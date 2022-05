6 Preguntas sobre trading online

Mucho se habla del trading online. Seguramente ya has oído hablar que es una forma de ganar dinero fácil y que puedes comenzar con una cantidad de dinero baja. Esto no es un mito. Sin embargo, hay que tener cuidado porque no deja de ser una práctica de inversión, y como tal, siempre se corren riesgos.

Si eres principiante, seguramente tengas más dudas que certezas. Por eso, te dejamos las 6 preguntas más comunes sobre el trading.

¿Qué es el apalancamiento?

El apalancamiento es una estrategia de inversión en la que el inversor pide dinero prestado para poder obtener mejores posiciones. El apalancamiento permite, entonces, entrar en posiciones altas con poco dinero propio, ayudándose con el dinero prestado.

Para conseguir apalancamientos se debe hablar con un broker de confianza y registrado. Sin embargo, hay que prestar atención, ya que tendrás que devolver ese dinero con algún costo extra (tasas o intereses). Por lo tanto, si no sabes cómo invertir o si la inversión no corre bien, perderás tu capital y el dinero que te han prestado.

Las operaciones con apalancamiento son más adecuadas para quienes operan con movimientos de precios a corto plazo. Sería mucho menos adecuado para quienes invierten a largo plazo, por ejemplo, durante varios años o incluso décadas. Además, para empezar a operar con apalancamiento, es aconsejable comenzar con un apalancamiento inferior a tu capacidad máxima de apalancamiento. Esto te permitirá mantener las posiciones abiertas por el tamaño completo, incluso si hay rendimientos negativos.

¿Qué es el Stop-loss?

Se trata de una opción en el trading online que te permite minimizar el riesgo de pérdida. El inversor determina cuánto está dispuesto a perder o a arriesgar en una operación, y el stop-loss cierra las posiciones cuando detecta que las cosas no están del todo bien.

Usar el stop loss reduce no solo el riesgo sino el estrés que implica invertir. Por lo tanto, no usarlo es una torpeza ya que ayuda a que las pérdidas sean mínimas.

¿Cuántas horas hay que dedicarle al trading?

Para esta pregunta, la respuesta sería “depende”, ya que dependerá del tipo de trading al que te dediques y de tu experiencia. Lo que sí te podemos asegurar es que si no le dedicas un mínimo de tiempo, es posible que pierdas dinero, ya que para ser un trader exitoso tienes que invertir tiempo y atención.

Puedes informarte sobre los tipos de trading en este artículo, y prestar atención a cuánto tiempo deberías dedicarle.

¿Cuánto dinero necesito para empezar hacer trading?

Podemos decir que esto depende del tipo de trading: no es lo mismo practicar Forex Trading que invertir en diferentes tipos de criptos. Sin embargo, lo más importante es que te preguntes: ¿cuánto dinero estás dispuesto a perder? Siempre es bueno pensar en que las operaciones van a correr bien, claro. Pero ¿qué pasa si pierdes dinero? Tienes que saber cuál es tu límite.

Por eso, se recomienda comenzar con una cantidad mínima de dinero (sobre todo si inviertes en Forex, no se requiere de grandes cantidades). Luego, es importante que no vendas ningún bien que tengas para poder comenzar a realizar trading, ya que si no tienes experiencia, será muy difícil recuperar, por ejemplo, un auto.

¿Es obligatorio abrir una cuenta demo?

Claro que no. Sin embargo, es muy recomendable. De la misma manera que no activar el stop-loss es una torpeza, no abrir una cuenta demo es un poco ridículo. Sobre todo si no tienes experiencia en trading.

Por si no lo sabes, una cuenta demo te permite realizar transacciones con dinero que no es real. De esta forma, puedes practicar estrategias de inversión sin arriesgar tu dinero. Muchos brokers ofrecen cuentas de demostración de forma gratuita. Asesórate, siempre que puedas, abre una.

¿Es necesario hacer un curso de trading online antes de invertir?

Siempre es un punto a favor estudiar, claro que sí. En el caso del trading, es una excelente idea aprender todo lo que se pueda. Hay quienes nunca han hecho un curso, pero han estudiado el mercado y hoy les va bien. Depende de tí y de cuánta confianza sientas.

Hay cursos muy baratos y hasta gratuitos. Tal vez, no estaría de más probar alguno para poder entender lo básico del trading. Si crees que no necesitas estudiar, te recomendamos que igual te asesores con un broker serio. Es mejor que te sientas seguro antes de invertir el dinero que te ha costado juntar.