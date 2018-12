LAS 20 CANCIONES FAVORITAS DE THOM YORKE PARA LA BBC

La BBC compartió un nuevo mixtape que Thom Yorke hizo para su estación. El líder de Radiohead colabora con una selección de 20 canciones para el programa Late Junction de la BBC Radio 3.

Yorke se da el gusto de comenzar con “Burn the Witch” de Radiohead y también incluir su reciente corte “Suspirium“, hecho para el soundtrack de Suspiria, pero su selección incluye a Aphex Twin, los pioneros del kraut Faust, compositores como Pierre Henry, y muchas cosas tan extrañas como llamativas.

El mixtape dura poco más de una hora y media y se puede escuchar a través de este enlace.

Por estos días vimos una conmovedora versión de “Everything in Its Right Place” para la BBC Radio

1.-Radiohead, Burn The Witch

2.- György Ligeti, Continuum

3.- Patrice Ilunga & Victor Misomba, Mamwana Kufika Munda (My Love Is Upset)

4.- Derek Bailey & Jamie Muir, Carminative 5.- Thom Yorke, Suspirium 6.- Ben Vida, Damaged Particulates 7.- Faust, Exercise – With Voices

8.- Karlheinz Stockhausen, Gesang Der Jünglinge 9.- Carl Stone, Shing Kee 10.- Mars89, End of the Death 11.- Bernard Parmegiani, Conjugaison Du Timbre 12.- Aphex Twin, Disk Aud1_12 13.- The Beacon Sound Choir, Drone 3 14.- Pierre Henry, Astrology 15.- Alvin Lucier, Criss-Cross / Hanover 16.- Faust, Untitled 17.- Nathan Bowles, Ruby/In Kind I 18.- Sam Sweeney, Eventide 19.- Jeff Beal, The Firebrand And The First Lady: 2 – Dear Mrs. Roosevelt 20.- Kim Myhr, Days / Things dispr (feat. Caroline Bergval

