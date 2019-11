31 AÑOS DE LA REVISTA GENERACIÓN

La revista contra-cultural Generación cumple 31 años, contra todas las expectativas y desafiando los más inverosímiles obstáculos para la supervivencia de toda publicación cultural impresa.

Después de un largo recorrido por todo el país, este año se realizaron cuatro ediciones que continúan con este espíritu nómada e incluyente en torno a las culturas alternativas y marginales del país proponiendo una mirada de la Cultura Regia para después trasladarnos a Ciudad Neza y aventurando una mirada barrial a las colonias Santa María La Ribera y Guerrero.

Con la realización de estos números, la Revista Generación generó una nueva vitalidad acercando a otros lectores y provocando otras experiencias de lo cotidiano y lo contracultural.

Lejos de identificarse como una revista longeva, se ha procurado acercar a nuevas generaciones sin perder una esencia irreverente y blasfema.

Congruente con su espíritu siempre festivo, no podría dejar de celebrarse un aniversario más con una fiesta en la que participarán generosos amigos músicos y a la que están invitados nuestros desmadrosos lectores.

Esta salvaje bacanal se llevará a cabo en el gran Salón Los Ángeles como una correspondencia de su propietario Miguel Nieto, quien fue invitado por Generación a ser el coordinador del número dedicado a la Colonia Guerrero, iniciativa que surgió precisamente de Don Miguel.

Comenzaremos la noche con la participación del aclamado compositor Rogelio Sosa, seguido por el intenso e irreverente Dj Prometeo, continuará la fiesta con el sabor latino de La Problem Child Ya, las letras potentes del maestro Gerardo Enciso, la salsa brava del estreno mundial de la Cuácharas Orchestra compuesta por varios de los mejores músicos de la salsa en México y cerrando con la potencia cumbianchera de la inmortal Ali GuaGua.

Nos vemos el viernes 15 de Noviembre del presente año a partir de las 8:00pm en el mítico edificio ubicado en Lerdo No. 206 en la Colonia Guerrero.

Quien no conoce Los Ángeles no conoce México y quien no ha leído Generación, no ha vivido todavía.

