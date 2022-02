4 Industrias que la realidad virtual está revolucionando

La realidad virtual es uno de los avances tecnológicos más grandes que nuestra generación ha experimentado y diferentes sectores ya están empezando a implementarla.

La realidad virtual en diferentes sectores

La realidad virtual no es más que un entorno ficticio formado por objetos y escenarios, que parece real. Se accede a este a través de gafas de realidad virtual o tecnologías similares, que te hacen estar inmerso en un mundo completamente diferente. Son varias las industrias que se han visto revolucionadas por esta tecnología, por ejemplo, puedes encontrar muchas ofertas apuestas en casinos que ya implementan realidad virtual.

Como hemos mencionado, la realidad virtual ya es parte de la industria del juego online y tal y como dice Tony Sloterman – el propietario de la compañía Bonus Finder, ya podemos ir preparándonos, porque la realidad virtual va a revolucionar el mundo del juego online que conocemos actualmente. Sin embargo, el sector de los casinos no es el único en el que la realidad virtual ha empezado a hacerse hueco. La industria del videojuego es otra que está tratando a toda costa de usar la realidad virtual. Es cierto que a lo mejor no es tan popular como lo son los juegos convencionales, pero no hay ninguna duda de que los videojuegos del futuro solo funcionarán con realidad virtual.

Otro sector donde la realidad virtual se ha vuelto muy importante, y que seguro no habías caído en él, es el turismo. A la hora de hacer tours virtuales por hoteles, ciudades, museos, la realidad virtual permite tener una experiencia mucho más completa. De momento solo los sitios con más renombre y más lujo han empezado a utilizar la realidad virtual en sus servicios, pero no hay ninguna duda de que esto va a ser así en el sector del turismo en los próximos años. La única limitación que existe para que esto no esté ocurriendo actualmente es el dinero, ya que todo lo que rodea a la realidad virtual es bastante caro y no es accesible para todos los negocios.

Los metaversos

Es la última industria de la que vamos a hablar en este artículo y es que el auge que está teniendo esto, como consecuencia de la popularidad de las criptomonedas y los NFT, está siendo espectacular. Los metaversos no serán más que mundos paralelos, realidades virtuales en las que podremos llevar una vida paralela a nuestra vida real. No hay que pensar que estas vidas virtuales son un juego, porque el metaverso no es un juego. Se plantea que la gente pueda ir a trabajar, ganar dinero, hacer amigos y relacionarse a través de este metaverso, pero las cosas que hagan tendrán repercusiones en la vida real. El dinero que se utilice será real y la gente con la que interacciones también será real. El pionero en este mundo es el creador de Facebook Mark Zuckerberg, y aunque está completamente seguro de que el futuro que nos espera va a estar completamente ligado a un metaverso, aún nos queda esperar un tiempo hasta que esto se haga realidad. Son muchos los proyectos que están empezados con lo que respecta a los metaversos, pero ninguno está tan avanzado y globalizado como para confiar en que vayamos a vivirlo próximamente. Puedes encontrar muchos proyectos pequeños en internet, que tratan de mostrar lo que serán los grandes metaversos en un futuro, pero tan solo son prototipos de lo que está por venir y de lo que podemos esperar en los próximos años.