Este año se conmemora el 45 aniversario luctuoso de una de las escritoras e intelectuales que más marcó la literatura del siglo XX en nuestro país, Rosario Castellanos.

Rosario Castellanos Figueroa nació el 5 de mayo de 1925 en la Ciudad de México, sin embargo, su familia se trasladó a Comitán, Chiapas, donde vivió su infancia y creció hasta los 16 años.

Después de la muerte de sus padres en 1948, Castellanos se mudó a la Ciudad de México, donde estudió Filosofía y Letras en la UNAM.

Actualmente es uno de los iconos intelectuales más importantes del país y ha influenciado el pensamiento de distintas figuras importantes del país, así como parte de su trabajo ha aportado al pensamiento feminista moderno.

Su trabajo literario va desde novelas, cuentos, ensayos, obras de teatro, poesía, además de haber destacado en el ámbito periodístico escribiendo durante años en el diario Excélsior.

Sus trabajos se destacarían a lo largo de su vida por abordar el tema de la desigualdad de clase y la posición de la mujer en la sociedad, además de dignificar el mundo de las y los indígenas y luchar por mayor democracia para ellos.

Gran parte de su obra estuvo marcada por su pensamiento social y político, pues veía el mundo como “un lugar de lucha en el que uno debería estar comprometido”; Rosario se transformó en un símbolo del feminismo latinoamericano, existen diversos ejemplos de su obra donde critica el enfoque que se le provee a la mujer en la sociedad como su cuento Lección de cocina: cocinar, callarse y obedecer el marido.

Estudió Estética en la Universidad de Madrid y durante muchos años fue maestra en diferentes instituciones como la UNAM, La Universidad de Wisconsin, La Universidad de Indiana, entre otras.

Se casó con el maestro de filosofía Ricardo Guerra, con quien después de diversos intentos, varios abortos y mucho sufrimiento tuvieron un hijo a quien llamaron Gabriel Guerra Castellanos; el matrimonio se separó después de 13 años. Sin embargo, la relación con Ricardo Guerra inspiró a Rosario para escribir una buena parte de sus poemas.

La ruptura con Guerra y los múltiples abortos la llevarían a sufrir depresión, e incluso estuvieron a punto de llevarla al suicidio, lo importante de esta etapa son las semillas que germinaron después de la tormenta, como lo es su poema Lamentación de Dido, dejamos aquí los últimos fragmentos de esta obra:

He aquí que al volver ya no me reconozco. Llego a mi

casa y la encuentro arrasada por las furias. Ando

por los caminos sin más vestidura para cubrirme

que el velo arrebatado a la vergüenza; sin otro

cíngulo que el de la desesperación para apretar mis

sienes. Y, monótona zumbadora, la demencia me

persigue con su aguijón de tábano.

Mis amigos me miran al través de sus lágrimas; mis

deudos vuelven el rostro hacia otra parte. Porque la

desgracia es espectáculo que algunos no deben

contemplar.

Ah, sería preferible morir. Pero yo sé que para mí no

hay muerte.

Porque el dolor —¿y qué otra cosa soy más que

dolor?— me ha hecho eterna.