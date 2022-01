LAS 5 MEJORES DOCUSERIES DE FÚTBOL QUE TODO AFICIONADO DEBERÍA VER

Diversas plataformas de streaming han puesto de moda las películas y series relacionadas con el fútbol. Pero en el horizonte se anuncian más programas de este estilo capaces de seducir a los amantes del «deporte rey». Sigue leyendo y conoce cuáles son las cinco mejores docuseries de fútbol que no te puedes perder.

This is football (Amazon)

This is football es un documental de seis capítulos escrito por el británico John Carlin. Puedes verlo en Prime Video de Amazon. La serie trata temas que humanizan al fútbol, más allá de la tradicional competición que exalta a millones de fanáticos. Así, redención, fe, orgullo, suerte y hasta virtudes como la belleza y el amor encuentran una vía para manifestarse. Y lo hacen en todo su esplendor en temas como el genocidio de Ruanda o la magia de Messi en las canchas. Pero lo mejor es que acceder a la serie es tan fácil como con los juegos de casino. Además, resulta igual de amena.

Antoine Griezmann: campeón del mundo (Netflix)

También conocido por su título original, Antoine Griezmann: The Making of a Legend, es un documental dirigido por Alex Dell. La cinta dedica sus sesenta minutos a contar la historia del futbolista francés, desde sus comienzos hasta nuestros días. Por supuesto, se hace especial énfasis en el título mundial obtenido por el delantero en Rusia. Con imágenes del pueblo de su infancia, el documental rememora y celebra la constancia del chiquillo descubierto por Eric Olhats. Está disponible en Netflix.

All or nothing (Amazon)

All or nothing, o Todo o nada, por su traducción al español, es el título de una serie de documentales estadounidenses sobre diversos equipos. Se enfoca en el trabajo diario de las entidades deportivas dentro y fuera del terreno. Abarca desde equipos de la NFL y el fútbol universitario hasta la Premier League y la Serie A. También lo ha hecho con otras ligas, como la Unión de Rugby y la de hockey sobre hielo. Puedes verlos en Prime Video de Amazon.

Six dreams (Amazon)

Six dreams es una docuserie que plasma secuencialmente los altibajos de directivos y jugadores de la liga española de fútbol. Para ello, la cámara sigue a los protagonistas dentro y fuera de las canchas durante una temporada. En esta ocasión, el foco está sobre los jugadores Aritz Aduriz, Borja Iglesias y Santi Cazorla. Pero también hay lugar para un entrenador y dos directivos. Se trata de la segunda temporada de esta producción española que puedes ver por Amazon Prime Video.

El Barça de Guardiola: Take the ball, pass the ball (Netflix)

Como era de esperarse, uno de los mejores equipos del mundo también merece su propia docuserie. Es así como Netflix nos trae esta producción española que revela los secretos del éxito de los chicos dirigidos por Pep Guardiola en el Barcelona. La historia es narrada por los propios protagonistas.

Conclusión

Pero aún hay más docuseries. Una que te recomendamos es Un sueño real, que nos trae la bella historia del Real Madrid femenino para consolidarse en la liga. También puedes ver Futbolistas por el mundo. Son cuatro episodios, cada uno dedicado a un jugador español que salió de su país a probar suerte en otras partes del mundo.