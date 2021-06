MIRA ESTAS 10 PELÍCULAS PERTURBADORAS

Atrévete a mirar estas 10 películas perturbadoras, probablemente al nivel de no querer mirarlas nunca más. En la siguiente lista se encuentran algunos títulos que se convirtieron en filmes de culto, a pesar del tema o concepto tan bizarro que manejan es arte en su máxima expresión. Un tipo de arte grotesco y no apto para todos los estómagos o para personas con alto nivel de sensibilidad. Si estás seguro de soportarlo dale un vistazo a los tráilers para que selecciones con cual iniciarás tu maratón perturbador.

Dancer In The Dark

El primer título del top por Lars von Trier. Un filme estrenado en el inicio de este milenio (2000). Es un drama musical protagonizada por la cantante islandesa Björk y con la participación también de Catherine Deneuve, David Morse, Peter Stormare y Joel Grey. La historia que narra es acerca de una trabajadora inmigrante que sueña en despierto y que sufre de una enfermedad ocular degenerativa.

127 hours

127 Hours, fue dirigida por Danny Boyle, con la que se coronó ganador del Oscar a Mejor Película. La cinta cuenta la historia real de la notable aventura del alpinista Aron Ralston para salvarse después de que una roca caída se estrellara en su brazo y lo atrapara en un cañón aislado. Las emociones que de inmediato genera son ansiedad, desesperación y muchos nervios al empatizar con el protagonista.

Eraserhead

Eraserhead fue el primer largometraje de Lynch. Se trata de un filme abstracto de terror, con escenas muy perturbadoras que el espectador podrá interpretar desde varios enfoques. Es considerada como una película de culto y en 2004, la película fue considerada «cultural, histórica y estéticamente significativa» por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el National Film Registry. S estrenó en 1977 y es protagonizada por Jack Nance.

The House That Jack Built

La casa de Jack traducido al español, se trata de una película de terror psicológico estrenada en 2018. Escrita y dirigida por el aclamado cineasta Lars von Trier. Trata sobre Jack, un asesino serial que nunca pudo ser arquitecto, el tiempo y espacio se ambienta en Washington de los 80s; ya te imaginarás qué es lo que hace con los cuerpos de las víctimas. En el elenco participan Uma Thurman, Max Dillon, Bruno Ganz y Riley Keough.

Irreversible

Gáspar Noé dirigió este título en 2003, donde narra visualmente como el amante de una mujer y su ex novio toman la justicia en sus manos después de que ella se convierte en la víctima de un violador. Es protagonizada por Monica Bellucci, Vincent Cassel y Albert Dupontel. Además la banda sonora de toda la película corrió a cargo de Thomas Bangalter (Daft Punk).

Santa Sangre

La trama cuenta la historia de un niño que trabaja en el circo de su padre como mago y mimo, y cuya madre es una fanática religiosa que lidera una secta apocalíptica llamada «Santa Sangre». A lo largo de este filme dirigido por Alejandro Jodorowsky somos testigos de la serie de atroces vivencias que experimenta y las cuales lo llevan a ser recluido en un hospital psiquiátrico. Ya adulto, emprende un viaje interior cuya meta es liberarse de los fantasmas que lo continúan persiguiendo.

Midsommar

Ari Aster es la mente maestra de ésta película. Midsommar es del género folk-terror lanzada en 2019 y protagonizada por Florence Pugh, Jack Reynor, William Jackson Harper, Vilhelm Blomgren, Archie Madekwe, Ellora Torchia y Will Poulter. Vemos una historia desarrollada sobre el festival de verano que se celebra cada 90 años en una aldea remota de Suecia, al cual acude una pareja de estadounidenses con más amigos. Los horrores que les suceden jamás se los llegaron a imaginar.

The Girl Next Door

Un filme basado en la novela de Jack Ketchum, The Girl Next Door. Donde se abordasigue la indescriptible tortura y los abusos cometidos contra una adolescente al cuidado de su tía, son los vecinos unos niños que presencian todo y no denuncian el crimen.

Human Centipede

Una película realmente perturbadora, que con solo ver el tráiler te provoca repulsión y miedo es The Human Centipede; dirigida por Tom Six en 2009. Una retorcida cinta de terror biológico dirigida por Tom Six, retrata la visión enfermiza de un cirujano demente (Dieter Laser) que quiere crear un cien pies humano conectado por el conducto gástrico.

I Spit On Your Grave

Los temas principales de la película son la violación y venganza, I Spit On Your Grave fue estrenada en 2010; siendo un remake para su versión de 1978. Fue dirigida por Steven R. Monroe, y protagonizada por Sarah Butler, Chad Lindberg, Daniel Franzese, Rodney Eastman, Jeff Branson y Andrew Howard. «Una aspirante a escritora es violada en grupo, humillada y abandonada repetidamente por cuatro hombres a quienes persigue sistemáticamente para vengarse.»

