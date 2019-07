Te recomendamos esta lista de 182 películas que pueden darte inspiración. Muchas veces como artistas, sentimos que el fracaso nos alcanza cuando se nos acaban las ideas, pero lo cierto es que el proceso creativo requiere que indaguemos y profundicemos constantemente en toda fuente posible. Las películas son un interesante acercamiento, ya que esta maravilla de arte integra muchos otros tipos de arte y disciplinas para su creación.

Evidentemente esta lista no contiene películas de cartelera actual, pero lo genial es que contamos con el internet para buscarlas. Probablemente ya conozcas varias de aquí, pero si no, ve tomándote tus ratos libres que muchas de estas películas sobre arte son muy conocidas. Así que selecciona las que te llamen y date el “cinemazo”.

The life and death of Vicent Van Gogh , 1988. Adaptación de la vida de Van Gogh, a través de la interpretación de las cartas escritas por éste a su hermano y mecenas Théo.

The moon and sixpence, 1943. Adaptación de la vida de Paul Gaugin.

The monument’s men , 2014. Coescrita, producida y dirigida por George Clooney. Trata de un grupo de aliados que intentan salvar obras de arte antes de que sean destruídas por Adolf Hitler durante la II Guerra Mundial.

Mr Turner , 2014. Película biográfica sobre la vida del pintor inglés J.M.W. Turner

The Mill and the Cross, 2011. El Molino y la Cruz (en castellano). De Lech Majewsky «Toma como punto de partida una de las creaciones más conocidas de Pieter Brueghel (Padre), “Procesión al calvario”, para imaginar la vida cotidiana de algunos de sus personajes» sinopsis por Alejandra Dixon.

Castillos de Cartón . De Salvador García Ruiz, basada en la novela de Almudena Grandes. «Narra la historia de amor entre tres estudiantes de Bellas Artes que comparten inquietudes artísticas y cama con más porcentaje de lo segundo» comentario de Payaso Argentino.

Ebrio de mujeres y pintura «película coreana que nos adentra en el arte oriental de la mano de un pintor, considerado un genio por su maestro, que se aleja de las normas academicista de la época» aporte de Sara Macua. También se conoce como «Pinceladas de fuego».

Medianoche en París, 2011. Escrita y dirigida por Woody Allen esta película fue ganadora de un Óscar al mejor guión. Luis Ángel Vázquez aumenta esta descripción » Largometraje dirigido por Woody Allen, en donde Owen Wilson protagoniza a un escritor estadounidense, quien viaja a París con su prometida y los padres de ésta, sin embargo, durante su estancia este es transportado bajo algún tipo de hechizo a los años 20´s, donde tiene la oportunidad de convivir con grandes artistas (antes de ser famosos) de esa época.».

Berthe Morisot, 2012 filme sobre la que se considera la primera impresionista, Bethe Morisot.

Artemisa , 1997. Dirigida por Agnès Merlet. «Sobre la trágica vida de Artemisa Gentileschi, la primera artista mujer, seguidora de Caravaggio, que fue aceptada como académica en el siglo XVII !» comentario ofrecido por Karina.

Factory Girl , 2006. Basada en la vida de Edie Sedgwick, amiga y musa de Andy Warhol.

Big eyes, 2014. Película de Tim Burton que versa sobre Margaret y su marido Walter Keane quienes encontraron la fama gracias a retratar niños de grandes ojos.

Reveron, 2011. Biopic sobre el artista venezolano Armando Reverón.

La sonrisa de Mona Lisa , 2003. Película protagonizada por Julia Roberts, gira entorno a la enseñanza de la historia del arte y como apunta Gabriela Caridi en uno de los comentarios «entre otras cosas, muestra la reacción del observador conservador ante obras modernas»

The Rebel , El ladrón de éxitos (en castellano) 1961. Dirigida por Robert Day, narra la vida de un Anthony un pintor que deja todo para cumplir su sueño de ser un gran pintor y triunfar en la ciudad de la Torre Eiffel.

Aquiles y la Tortuga, 2008. Película japonesa sobre la complejidad del mundo del arte y las dificultades para destacar en tal entorno.

Pinceladas de fuego , 2002. Basada en la historia de del pintor Jang Seung-Up y los cambios en el comportamiento de la sociedad. También se conoce como «Ebrio por mujeres y pintura»

La ronda de noche, 2007. Trata, como no podía ser de otra forma, de un trocito de la vida del pintor Rembrandt, concretamente el periodo de la confección de uno de los cuadros más famosos del pintor, que coincide en el tiempo con la trágica pérdida de su mujer y sus tres hijos.

