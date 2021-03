5 ENSEÑANZAS DE VIDA QUE NOS DEJÓ AVATAR

El pasado miércoles 24 de febrero Nickelodeon anunció, en el marco del Día del Inversor de ViacomCBS, el nacimiento de Avatar Studios; una nueva división de la compañía que se dedicará a crear contenido original (series animadas y películas) basadas en el mundo de Avatar: ‘The Last Airbender’ y ‘The Legend of Korra’. ¿Lo mejor de todo? los creadores originales, Michael DiMartino y Bryan Konietzko, estarán al frente del estudio como codirectores creativos.

Recordemos que en 2018 Nickelodeon anunció una alianza comercial con Netflix, que llevaría al querido programa en formato live action a las audiencias del streaming. Sin embargo, en agosto del año pasado, Di Martino y Konietzko advirtieron su ruptura con el proyecto, acusando que habían perdido la «dirección creativa» de la serie.

Con respecto al lanzamiento de Avatar Studios, que ofrecerá una infinidad de posibilidades agotando los recursos del Avatarverse; la dupla creativa Martino- Konietzko dijo para EW:

«Es difícil creer que han pasado 19 años desde que creamos ‘Avatar: The Last Airbender’. Pero incluso después de todo ese tiempo, todavía hay muchas historias y períodos de tiempo en el mundo de Aang que estamos ansiosos por darles vida. Somos afortunados de tener una comunidad cada vez mayor de fanáticos apasionados que disfrutan explorando el Avatarverse tanto como nosotros».

‘Avatar The Last Airbender’ se transmitió en Nickelodeon de 2005 a 2008. Sigue la historia de un joven monje llamado Aang mientras domina los cuatro elementos y se esfuerza por salvar al mundo de la despiadada Nación del Fuego, con la ayuda de sus entrañables amigos.

La serie ganadora del Emmy y Peabody ha sido aclamada por su narrativa, la construcción del mundo influenciada por culturas asiáticas y nativas; y el manejo de temas más complejos como la misoginia y el imperialismo con total delicadeza. Engendró una —debatida— secuela, ‘The Legend of Korra’, así como numerosas novelas gráficas.

Y pese a que la asociación creativa con Netflix no rindió los frutos esperados; tanto la serie original del 2005, como su contraparte del 2012 ya están disponibles a través de catálogo del streamer, lo que provocó un claro resurgimiento de la franquicia entre las nuevas generaciones.

El proyecto debutante de Avatar Studios será un largometraje animado. Por supuesto, el resto de los detalles son reservados, pero se sabe que éste y el resto de contenidos se transmitirán a través de Paramount+ (el nuevo servicio on demand de ViacomCBS), plataformas lineales y digitales de Nickelodeon, y plataformas de terceros, así como en cines.

Mientras esperamos noticias de Avatar Studios, siempre es una buena idea repasar todas las enseñanzas, conceptos y filosofías de vida que aprendimos en ‘Avatar: The Last Airbender’; y que casi dos décadas después continúan gozando de vigencia y sabiduría.

Estamos conectados

«¿Tú crees que eres diferente a mí, o a tus amigos, o a ese árbol? Si escuchas con atención a todos los seres vivientes respirando juntos, sentirás cómo crecen las cosas. Todos estamos viviendo juntos, aunque la mayoría no actúe de esa forma. Todos tenemos las mismas raíces y todos somos ramas del mismo árbol».

Huu, el guardián de la tribu agua del pantano, alcanzó la iluminación sentado bajo el gran árbol de banyan-grove en el corazón del fangal. Siendo el miembro más sabio de la tribu, creía que todos los seres vivos estaban conectados entre sí.

La mayor transformación jamás vista en un personaje es la que sufre el príncipe Zuko quien, luego de haber sido exiliado por su propio padre, se obsesiona con la captura del Avatar en aras de recuperar su honor.

Más adelante durante la serie experimenta un crecimiento, tanto espiritual como de consciencia, que le permite entender que el mayor honor al que se puede aspirar es al de ser fiel a uno mismo; sin intentar llenar las expectativas de los demás.

Necesitamos de todos

«No me importa cómo me veo, no busco la aprobación de nadie. Sé muy bien quién soy».