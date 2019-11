LAS 100 MEJORES PELÍCULAS DIRIGIDAS POR MUJERES SEGÚN LA BBC

Como cada año, BBC Culture organiza una macroencuesta cinematográfica donde participan criticos de todo el mundo, este año el tema fue: Las mejores películas dirigidas por mujeres Para este ranking fueron invitados 368 expertos (entre críticos, académicos, periodistas y programadores) de 84 países diferentes.

En años anteriores tuvimos el conteo de: las mejores películas del nuevo milenio y las mejores comedias; esta vez se dieron cuenta de que había poca presencia femenina en las listas y tratan de romper esa brecha con una lista dedicada solo para ellas.

Dentro de lo más destacable de esta lista se encuentra Lucrecia Martel, directora argentina que aparece 3 veces, al igual que Sofia Coppola. La fallecida Angès Varda es la mas repetida con 6 de sus títulos en este ranking junto a Kathryn Bigelow con el mismo número de veces mencionada.

El primer lugar lo ocupa The Piano, un drama romántico de la neozelandesa Jane Campion en 1993. Es la única película dirigida por una mujer que ha ganado la Palma de Oro del Festival de Cannes, fue la película más votada con casi el 10% de los críticos colocándola en la cabeza de su top.

ESTAS SON LAS 100 mejores películas

100. Los chicos están bien (Lisa Cholodenko, 2010)

99. The souvenir (Joanna Hogg, 2019)

98. Somewhere (Sofia Coppola, 2010)

97. Adopción (Márta Mészáros, 1975)

96. Los encuentros de Ana (Chantal Akerman, 1977)

95. Ritual in transfigured time (Maya Deren, 1946)

94. News from home (Chantal Akerman, 1977)

93. Red Road (Andrea Arnold, 2006)

92. Crudo (Julia Ducournau, 2016)

91. Una mujer en África (Claire Denis, 2009)

90. Aquel excitante curso (Amy Heckerling, 1982)

89. Las playas de Agnès (Agnès Varda, 1977)

88. Los silencios del palacio (Moufida Tlatli, 1994)

87. 35 rhums (Claire Denis, 2008)

86. La bicicleta verde (Haifaa Al-Mansour, 2012)

85. Una canta, otra no (Agnès Varda, 1977)

84. Portrait of Jason (Shirley Clarke, 1967)

83. Algo para recordar (Nora Ephron, 1993)

82. At land (Maya Deren, 1944)

81. Una chica vuelve a casa sola de noche (Ana Lily Amirpour, 2014)

80. Big (Penny Marshall, 1988)

79. Shoes (Lois Weber, 1916)

78. La manzana (Samira Makhmalbaf, 1988)

77. Tomboy (Céline Sciamma, 2011)

76. Girlhood (Céline Sciamma, 2014)

75. Meek’s Cutoff (Kelly Reichardt, 2010)

74. Chocolat (Claire Denis, 1988)

73. En cuerpo y alma (Ildikó Enyedi, 2017)

72. Europa Europa (Agnieszka Holland, 1980)

71. El clérigo y la caracola (Germaine Dulac, 1928)

70. Whale Rider (Niki Caro, 2002)

69. La conexión (Shirley Clarke, 1961)

68. Eve’s Bayou (Kasi Lemmons, 1997)

67. Las hermanas alemanas (Margarethe von Trotta, 1981)

66. Ratcatcher (Lynne Ramsay, 1999)

65. Leave no Trace (Debra Granik, 2018)

64. The Rider (Chloe Zhao, 2017)

63. María Antonieta (Sofia Coppola, 2006)

62. Días extraños (Kathryn Bigelow, 1995)

61. India Song (Marguerite Duras, 1975)

60. Ellas dan el golpe (Penny Marshall, 1992)

59. The Long Farewell (Kira Muratova, 1971)

58. Buscando a Susan desesperadamente (Susan Seidelman, 1985)

57. Babadook (Jennifer Kent, 2014)

56. Enmienda XIII (Ava DuVernay, 2016)

55. Monster (Patty Jenkins, 2003)

54. Bright Star (Jane Campion, 2009)

53. La mujer sin cabeza (Lucrecia Martel, 2008)

52. Lázaro feliz (Alice Rohrwacher, 2018)

51. Harlan County, USA (Barbara Kopple, 1976)

50. Ultraje (Ida Lupino, 1950)

49. Salaam Bombay! (Mira Nair, 1988)

48. El síndrome asténico (Kira Muratova, 1989)

47. Un ángel en mi mesa (Jane Campion, 1990)

46. Los viajeros de la noche (Kathryn Bigelow, 1987)

45. El triunfo de la voluntad (Leni Riefenstahl, 1935)

44. American Honey (Andrea Arnold, 2016)

43. Las vírgenes suicidas (Sofia Coppola, 1999)

42. Las aventuras del príncipe Achmed (Lotte Reiniger, 1926)

41. Cafarnaúm (Nadine Labaki, 2018)

40. Boys Don’t Cry (Kimberly Peirce, 1999)

39. Retrato de una mujer en llamas (Céline Sciamma, 2019)

38. Paris Is Burning (Jennie Livingston, 1990)

37. Olympia (Leni Riefenstahl, 1938)

36. Wendy and Lucy (Kelly Reichardt, 2008)

35. Matrix (Lana and Lilly Wachowski, 1999)

34. Morvern Callar (Lynne Ramsay, 2002)

33. En realidad, nunca estuviste aquí (Lynne Ramsay, 2017)

32. El portero de noche (Liliana Cavani, 1974)

31. Los espigadores y la espigadora (Agnès Varda, 2000)

30. Zama (Lucrecia Martel, 2017)

29. La boda del monzón (Mira Nair, 2001)

28. La felicidad (Agnès Varda, 1965)

27. Selma (Ava DuVernay, 2014)

26. Stories we Tell (Sarah Polley, 2012)

25. La casa es negra (Forugh Farrokhzad, 1963)

24. Lady Bird (Greta Gerwig, 2017)

23. El autoestopista (Ida Lupino, 1953)

23. Tenemos que hablar de Kevin (Lynne Ramsay, 2011)

21. Winter’s Bone (Debra Granik, 2010)

20. Clueless (Fuera de onda) (Amy Heckerling, 1995)

19. Orlando (Sally Potter, 1992)

18. American Psycho (Mary Harron, 2000)

17. Pascualino Siete Bellezas (Lina Wertmüller, 1975)

16. Wanda (Barbara Loden, 1970)

15. La ciénaga (Lucrecia Martel, 2001)

14. Le llaman Bodhi (Kathryn Bigelow, 1991)

13. Sin techo ni ley (Agnès Varda, 1985)

12. La hora más oscura (Kathryn Bigelow, 2012)

11. La ascensión (Larisa Shepitko, 1977)

10. Daughters of the Dust (Julie Dash, 1991)

9. Fish Tank (Andrea Arnold, 2009)

8. Toni Erdmann (Maren Ade, 2016)

7. En tierra hostil (Kathryn Bigelow, 2008)

6. Margaritas (Věra Chytilová, 1966)

5. Lost in Translation (Sofia Coppola, 2003)

4. Beau travail (Claire Denis, 1999)

3. Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles (Chantal Akerman, 1975)

2. Cléo de 5 a 7 (Agnès Varda, 1962)

1. El piano (Jane Campion, 1993)