Un perro llamado Dolor, 2001. Dirigida, guionizada y rodada por Luis Eduardo Aute. En esta obra experimental, se aúnan 7 historias cuyo nexo es la relación entre artistas y modelos.

Los Modernos, 1988. Alan Rudolph. Esta película retrata la vida del pintor llamado Nick Hart y su trabajo como ilustrador de periódico.

Shirley: Visions of Reallity, 2013. Película austriaca que ilustra con algunas de las obras del pintor hiperrealista Edward Hopper para contar la vida de Shirley, una joven ambiciosa de cambio e igualdad en los derechos humanos de la América de los años 40.

Incógnito 1997 de John Badham

Edvard Munch 1974 de Peter Watkins

Una salida al campo 1936 de Jean Renoir

Barry Lyndon 1975 de Stanley Kubrick. Según «Raa» en uno de nuestros comentarios, es una excelente sátira de inspiración en las obras de los pintores del siglo XVIII que realizó Stanley Kubric.

El gabinete del Dr. Caligari 1920 de Robert Wiene

Nostalghia 1983 de Andrei Tarkovski

Sacrificio 1986 de Andrei Tarkovski

La marquesa de O 1976 de Eric Rohmer

La Ricotta 1963 de Pier Paolo Pasolini dentro del film colectivo “Rogopag”

Un americano en París 1951 de Vincente Minelli

La cueva de los sueños olvidados 2010 de Werner Herzog

Pasión 1982 de Jean-Luc Godard

La palabra 1955 de Dreyer

El perro andaluz 1929

La edad de oro 1930

Viridiana 1961 de Luis Buñuel

El séptimo sello 1957 de Ingmar Bergman

Un genio anda suelto de Ronald Neame

The Art of Seeing 2013 de Alejandro Mos Riera

El gran hotel de Budapest , Wes Anderson. Descripción ofrecida por Maria L.: Narra la historia de un botones y el jefe del servicio de un gran hotel y el robo de un cuadro. Salen de pasada además varias obras de arte contemporáneo en forma de sátira

Love is the Devil: Study for a Portrait of Francis Bacon 1999, John Maybury.

Cutie and the Boxer 2013. Descripción ofrecida por Luisa: narra como Noriko y Ushio Shinohara, un matrimonio de artistas que formaron parte de la bohemia neoyorquina durante los años 70, pero que en la actualidad luchan por sobrevivir de forma modesta a través de su arte.

Goitia un Dios para sí mismo 1989, Diego López Rivera. Sobre la vida del pintor zacatecano Francisco Goitia

100 . Frida Naturaleza Viva , 1983, Paul Leduc

The Bang Bang Club , Steven Siver. Descripción de Sofía: Película sobre un grupo de fotógrafos independientes entre los que se encuentran Kevin Carter y Greg Marinovich, y que coinciden en los 90s en Sudáfrica cubriendo los eventos sangrientos de los levantamientos contra el apartheid.

F de falso de Orson Welles

El artista de Gastón Duprat y Mariano Cohn

Vicky Cristina Barcelona (2008) Dirigida por Woody Allen, protagonizada por Javier Bardem, Penélope Cruz, Scarlett Johansson y Rebecca Hall.

Cartas a Sorolla (2006) Relato basado en la vida de Joaquin Sorolla, dirigido por José Antonio Escrivá y protagonizada por Pepe Sancho.

En busca de un muro (1973) Película mexicana sobre el muralista José Clemente Orozco, haciendo especial hincapié en su paso por Nueva York.

El mural (2010) Relato sobre el pintor David Alfaro Siqueiros, dirigida por Héctor Olivera.

Pollock: la vida de un creador (2000) Película de Ed Harris sobre el genial artista Jackson Pollock.

En la ciudad de Sylvia (2007) Película de José Luis Guerín que trata de un hombre que busca a una mujer de que se encuentra enamorado. Para ello realiza dibujos y retratos de la gente y la expresiones que encuentra a su paso.

Historia d’O (1975) Película adaptada de una novela erótica de 1954, narra la historia de una fotógrafa parisina y la relación con su maestro.

El tormento y el éxtasis (1965) Película de Carol Reed. Descripción ofrecida por Carlos M. Valverde: os habla de manera un tanto fantaseada sobre la relación de empleado-artista y patrono-mecenas entre el gran Miguel Ángel Buonarroti y el papa Julio II, en relación con los frescos del cielo de la Capilla Sixtina.

