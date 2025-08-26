30 años de «Casper»: El clásico de los 90 regresa a los cines

Universal Pictures trae de vuelta a la pantalla grande la entrañable película de 1995, Casper, para celebrar su aniversario. La cinta, que cautivó a una generación, regresará a los cines de todo el mundo a partir del 3 de octubre. Con proyecciones que se extenderán hasta la noche de Halloween 2025. Este esperado reestreno es una oportunidad única para que los fans revivan la magia de esta historia y las nuevas generaciones descubran a uno de los fantasmas más queridos del cine.

La película Casper se convirtió en un éxito de taquilla en su lanzamiento original en mayo de 1995. Dirigida por Brad Silberling y producida por Amblin Entertainment de Steven Spielberg, la cinta destaca por la innovadora tecnología de efectos especiales de la época. A cargo de Industrial Light & Magic, que dio vida de manera convincente a los personajes fantasmales. El reestreno incluirá un nuevo tráiler que nos permitirá apreciar una vez más la icónica banda sonora de James Horner, la cual es una parte fundamental del encanto de la película.

La película del «fantasma amigable»

El elenco principal de la película está encabezado por Bill Pullman en el papel del Dr. Harvey, un terapeuta de fantasmas, y Christina Ricci como su hija, Kat. Ambos se mudan a una mansión gótica embrujada, donde descubren que el fantasma residente, Casper (con la voz de Malachi Pearson), es un espíritu amistoso que solo anhela un amigo. La química entre Ricci y Pullman, junto con la conmovedora interpretación de la forma corpórea de Casper por Devon Sawa, a los 15 años de edad. Contribuyó significativamente al éxito de la película.

El filme cuenta también con las destacadas actuaciones de Cathy Moriarty y Eric Idle como los tíos de Casper. Quienes, junto a su sobrino, se convierten en los principales responsables de las cómicas travesuras en la mansión. A lo largo de la historia, la cinta presenta cameos memorables de figuras como Dan Aykroyd, repitiendo su papel como Ray Stantz de Ghostbusters, y otras estrellas como Mel Gibson, Clint Eastwood y Rodney Dangerfield.

El estreno de «Casper» en 1995

La noticia del regreso de Casper a la pantalla grande es, sin duda, una excelente oportunidad para que tanto nostálgicos como nuevas audiencias disfruten de esta joya del cine familiar, justo a tiempo para la temporada más espeluznante del año.

Tras la muerte de su tía, Carrigan Crittenden descubre que su herencia es la decrépita mansión de Whipstaff en Friendship, Maine. Dentro de la casa, habitada por un joven fantasma amigable llamado Casper y sus tíos. Los aterradores fantasmas conocidos como el Trío Fantasmal, se rumorea que hay un tesoro escondido. Carrigan, frustrada por los fantasmas, contrata al Dr. James Harvey, un terapeuta de fantasmas que viaja por el país con su hija Kat. La relación entre Kat y Casper se profundiza a medida que navegan por los misterios de la mansión, mientras Carrigan y su abogado, Dibs, intentan deshacerse de los fantasmas para encontrar la fortuna oculta. La película es una emotiva historia sobre la amistad, el duelo y el más allá.