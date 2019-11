LOS 25 MEJORES CONCIERTOS EN LA CDMX DE 2019

Este año tuvimos grandes presentaciones de artistas tanto nacionales como internacionales y te traemos un pequeño recuento de las 25 mejores conciertos que la CDMX tuvo la oportunidad de presenciar.

25-. Odisseo

A poco tiempo del concierto, los mexicanos hicieron sold out en su show del Teatro Metropólitan y con ese magno festejo, la noche estuvo llena de nostalgia, viejas canciones y nuevos éxitos que mantuvieron todo el tiempo de pie a los asistentes. Pudimos escuchar canciones como «Las Penas Por Amor», «No», «Días de Fuego» y «Los Imanes».

24-. Dios Salve A La Reina

Las bandas tributo no siempre son las favoritas de las personas, pero Dios Salve A La Reina se gana un lugar en este top y dentro de los favoritos del público por ser un real homenaje a Queen, su show te hace sentir que realmente estás viendo a la banda de Freddie Mercury con un setlist de las mejores canciones que hicieron grandes a la banda.

23-. King Crimson

La banda originaria de Londres regresó a nuestra ciudad, específicamente al Teatro Metropólitan donde todos los músicos, haciendo malabares con sus instrumentos demostrando porque el rock progresivo aún tiene un lugar en el corazón de muchas personas.

22-. El Tri

Como parte de su festejo por su larga trayectoria, Alex Lora ofreció un concierto en la Arena Ciudad de México haciendo un repaso de todas esas canciones que lo llevaron al estrellato y también demostró que la agrupación va a ser rocanroleando por mucho tiempo más.

21-. Kiss (Domination Fest)

La banda de Glam que fuera de las favoritas en los años 80`s se presentó el primer día del Domination Fest con un lleno total, en la primera edición de este festival tuvieron la oportunidad de ser los primeros headliners y aunque no pudieron usar la tirolesa que tenían prevista, su espectáculo estuvo lleno de sus mejores canciones, luces, fuego y mucho rock.

20-. La Gusana Ciega

Abriendo este año con una presentación de Borregos En La Niebla Vol. II, la banda mexicana llegó al Teatro Metropólitan en Enero con invitados de lujo como Dr. Shenka de Panteón Rococó y Madame Récamier.

19-. Twice

La banda surcoreana de k-pop iluminó el Palacio de los Deportes con su música, baile y espectaculares vestimentas en julio. «After the Moon» y «You In My Heart» fueron algunos de los éxitos que sonaron esa noche, en una época donde el k-pop es uno de los géneros más escuchados e importantes.

18-. Passenger

El Plaza Condesa fue testigo de todo el folk y el poder de la voz y guitarra de este cantautor que, a pesar de cruzarse con el primer día del Vive Latino, logró reunir a sus fans e interpretar sus mejores éxitos.

17-. QBO

El power trío conformado por Tonio Ruiz, Tarro Martinez y Lú Salinas se presentó en el Plaza Condesa con éxito total, haciendo un repaso de toda su trayectoria y demostrando que el rock en México no está muerto. Con esta presentación despidieron su gira «Inmortal» y anunciaron que vienen nuevas cosas para 2020.

16-. Dub Inc

La banda francesa regresó a nuestro país en octubre, después de haber sido teloneros de Panteón Rococó con todo el poder del reggae en SALA dónde el público se dió cita para interpretar todos los temas junto a la banda líderada por Hakim «Bouchkour» Meridja y Aurélien «Komlan» Zoho.

15-. Allison

La banda mexicana ofreció en septiembre un concierto lleno de nostalgia, repasando sus éxitos hasta llegar a su última producción. Desde «Baby, Please» hasta «Luna Amarga», pasando por «80´s» e incluso «Amor Eterno», cover de Juan Gabriel, Allison complació a sus fans en el Pepsi Center teniendo así el mejor de todos sus shows en vivo.

15-. Primus

La banda californiana se presentó en enero en el Auditorio BlackBerry su polka psicodélica abriendo el año de una manera extraordinaria y pasando por Jalisco presentando su gira «Ambushing The Storm Tour”, del disco “The DesaturatingSeven”.

14-. Panteón Rococó

La Arena Ciudad de México fue doblemente sold out en Abril y eso solamente lo puede lograr una banda mexicana como Panteón Rococó; con invitados de lujo como Alex Lora, Óscar Chávez y Lila Downs, abrieron los «Infiernos en la Arena«.

13-. Los Caligaris

Los argentinos han demostrado que son los consentidos del público mexicano y por primera vez se presentaron en el Foro Sol con su Espíritu Payaso, con grandes invitados como Daniel Gutierrez de La Gusana Ciega y Belinda.