La joven de azul jacinto (2003) Título original: Brush with Fate. Historia sobre dos profesores en torno a una de las obras del artista Vermeer y los diferentes dueños por los que ha pasado el cuadro.

El vientre del Arquitecto (1987) Filme de Peter Greenaway sobre un arquitecto norteamericano que llega a Roma y las sensaciones que le genera una sospecha sobre la fidelidad de su mujer.

High Art (1998) Película de Lisa Cholodenko sobre fotografía.

Andrei Rublev (1966) Dirigida por Andrei Konchalovsky, trata de un pintor que se desplaza a Moscú para pintar los frescos de la Catedral de Kremlin.

Beautiful Losers (2008) Sinopsis ofrecida por Marta: «sobre un grupo de artistas de New York que se unen para buscar su propia identidad dentro del arte y al final acaban haciendo una revolución dentro de el.» En su comentario ofrece el enlace a Youtube. En los comentarios también encontraréis una muy buena descripción de Asi.pahhh.

Savage Messiah (1972) El Mesías Salvaje de Ken Russell. Narra la historia entre el escultor francés Henri Gaudier-Brzeska y Sophie.

Love is the Devil Study for a Portrait of Francis Bacon (1998) de John Maybury. Descripción de Leslie: sobre vida y obra de Francis Bacon. Escrita y dirigida por John Maybury con actuación de Derek Jacobi, Daniel Craig, Tilda Swinton.

Basquiat (1997) dirigida por Julian Schnabel. Película biográfica sobre el pintor contemporáneo Jean-Michel Basquiat.

The Pillow book , (1996) de Peter Greenway. Sobre el arte de la caligrafía

Belleza robada (1996) filme italiano dirigido por Bernardo Berolucci

Ruby Sparks (2012) película norteamericana romántica entorno a la idealización de los personajes ficticios de literatura.

Henry y June (1990) Película sobre la relación de la escritora Ananis Nin con el matrimonio que da nombre al filme

Il magnifico avventuriero (1963) El magnifico aventurero. Película de Riccardo Freda.

Cinema Paradiso (1988) Film de Giuseppe Tornatore, descripción ofrecida por Packo Navarrete: «constituye un retrato sentimental de la Italia de la posguerra y una declaración de amor al cine»

Pirosmani (1969) sobre la vida del pintor georgiano Niko Pirosmani. Juan Antonio de la Riva añade «sobre el pintor Niko Pirosmanashvili nacido en1862 en Mirzaani, provincia de Kajeti, Georgia.»

La bella mentirosa (1991) Descripción ofrecida por David Borja: «película de casi 4 horas en donde se plasma la relación entre un pintor, su modelo y la obra»

Untitled (2009) Excelente descripción de Cangrejoreayao sobre este filme en los comentarios ubicados abajo.

La hipótesis del cuadro robado (1979) Película dirigida por Raúl Ruiz.

Klimt (2006) Filme de Raúl Ruiz sobre la vida del famoso pintor.

La mejor oferta (2013) La migliore offerta es una película italiana de Giuseppe Tornatore protagonizada por Geoffrey Rush.

Exit through the gift shop (2010) Película dirigida por Bansky. Fue su debut en el mundo del cine, tras ser un hito en la pintura mural, callejera y de graffity. Roza el género documental, y según «asi.pahhh» podemos encontrarla en YouTube en un enlace que nos propone en los comentarios.

Egon Schiele – Exzesse (1981) El Director Herbert Veseley consigió plasmar la crudeza de la vida del pintor austriaco Egon Schiele, uno de los padres del expresionismo.

Daddy and the muscle academy (2002), documental sobre la vida y obra del arte erótico de Tom of Finland.

Confindecias (1974) de Luchino Visconti, versa sobre un profesor solitario vive recluido en un viejo palacio de Roma entre sus cuadros y obras de arte.

Orensanz (2013) Película dirigida por Rocío Mesa sobre la vida de Angel Orensanz

Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus (2006) Retrato de una obsesión . Adaptación libre sobre la vida y obra de la fotógrafa norteamericana Diane Arbus.

El violín rojo (1998). Filme canadiense sobre el valor otorgado a una pieza de arte única que un artesano crea para su hijo, un violín.

Más allá de los sueños (1998) Relata la trágica vida de una pintora que enviudó.

Who the #$&% Is Jackson Pollock? (2006) Según Sergio Antonio es un documental sobre la venta de una obra de Jackson Pollock y muestra mucho de la cultura actual de los coleccionistas de obras de arte.

Exzesse (1981) Narra la atormentada vida del pintor Egon Schiele, sus adicciones y las complicaciones que sufre por tener como musa a una joven adolescente.

