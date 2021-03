La National Film Board of Canada es reconocida como uno de los grandes laboratorios creativos del mundo. Como productora y distribuidora pública de Canadá; desarrolla y difunde producciones audiovisuales distintivas, relevantes e innovadoras; poniendo especial énfasis en el cine indígena canadiense.

Los títulos de la NFB exponen una visión especial de la diversidad y vitalidad de la cultura local; y son parte esencial del patrimonio cultural nacional. La NFB trabaja en colaboración con cineastas y creadores emergentes y establecidos; comunidades culturalmente diversas y co-productores en todas las regiones de Canadá; así como con socios al rededor del mundo. Son líderes en equidad de género dentro de la producción de películas y medios digitales y trabajan para fortalecer la producción liderada por indígenas; guiados por las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá.

Los creadores de la NFB continúan abriendo nuevos caminos tanto en forma como en contenido, en documentales y películas animadas, trabajos interactivos pioneros, incluidos proyectos de realidad virtual y contenido móvil, y experiencias inmersivas y participativas.

Desde su fundación en 1939, la NFB ha creado más de 13,000 producciones y ganado más de 5,000 premios, incluidos 18 Canadian Screen Awards, 12 Oscar, 17 Webbys y más de 90 Genies. El sitio es accesible para personas ciegas, con deficiencias visuales o auditivas.

El 20 de junio de 2017, la NFB anunció un plan de tres años titulado «Redefiniendo la relación de la NFB con los pueblos indígenas»; que compromete a la organización a contratar más personal indígena, designando el 15% de su gasto de producción para obras del corte y ofreciendo capacitación transcultural a todos los empleados. El plan también prevé que la NFB base sus relaciones con escuelas y organizaciones locales para crear más materiales educativos sobre los pueblos indígenas en Canadá.

La oferta de la National Film Board of Canadá enfocada al cine indígena es rica y muy nutrida. La búsqueda de títulos está estratégicamente organizada; para que las audiencias indaguen la lista por director, tema o nombre de la película.

TE RECOMENDAMOS 5 PELÍCULAS DE CINE INDÍGENA CANADIENSE, DISPONIBLES A TRAVÉS DE LA NFB

‘Foster Child’– Gil Cardenal, 1987

Una figura importante en la historia del cine indígena canadiense, Gil Cardinal, nació de madre métis pero fue criado por una familia adoptiva no indígena, y con este documental autobiográfico describe sus esfuerzos para encontrar a su madre biológica y comprender por qué fue apartado de ella.

Considerado un hito en el cine documental, abordó el colonialismo interno del país de una manera profundamente personal, ganando un Premio Especial del Jurado en Banff y múltiples premios internacionales. «Foster Child es uno de los grandes documentales que han salido de Canadá, y nadie más que Gil podría haberlo logrado», dijo Jesse Wente, director de la Oficina de pantallas indígenas de Canadá. «Gil hizo posible que pensáramos en poner nuestras propias historias en la pantalla, y eso fue algo nuevo e importante».

‘Circle of the Sun‘- Colin Low, 1960

Circle of the Sun marcó la primera vez que se documentó en una película la ceremonia de la Danza del Sol, de los Indios de Sangre del sur de Alberta.

Dirigida por Colin Low, comienza con una narración de «La Voz de Dios», típica de las películas de aquella época. Luego, el personaje destacado de la película, Pete Standing Alone, se hace cargo de la narración … y quizás por primera vez, se escucha la voz aborigen, contando su propia historia.

Este breve documental es una invitación a una reunión de los Káínaa de Alberta. La película muestra cómo el tema del círculo refleja la conexión de los locales con la vida silvestre; y también aborda la situación de las generaciones jóvenes, aquellos quienes han renunciado a los lazos con su propia cultura; pero que aún no ecuentran un lugar firme en el mundo cambiante.

‘You Are on Indian Land’– Michael Kanentakeron Mitchell, 1969

You Are on Indian Land es una película documental de 1969 dirigida por Mike Kanentakeron Mitchell sobre la disputa del cruce fronterizo Akwesasne en 1969, y los enfrentamientos entre la policía y los Mohawks de la reserva St. Regis en un puente entre Canadá y Estados Unidos.

Al bloquear el tráfico desde el puente, los Mohawks trataron de llamar la atención sobre su queja de que las autoridades canadienses les prohibían el libre paso de impuestos de compras personales a través de la frontera. Reclamaron esta jurisprudencia como parte de su derecho de tránsito a través de la frontera, según lo establecido por el Tratado Jay de 1794 entre Gran Bretaña y Estados Unidos, después de que este último obtuvo su independencia en la Guerra Revolucionaria Americana.

La película retrata el creciente activismo de Mohawk y las demandas de autodeterminación, que han continuado.

‘The Other Side of the Ledger: An Indian View of the Hudson’s Bay Company’- Martin Defalco y Willie Dunn, 1972

La celebración del 300 aniversario de la Compañía de la Bahía de Hudson no fue motivo de alegría entre las personas cuyas vidas estaban atadas a las tiendas comerciales.

Esta película, narrada por George Manuel, presidente de la Hermandad Nacional Indígena, presenta la visión de los portavoces de los grupos canadienses indios y métis. Existe un marcado contraste entre las celebraciones oficiales; con la reina Isabel II entre los invitados, y lo que los indígenas tienen que decir sobre su suerte en las operaciones de la Compañía.

‘Is the Crown at war with us?’– Alanis Obomsawin, 2002

Desde el siglo XVI, el pueblo Mi’kmaq de New Brunswick en Canadá ha logrado convivir con los colonos franceses y sus descendientes. En 1999, la Corte Suprema de Canadá dictaminó que un tratado anterior otorgaba a los Mi’kmaq derechos perpetuos de caza y pesca; independientemente de las leyes de temporada. Mientras el gobierno impulsaba nuevos estándares de conservación, los asediados Mi’kmaq se enfrentaban a violentos asaltos y vandalismo, mientras luchaban por mantener su estilo de vida.

En este largometraje documental de Alanis Obomsawin; estamos en el verano de 2000 y el país observa con incredulidad cómo las pesquerías federales libran una guerra contra los pescadores mi’kmaq de Burnt Church, New Brunswick. ¿Por qué los funcionarios del gobierno canadiense atacarían a los ciudadanos por ejercer derechos que habían sido afirmados por el tribunal más alto del país?

Al lanzar sus redes cinematográficas e intelectuales a la historia para proporcionar contexto; Obomsawin delinea las complejas raíces del conflicto con pasión y claridad, construyendo una defensa persuasiva de la posición de Mi’kmaq.