12-.Lindsey Stirling

La violinista se presentó en Agosto con un recital que impactó al público capitalino, incluso dentro de su setlist incluyó algo de Los Ángeles Azules y la canción «Cielito Lindo» lo cual fue aplaudido de pie por todos los asistentes.

11-. Snow Patrol

En Marzo, la banda británica de los 90`s piso el escenario del Plaza Condesa luego de que un año antes trajera un show acústico a nuestro país y luego de aparecer en el Vive Latino de este mismo año.

10-. The Hives

Presentándose en Tecate Pal Norte y siendo teloneros de Arctic Monkeys, tuvieron algunas presentaciones en solitario y para la CDMX fueron en Marzo. Deleitaron al público con algunos clásicos, desde los 90´s hasta lo último.

9-. Twenty One Pilots

A pesar de que ese mismo día, a un lado se llevaba a cabo el Domination Fest, no fue impedimento para que los Twenty One Pilots dieran un espectáculo digno de recordar. Con fuegos artificiales, bombas de humo, trucos de teletransportación y autos en llamas en medio del escenario, la banda conformada por Tyler Joseph y Joshua Dun dió uno de los mejores conciertos del año en el Palacio de los Deportes este mayo.

8-. WolfMother (festival Pulso GNP)

Este festival en Querétaro se está posicionando como uno de los mejores en el país y este año tuvo muchos artistas que dieron todo en el escenario pero el hard rock de la banda australiana prendiera a todo el público presente que los espero muy ansiosos y fue de las razones por la cuál varios de los asistentes de todas las partes de la República Mexicana se dieron cita este día.

7-. Tears For Fears (festival Solar GNP)

Al mismo tiempo que el Pulso GNP se llevaba a cabo, en los Jardines de México, podíamos disfrutar de otro festival que traía a un grupo que fue icónico en los años 80´s y los cuales deleitaron a su público mexicano con sus mejores canciones para que valiera la pena totalmente poder verlos quizá por última vez.

6-. Jonas Brothers

Uno de los regresos más esperados por las era de los hermanos Joe, Nick y Kevin Jonas. Inmediatamente que se anunció que la agrupación regresaba a los escenarios y que vendrían a nuestro país, los boletos se agotaron rápidamente y en un show lleno de nostalgia y nuevas canciones, demostraron por qué son los consentidos del público.

5-. The Cure

Había muchas dudas sobre si la banda liderada por Robert Smith regresaría a nuestro país, cuando se confirmó la noticia, rápidamente los fans se prepararon para asistir a un show que si bien, ahora duró 5 horas, sus shows siempre destacan por tocar un poco de lo mejor que tienen y en está ocasión pudimos escuchar en un principio, canciones más recientes, éxitos clásicos y en un bloque final se aventaron rolas de sus primeros discos, lo que sorprendió a todos dejando a los capitalinos con un buen sabor de boca.

La canción Hot, Hot, Hot! fue una de las mejores sorpresas pues nunca la habían tocado en México y tenía desde los 80´s que no la ponían en su setlist.

4-. Cellar Darling

El grupo suizo que salió de la banda Eluveitie vino por primera vez a nuestro país y se presentó en el Indie Rocks. La vocalista Anna Murphy da cátedra con su voz impactante que logra alcanzar grandes niveles y en algunas canciones toca la zanfoña. A pesar de que la banda es prácticamente «nueva» y que ellos mismos salieron a colocar sus instrumentos, el foro estaba repleto y todos los asistentes coreaban las canciones; casi al final, Anna mencionó que somos uno de los países donde más se escucha su música.

3-. Alice Cooper (Domination Fest)

Tuvieron que pasar muchos años para que Alice Cooper se presentara en nuestro país y el Domination Fest, este nuevo festival que reúne lo mejor del rock y el metal fue el pretexto perfecto para que se uniera como headliner y nos diera un show imperdible, lleno de clásicos, pero también con varios visuales, cambios de vestuario, y unos guitarristas que nada tienen que envidiarle a Slash. Sencillamente, lo mejor del glam.

2-. Iron Maiden

Sin duda, una de las bandas más esperadas y que tienen uno de los mejores espectáculos en vivo es Iron Maiden. Con una escenografía impactante, visuales, peleas entre Eddie y Bruce con espadas, un avión saliendo del escenario y la imagen del diablo son algunas cosas que nos presentan en sus conciertos, junto con sus mejores canciones y tres show completamente agotados en el Palacio de los Deportes.

1-. Muse

La banda británica fue uno de los shows más esperados del año y simularon un viaje al futuro en el Foro Sol, Matt Bellamy se apoderó de todos los asistentes con sus mejores canciones las cuales recorrieron la trayectoria de la banda que presentó entre luces, bailarines y un robot gigante.

Con esto finalizamos nuestro conteo ¿A cuántos de estos conciertos pudiste asistir? ¿Cuál es tu Top de este 2019?

