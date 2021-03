LAS 30 MEJORES PELÍCULAS DE SUPERHÉROES

Recientemente, el famoso sitio web de agregación de recomendaciones, Rotten Tomatoes, publicó su lista con las mejores 75 películas de superhéroes de todos los tiempos. La curaduría, que abarca toda una multiplicidad de géneros, desde animación y live action, pasando por comedia y drama; estuvo basada en el ilustre Tomatometer de la compañía.

En los días de los teatros abiertos, cuando una obra de teatro era particularmente atroz, el público expresaba su descontento no solo abucheando y silbando en el escenario, sino también arrojando lo que estuviera a mano, frutas y verduras incluidas.

El puntaje del Tomatómetro de Rotten Tomatoes, basado en las opiniones de cientos de críticos de cine y televisión, es una medida confiable de recomendación crítica para millones de fanáticos. La puntuación representa el porcentaje de reseñas de críticos profesionales que son positivas para una determinada película o programa de televisión. La puntuación del Tomatómetro se calcula para una película o programa de televisión, después de recibir al menos cinco reseñas.

El estado Certified Fresh es una distinción especial otorgada a las películas y programas de televisión con mejores reseñas. Para aplicar, se requiere una puntuación constante en el Tomatómetro del 75% o más; y al menos cinco reseñas de Top Critics. En este sentido, y para el caso particular de las 75 mejores películas de superhéroes; se consideraron 20 reseñas como mínimo para ser elegibles.

«Ha sido una batalla de décadas hacia la cima de la cultura pop para las películas de superhéroes; y aquí presentamos todas las buenas, las grandes y las obras maestras que se han hecho a lo largo del camino».

«Todo, desde Marvel Cinematic Universe (Iron Man, Avengers) hasta DCEU (Aquaman, Wonder Woman); tarifa animada (The Incredibles, Megamind) hasta parodias de acción real (The Toxic Avenger, Mystery Men); comedias (Deadpool); super serio (The Dark Knight), y algunos originales hechos solo para la pantalla grande (The Rocketeer, Darkman, Unbreakable)». Vía Rotten Tomatoes.

Las películas de superhéroes se han convertido en uno de los géneros cinematográficos más populares y rentables en todo el mundo. Durante la última década, millones de fanáticos de los cómics y amantes del cine han acudido al cine para presenciar las aventuras de sus personajes favoritos en la pantalla grande.

Es así que, gracias a los pioneros como Marvel y DC que han llevado a los superhéroes de las salas de convenciones y los cómics a la vanguardia de la cultura pop convencional; las historias de superhéroes están ahora firmemente posicionadas entre las franquicias cinematográficas más taquilleras del mundo.

En 2019, los ingresos de taquilla de las películas de superhéroes en Estados Unidos alcanzaron la impresionante cifra de $3.190 millones de dólares, con títulos como Avengers: Endgame y Spider-Man: Far from Home, que se desempeñaron particularmente bien entre el público de todas las edades. A medida que más superhéroes están dando el salto a la pantalla grande que nunca, el panorama cinematográfico probablemente estará dominado por héroes y heroínas invencibles en los próximos años.

A continuación, te compartimos el Top 30 de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos; según Rotten Tomatoes. Para conocer la lista completa, puedes consultar este enlace.

30. X-MEN: FIRST CLASS (2011), Matthew Vaughn

29. SUPERMAN II (1981), Richard Lester, Richard Donner

28. CAPTAIN UNDERPANTS: THE FIRST EPIC MOVIE (CAPTAIN UNDERPANTS) (2017), David Soren

27. THE DARK KNIGHT RISES (2012), Christopher Nolan

26. ANT-MAN AND THE WASP (2018), Peyton Reed

25. BIG HERO 6 (2014), Chris Williams, Don Hall

24. DOCTOR STRANGE (2016), Scott Derrickson

23. SPIDER-MAN (2002), Sam Raimi

22. CAPTAIN AMERICA: THE WINTER SOLDIER (2014), Joe Russo, Anthony Russo

21. THE LEGO BATMAN MOVIE (2017), Chris McKay

20. X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST (2014), Bryan Singer

19. SHAZAM! (2019), David F. Sandberg

18. CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR (2016), Anthony Russo

17. TEEN TITANS GO! TO THE MOVIES (2018), Aaron Horvath, Peter Rida Michail

16. MARVEL’S THE AVENGERS (2012), Joss Whedon

15.SPIDER-MAN: FAR FROM HOME (2019), Jon Watts

14. GUARDIANS OF THE GALAXY (2014), James Gunn

13. SPIDER-MAN: HOMECOMING (2017), Jon Watts

12. SPIDER-MAN 2 (2004), Sam Raimi

11. INCREDIBLES 2 (2018), Brad Bird

10. LOGAN (2017), James Mangold

9. THOR: RAGNAROK (2017), Taika Waititi

8. WONDER WOMAN (2017), Patty Jenkins

7. SUPERMAN (1978), Richard Donner

6. IRON MAN (2008), Jon Favreau

5. THE DARK KNIGHT (2008), Christopher Nolan

4. AVENGERS: ENDGAME (2019), Anthony Russo

3. BLACK PANTHER (2018), Ryan Coogler

2. THE INCREDIBLES (2004), Brad Bird

SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE (2018), Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman