su actualidad. Una mirada en retrospectiva de Lyn May, Olga Breeskin, Wanda Seux, Rosy Mendoza y princesa Yamal, quien por cierto tiene algo relacionado con el filme Museo. El cine mexicano de ficheras fue valioso en su época, tanto que este documental retoma el título de una cinta de dicha estirpe filmada en 1975.

