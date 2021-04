WHALIEN 52 HERTZ: LA BALLENA MÁS SOLITARIA DEL MUNDO

Whalien 52, la ballena de 52 hercios/hertz, o también conocida como la ballena solitaria. Se trata de un espécimen único de ballena que canta a una inusual frecuencia de 52 Hz. Un nivel al que ninguna especie podría escucharla, por lo que se cree, deambula sola por las aguas.

52 hertz

Es una frecuencia mucho mayor en comparación a otras especies de ballenas. Tiene patrones de migración más parecidos al de ballena azul (10-39 Hz) y ballena de aleta (20 Hz). A esta ballena se le detectó por primera vez en 1989; en distintas ubicaciones. El descubrimiento lo hizo un equipo de la Institución Oceanográfica de Woods Hole. Después de ese año fue detectada nuevamente en 1990 y 1991. Desde 2004, la ballena no ha dejado de aparecer cada año.

Para encontrarla fue necesario utilizar el SOSUS (acrónimo de Sound Surveillance System), un sistema de vigilancia creado por la marina de los EEUU durante la Guerra Fría. El cual detectaba submarinos rusos, principalmente en el océano Pacífico y el Atlántico norte.

Las teorías de los especialistas son las siguientes: puede ser un cruce entre dos especies, el último miembro de una familia extinta, un ejemplar sordo que nunca aprendió a emitir sonidos a las frecuencias adecuadas o que ésta ballena sufra de alguna malformación.

La ballena más solitaria

Tras diversos estudios se llegó a la conclusión de que este único espécimen tampoco transita las mismas rutas migratorias de otros misticetos, por lo que se ganó el nombre de solitaria Esto surgió a partir de la publicación del artículo en 2004, sobre la interesante vida, sonido y el misterio que rodeó a la ballena. Comenzó a ser una inspiración e incluso a la realización de documentales sobre su historia.

Por ejemplo, en el campo de la música. Cantautoras como Chrysta Bell y Oly, o la banda de k-pop BTS; se inspiraron en este curioso cetáceo que canta a 52 hercios.

En cuanto a la literatura, también figuró ésta famosa ballena. Por ejemplo en la novela juvenil A 52-Hertz Whale, de Bill Sommer y Natalie Haney Tilghman. Y en el 7mo arte salió a la luz The Loneliest, un documental no autorizado de 2014. Así como 52: The Search for the Loneliest Whale, de Joshua Zeman y Adrian Grenier.

La ballena en la cultura

Si bien se han hecho varias obras inspiradas en la ballena más solitaria del mundo. Se le ha atribuido un simbolismo de exclusión social y de soledad.

Cabe mencionar que para el último documental ya comentado (52: The Search for the Loneliest Whale), buscaron filmar la búsqueda de la ballena de 52 hercios, junto con un equipo de científicos y especialistas. Pero también crear conciencia sobre la contaminación de océanos, ya que esto podría haber alterado la comunicación de diversas especies.

Incluso en 2015 se comenzó una campaña en kickstarter para financiar el proyecto, apoyado por Leonardo Di Caprio. Sin embargo el documental sigue sin ver la luz y hasta el momento no se tienen noticias al respecto.