Downtown 81 (1981) Filme de Edo Bertoglio sobre la vida de Jean Michel Basquiat.

La hora del lobo (1968) Película sueca de terror sobre la vida de un pintor y sus siniestros vecinos.

The horse’s mouth (1958) traducida como Un genio anda suelto película de humor sobre un excéntrico y bohemio pintor.

Georgia O’Keeffe (2009) Es la historia de la pintora Georgia O’Keeffe y su marido, el fotógrafo Alfred Steiglitz

Fausto (Faust – eine deutsche Volkssage) (1926) «es un clásico del cine mudo» según Maria de Lourdes Rivero. «fue dirigida por F.W. Murnau se basa en los cuentos tradicionales de la figura de Fausto recogidos en la obra dramática de Goethe».

Ángeles y demonios (2000) «Película dirigida por Ron Howard y protagonizada por Tom Hanks y Ayelet Zurer. Está basada en la novela homónima publicada en 2000. La trama te introduce en un paseo por Piezas Pictóricas, escultóricas y arquitectónicas del Barroco y renacimiento y sus autores» palabras ofrecidas por Maria de Lourdes Rivero en los comentarios de esta web.

Cashback (2006) Narra la historia de un estudiante de Bellas Artes y los problemas que experimenta en su vida.

Art School Confidential (2006) Traducida en España como « El arte de estrangular «. Cuenta la historia de un joven que sale de casa en su aspiración por convertirse en un genio como Picasso.

The Fountainhead (1949) También conocida como «Uno contra todos» o «El manantial» es una película estadounidense basada de 1943 escrita por Ayn Rand. Sobre la autenticidad en la Arquitectura.

Finding Vivian Maier (2013) Largometraje documental sobre la fotógrafa Vivian Maier, de quien se descubrió su trabajo y la calidad de su extensa obra una vez fallecida.

OVIRI (1986) dirigida por Henning Carlsen, con Donald Sutherland y Max von Sydow. Cuenta parte de la vida de Paul Gauguin en uno de los viajes deTahiti a París. Descripción ofrecida por Marcelo Rodriguez Meza.

Boogie Woogie (2009) Comedia sobre marchantes, artistas y coleccionistas londinenses. Como resume Jorge Ferrari en los comentarios » sobre el mundo de los art dealers en el arte contemporáneo».

La Dama de Oro (2015) Nazismo, obras robadas, arte y Klimt son algunos de los factores más destacados de esta actual película.

Mortdecai (2015) Jonnhy Deep se viste de marchante de arte en una comedia relacionada con el nazismo.

Wholetrain (2006) Filme alemán sobre el arte del graffity.

Los hongos (2014) según Seta Fuerte es una «película colombiana que cuenta la historia de dos pintores callejeros en medio de la pobreza y la represión en colombia»

Style wars (1983) documental sobre los pilares del hip-hop y el graffity.

Ayer fue primavera (1955) Según Nydia «Cuenta muy bien la historia de jovenes estudiantes en nuestra escuela de arte en Buenos Aires, agregando la historia del amor entre dos estudiantes»

Little Ashe s (2009), traducida al español como « Sin límites » de Paul Morrison narra la convivencia entre Dalí, Buñuel y García Lorca en la residencia de estudiantes de Madrid sobre 1920.

Caótica Ana (2007) Esta película ha sido propuesta por Vanessa BV quien ofrece, la descripción del filme y un enlace para su visionado online. Así dice: «Ana y su mejor amiga Linda comparten el piso que una mecenas de jóvenes talentos tiene en Madrid, y donde también se refugian otros artistas, entre ellos un chico saharaui y uno anglosajón».

Art and Craft (2014) Sam Cullman. Según dice Ximena Wiuckstern en los comentarios «acá una muy divertida sobre un falsificador que expuso su “obra” en numerosos museos».

Pecker (1998) Dirigida por John Waters. Según nos indica César Silva: «Narra en forma de comedia el descubrimiento y ascenso al éxito de un joven fotógrafo y los conflictos que esto le crea».

La sal de la Tierra (2014). Win Wenders y Juliano Ribiero Salgado. Filme-documental sobre la vida del fotógrafo Sebastiao Salgado. Tal y como comenta Lola Lagares en los comentarios: «Es un tributo a la belleza del planeta y a la condición humana».

Anamorph (2007) Película dirigida por Henry Miller en la que un asesino en serie transforma los cuerpos de sus victimas en copias de obras de arte basándose en la anamorfosisis.