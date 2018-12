10 ROLAS QUE NOS HICIERON ODIAR LA VIDA EN 2018

Se nos va el año y, con ello llegan cosas que mucha gente detesta, los villancicos, los adornos navideños y las listas de popularidad de mil cosas, que en su mayoría, encumbran los éxitos, lo más escuchado, lo más vendido, lo más cool… etc.

Como eso no va y nos viene. Decidimos reunimos a diez periodistas musicales de lo más picudo para que nos digan cuáles son las rolas más horrendas del 2018. No es nada personal, pero motivos sobran para que estas canciones formen parte de esta lista de horror.

UnderPreasure – Queen

Alejandro Mancilla @nosoymoderno

Editor de Círculo Mixup

Nunca me ha gustado Queen, se me hace un grupo pretencioso, cursi y demasiado barroco. Claro, hay excepciones, “UnderPreasure” y “Radio Gaga” me gustan. Pero hablemos de la canción que más odie en el año, y creo que es “BohemianRhapsody”. El argumento de que es la canción con más streaming del siglo pasado, hace incluso que la alucine más. Y no es una cuestión musical, es un asunto cultural y de coyuntura ¿Estamos tan jodidos? el rock está tan echado a perder y no tenemos nada que decir que solo nos queda recurrir al pasado sin la posibilidad de generar nuevos héroes? ¿Estamos tan jodidos que a la hora de hablar de una canción del año hablamos de una de hace décadas que sonó este 2018?

Caballero ft. Karol G – Moderatto

Arturo J. Flores @ArturoElEditor

Editor en Jefe de Playboy México

“El reggaetón que los chavorrucos odian (que los jóvenes bailen, aunque no les afecte en nada) y el rock (que los jóvenes no entienden cómo es que haya viejos que consuman) se unen para dar vida al Frankenstein más extraño que 2018 haya concebido. Aleks Syntek tiene sentimientos encontrados.

Ocean to Ocean – Pitbull feat. Rhea

Natalia Cano @nataliacanoMX

Rolling Stone México

El tema del astro de la música urbana Pitbull para la nueva película de superhéroes de DC Comics, Aquaman ofrece un sampleo pobre y gris de un clásico ochentero como “Africa”, original de la banda veterana Toto. Versos y estribillos simplones que dejan esta versión muy por debajo de la realizada por Weezer, cuyo cover imprimió un aire fresco a ese clásico del cancionero pop-rockero de la época.

End Game – Taylor Swift ft. Ed Sheeran, Future

Pilar Ortega

Editora Círculo Mixup

¿Por dónde empezar cuando todo está mal? Pues por la compositora, quejándose (por centésima vez) de la mala reputación y enemistad que tiene con [email protected] de sus [email protected] (misma que, lo sabe, se ha ganado a pulso), para enseguida hacerse pasar por la niña inocente a la que le gustan los “chicos malos”, cuando todos sabemos que le gusta descartar a un chico bueno tras otro…hablando de lo cual llega el dolorosísimo momento de hablar del hombre que ha mantenido congelado en la “friendzone” por años: Ed Sheeran, quien incluso es capaz de hacer el ridículo intentado inútilmente rapear para ella. ¿Había necesidad de humillarlo así? No, en especial porque para ello tiene a Future, que parece perder hasta su nombre en esta insulsa canción hecha completamente en el estilo en boga en el 2018 pero sin un solo elemento que la distinga del resto. Taylor Swift en su peor momento.

El derecho de morir -Tungas

Alejandro González Castillo @soypopesponja

Colaborador en Noisey y Nexos

¿Una canción cuya letra reza “calma el vacío de mis huesos” y luego se sigue con “mis primaveras son desiertos”? ¿De verdad?, ¿cuántos años tienen los autores de esta miseria? Echándole ganas, parece ser que quienes firmaron estos casi cuatro minutos de desgracia pretendieron escribir una oda a la eutanasia; sí, eso podría ser. Y vaya, dan ganas de morirse mientras esta tonada suena.

To my Love – Bomba Stereo

Miriam Canales @DarkAndGlowPress

Colabora en Confabulario

No soporto la canción de “To my love” de Bomba Stereo, para mi es caca en los oídos, Considero que este es el mejor grupo que ha salido de Colombia en los últimos años, además de Las Malas Amistades, me gusta el estilo con el que han venido y su experimentación psicodélica, pero con ese afán de obtener un hit radial a como dé lugar, lanzan un tema cuya voz lánguida no soporto. Me choca que esté en volumen alto por doquier, me parece molesto; la letra es de lo más cursi. Si es que ese es el nuevo estilo del grupo los evitaré a toda costa. Me refugiaré en Las Malas Amistades.

Rucón – Alemán

Takeshi López @TakeshiLopez

Expansión Radial

Pensé por un momento que sería difícil elegir la peor canción del 2018, pero cuando escuché este fárrago traposo del Alemán, mis dudas se despejaron. No sólo la barras son espantosas: “Ahora pues, ándale, no te me pases de idiota / Ahora pues, ándale, llámale a tu flota, you!” No podemos asegurar que comuniquen un mensaje claro: “Yo no fui, no sé quién ande que rapapón”. Su beat de trapgangta es tan plano que hizo sangrar los oídos de Gucci Mane. Su personaje de narco “Rucón” es un clicé muy pobre, con una historia muy gastada del viejo mafioso estilo Chapo, que ni siquiera es graciosa. Recomiendo una dosis de UGK, Three 6 Mafia y Outkast por el beneficio de sus fans.

FEFE – 6ix9ine, Nicki Minaj, Murda Beatz

Romina Pons @rominapons

Periodista musical

Pésima canción de un pedófilo que solo busca atención y una mujer que hace lo mismo: buscar atención con sus escandalitos. Además la canción es un somnífero y rip off.

Ojalá – José Madero

Jimena Colunga @JimenaCoGaCine

FerozGestión del Rock

No sólo es un ser visualmente despreciable y creativamente impedido sino que José Madero consigue ponerle el mal gusto a lo cursi. Esta canción es un remedo malforme de una balada de Magneto y encima, tenemos que escucharlo berrear como si lo estuvieran atropellando. Ojalá.

Taki Taki ft. Selena Gomez, Ozuna, Cardi B – DJ Snake

Pedro Escobar @p_escobarg

MVS y colaborador en Circulo Mix Up

En principio, una insoportable letra. Rimas absurdas, temática ordinaria, y por si fuera poco… ¡bilingüe! ¡Las mismas insinuaciones vulgares en inglés y español! Musicalmente es una pérdida de tiempo, un solo compás que se repite por cerca de 4 minutos, pero que parecen 40. Una canción salida de la línea de producción de las grandes disqueras. Genérica, predecible y prescindible cuya única cualidad es engrosar la montaña de canciones que cada semana salen de la fábrica de basura musical.

Bonustrack

Amigos con derechos – Reik. Ft. Maluma

Ángel Armenta López

Colaborador en Yaconic y Warp

Esta pieza es el claro ejemplo de la construcción de un hit popero para la radio. Una boy band a la mexicana, cursilona con outfits de galanes de la Zona Rosa, además con la colaboración del reeguetonero de moda, Maluma, cantando una letra llena de lugares comunes con un tonito que me recuerda a las tiendas de ropa de Pino Suárez. ¿En serio hay quien quiera dedicar esta canción? ¿De verdad hay quien se siente [email protected] con esa dedicatoria? ¿Neta alguien viaja en metro con esto en sus audífonos?

